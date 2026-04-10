Žádný střelec, strážníci po týdnech rozluštili záhadu podivných hlučných zvuků

Žádný zákeřný střelec, který chtěl v noci terorizovat hlukem obyvatele sídliště. Příčinou obtěžujícího hlasitého zvuku, který v minulých týdnech opakovaně rušil obyvatele čtvrti Mojmír v Uherském Hradišti, byla závada na kondenzačním kotli. Kotel by ve sklepě jednoho z domů na sídlišti, kde se hlučné rány ozývaly.
Strážníci Městské policie v Uherském Hradišti zintenzivnili hlídky v lokalitě...

Strážníci Městské policie v Uherském Hradišti zintenzivnili hlídky v lokalitě Mojmír kvůli opakujícím se výstřelům. Obyvatelé zaznamenávají rány v pravidelných intervalech ve dne i v noci. (březen 2026) | foto: Městská policie Uherské Hradiště

Při pátrání po původu silného rušivého zvuku žádala radnice o pomoc veřejnost. Případem se zabývali i strážníci a dokonce i státní policie. Až tento čtvrtek se strážníkům podařilo zdroj zvuku potvrdit.

„Policisté zjistili, že hlučné rány vycházely z kondenzačního plynového kotle umístěného v suterénu jednoho z domů v Husově ulici. Opakující se rušení nočního klidu i důvody ke znepokojení místních obyvatel tímto pominuly. Záhada byla vyřešena. Na místo byla hlídkou přivolána havarijní služba k odstranění technické závady,“ uvedl mluvčí policie Radomír Šiška.

Městská policie pak v průběhu noci na pátek situaci důsledně monitorovala, aby se potvrdilo, že došlo k odstranění příčiny hluku.

„Závěr byl takový, že hluk byl skutečně způsobován vadným plynovým zařízením v domě. Toto místo bylo, stejně jako řada dalších, strážníky městské policie prověřováno již dříve, avšak v době jejich přítomnosti se expanzní zvuk neozval,“ podotkl velitel strážníků Vlastimil Pauřík.

Nic podle něj nenasvědčuje tomu, že by šlo o úmyslné nebo protiprávní jednání. „Jsme rádi, že se podařilo situaci objasnit. Je to úleva pro všechny. Děkuji strážníkům městské policie za kus odvedené práce, která byla často nad rámec jejich služebních povinností,“ uvedl starosta Stanislav Blaha (Společně pro Hradiště).

„Za součinnost a spolupráci děkujeme také občanům, kteří nejenže poskytli důležitá svědectví, ale v několika případech umožnili strážníkům vstup do svých nemovitostí,“ dodal.

Rušivé zvuky se na sídlišti ozývaly ve dne i v noci několik týdnů. Někdy byly slyšet každých deset minut, jindy třeba půl dne vůbec. Místní obyvatelé opakované rány popisovali jako střelbu.

Strážníci v průběhu uplynulých týdnů prověřovali desítky oznámení. Vzhledem k charakteru zvuku, jeho šíření v zastavěném prostoru, měnícím se klimatickým podmínkám a rozdílným svědeckým výpovědím ale nebylo snadné jednoznačně určit místo původu.

„Je to velmi obtěžující, především v noci. Slyším to téměř každou noc, hlavně mezi třetí a šestou hodinou ráno. Jsou místa, kde je ta rána ještě intenzivnější, takže někteří lidé v okolí to musí vnímat ještě víc a opravdu nemůžou spát,“ popsala před třemi týdny nepříjemnou situaci dvaačtyřicetiletá Markéta, která bydlí v sousedství.

25. března 2026

Žádný střelec, strážníci po týdnech rozluštili záhadu podivných hlučných zvuků

