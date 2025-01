Hradiště čekají kolony, frekventovaný most na půl roku obsadí stavbaři

„Kolony určitě budou, to je zřejmé. Most je vždy strategické místo, tady navíc nebude možnost, jak se tomu vyhnout,“ řekl šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek.

Podle sčítání z roku 2020 po mostě denně projede 23 tisíc vozidel, dnes jich může být ještě víc. Až se silničáři pustí do opravy, uzavřou polovinu mostu a pro každý směr bude k dispozici jeden jízdní pruh místo současných dvou.

„Občané se musejí připravit na zahuštění dopravy. Bude to komplikované, ale druhé přemostění Moravy, kudy bychom se opravám vyhnuli, tady zatím nemáme,“ zmínil starosta Starého Města Martin Zábranský.

Částečně by provozu mohl ulehčit nedávno otevřený obchvat D55. Množství řidičů tudy ale stejně bude muset jet. Včetně autobusů.

„Zpoždění linek bude zřejmě velké. Kolem dopravní špičky hlavně v odpoledních hodinách budou fronty určitě po celém městě,“ upozornil zástupce ředitele pro autobusovou dopravu ČSAD Uherské Hradiště Ivan Kallus.

Kraj chystá výlukový jízdní řád

Tato společnost sice od února už nebude ve městě provozovat MHD, běžné linkové autobusy ale stále zajišťuje. Opravy mostu budou mít dopad téměř na všechny. Proto také firma navrhovala Zlínskému kraji, který veřejnou dopravu provozuje, aby od autobusového nádraží směrem k mostu fungoval jeden jízdní pruh pouze pro autobusy a vozidla IZS. „Pomohlo by to, ale údajně to není možné. Proto počkáme, jestli kraj bude kvůli opravám měnit jízdní řády. Pokud to bude možné, tak je dodržíme,“ doplnil Kallus.

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (Koved) v těchto dnech změny jízdních řádů připravuje. Více bude jasno začátkem února.

„Spoje upravíme tak, aby reagovaly na výluku. Vzhledem k tomu, že se tam vozidla ze dvou pruhů budou v každém směru stahovat do jednoho, bude kapacita snížená a budou vznikat kolony. Po dvou týdnech pak výlukové řády vyhodnotíme,“ reagoval ředitel Kovedu Martin Štětkář.

Práce na každé polovině silnice potrvají asi čtyři měsíce. První na řadě bude cesta ve směru z Hradiště do Starého Města. Ke druhé se silničáři dostanou na začátku letních prázdnin. Dokončení prací se předpokládá na podzim.

Širší jízdní pruhy i nová zastávka

Most byl postavený v roce 1954 a od té doby neprošel zásadní rekonstrukcí, i proto je oprava nutná.

„Na mostě opravíme izolace a odvodnění, vyměníme mostní závěry, chodníkové římsy a zábradlí. Vozovku na mostě rozšíříme. Spodní stavbu a nosnou konstrukci budeme sanovat a provedeme údržbu mostních ložisek. Křižovatku s Moravní ulicí doplníme o přechody pro chodce,“ poznamenala mluvčí ŘSD Lucie Trubelíková.

Po dokončení stavebních prací budou jízdní pruhy na mostě širší o půl metru, zúží se naopak chodníky. Přibude světelná křižovatka za mostem u ulice Moravní nábřeží a nová zastávka ve směru na Staré Město v části Rybárny. Staré Město také současně opraví chodníky na svém katastru od mostu po Baťův kanál.

Stavba železobetonového silničního mostu přes řeku Moravu do Starého Města, při níž bylo také vydlážděno nábřeží a opatřeno po obou stranách železným zábradlím, začala v létě 1952. Do provozu byl most uveden začátkem roku 1954. Předchozí most z roku 1905 zničilo v posledních dnech druhé světové války německé vojsko.

Obecně zaužívaný název Moravní most se v roce 2024 změnil na most J. A. Bati. Nový název připomíná známého podnikatele a místního rodáka Jana Antonína Baťu, který se narodil v blízké části Rybárny.