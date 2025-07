„Žádný takto významný projekt se neobejde bez porodních bolestí, proto děkuji všem cestujícím za poskytování cenné zpětné vazby,“ poukázal starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha (Společně pro Hradiště). „Prošli jsme všechny podněty k jízdním řádům a do změny se nám podařilo zapracovat přes úctyhodných devadesát procent z nich,“ dodal.

Poulička je zásadně odlišnější od městské dopravy, kterou místní znali z dřívějška. Propojila všechny části Uherského Hradiště, výrazně se zvýšila frekvence spojů, také přibylo linek a zastávek a autobusy projíždějí celým centrem města. Po aktuálních změnách by měla obyvatelům vyhovovat ještě více.

Kromě časových posunů a přidání nebo rušení jednotlivých spojů došlo i k úpravám tras některých linek a celkovému zjednodušení a zpřehlednění sítě.

Nový jízdní řád by měl například zajistit, aby doprava ve špičkách byla plynulejší.

Kritickým místem je kruhový objezd u zimáku

„Nejkritičtějším místem z hlediska zpoždění je úsek mezi Mesitem a kruhovým objezdem u zimního stadionu. Vozidla na linkách obsluhujících tento úsek nově nebudou ve špičkách přecházet na jiné linky, aby nedocházelo k přenášení zpoždění do jiných částí města,“ přiblížil Blaha.

Zlepšit by se měla obsluha v části Jarošov. Pro nástup i výstup cestujících nově slouží stejná stanoviště, protože autobus je obsluhuje jednosměrně. Zajištěné jsou teď jen dvě linky místo tří, ale v kratších intervalech. Druhá linka například bude sloužit hlavně jako rychlé spojení s autobusovým nádražím a pojede téměř po celý pracovní den v půlhodinovém intervalu.

Všechny spoje nově jezdí do okrajových částí Hradiště, tedy do Vések a Míkovic. Jedna z linek bude jezdit v pravidelném půlhodinovém intervalu od páté hodiny ranní až do osmé hodiny večerní v pracovních dnech.

Také spojení sídliště Východ a autobusového nádraží mění trasu a nově jezdí přes garáže ČSAD. Končit bude na nové točně na sídlišti Na Rybníku.

Díky jedné z linek je také posílené spojení Uherského Hradiště s obchodní zónou v sousedním Starém Městě. Radnice zvýšila i kapacitu spojů se sídlištěm Východ a částí Mařatice a centrem města před začátkem školního vyučování.

Změny zhodnotí až po prázdninách

Vyhodnocení připomínek a zavedení změn po čtyřech měsících od startu nového systému vítají a oceňují i opoziční zastupitelé. K Pouličce ale mají i výhrady.

„Start byl nepromyšlený, podceněný, přestože se to připravovalo velmi dlouho. Některé zastávky vznikly na místech, kde se autobus nedokázal vytočit, dodnes projíždějí místy, která na to nejsou technicky připravená,“ prohlásil zastupitel Michal Dvouletý (Hradišťáci). „Někdy vídám na tomtéž místě projíždět autobusy minutu po sobě a jsou prázdné. Nevím, jestli nejsou jízdní řády zbytečně předimenzované,“ doplnil.

„Zatím změny hodnotit nemůžeme, navíc jsou prázdniny. Ale sledujeme to a už dříve jsme po městě chtěli data o tom, kolik lidí Pouličku využívá, jestli počet stoupá, jak jsou spoje vytížené, proč jsou lidé nespokojení, kde na to ekonomicky nejvíc doplácíme, kde naopak dobře občanům slouží. Tato data nám chybí,“ poukázal Jakub Grós (Piráti).

Deset let bude hradišťskou MHD provozovat Znojemská dopravní společnost Psota, která zvítězila ve výběrovém řízení a vystřídala dlouholetého dopravce ČSAD Uherské Hradiště.

Senioři nad 70 let mají dopravu zdarma, základní jízdné stojí 15 korun, zlevněné sedm a možné jsou i různé časově omezené jízdenky včetně předplatného. Dopravce už na základě smlouvy s městem vyměnil devět starších autobusů za nové moderní a postupně zařadí také čtyři elektrobusy.

Roční náklady města na zajištění provozu by se měly pohybovat kolem 47 milionů korun.

„Je to obrovská suma a poznamená to náš rozpočet. A pokud budeme chtít dělat změny, podle smlouvy může být redukce obslužnosti jen v limitu plus minus 15 procent. To je málo,“ tvrdí Dvouletý.