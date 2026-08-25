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Uherské Hradiště plánuje proměnu centrálního Masarykova náměstí

Jana Fuksová
  12:48
Navržená podoba Masarykova náměstí v Uherském Hradišti (duben 2024)

Navržená podoba Masarykova náměstí v Uherském Hradišti (duben 2024) | foto: ofschem architekti

Navržená podoba Masarykova náměstí v Uherském Hradišti (duben 2024)
Navržená podoba Nádražní ulice v Uherském Hradišti, v níž má vzniknout pěší...
Navržená podoba Masarykova náměstí v Uherském Hradišti (duben 2024)
Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti čeká proměna, bude to poprvé po 70...
16 fotografií
Masarykovo náměstí, o kterém se mluví jako o srdci Uherského Hradiště, čeká v následujících letech rekonstrukce. Architektonická kancelář ofschem architekti nedávno představila veřejnosti dopracovanou studii. Naposledy se výrazně změnilo před téměř sedmdesáti lety.

„Studie je výsledkem několikaleté přípravy, odborné architektonické soutěže i řady jednání s vlastníky nemovitostí, památkáři, odborníky na dopravu, zeleň i dalšími partnery,“ zdůraznil starosta Stanislav Blaha (Společně pro Hradiště).

„Rekonstrukce Masarykova náměstí je jedním z nejvýznamnějších projektů, které naše město v příštích letech čekají,“ doplnil starosta města.

Historie náměstí sahá do 14. století a původně v jeho středu stál kostel sv. Jiří. Má plochu 12 tisíc metrů čtverečních. Z větší části jej tvoří volný vydlážděný prostor, který se zaplňuje návštěvníky během tradičních a oblíbených akcí.

Méně aut i nový vodní prvek. Náměstí v Uherském Hradišti se po letech změní

Konají se tu koncerty nebo filmové projekce Letní filmové školy, koncerty a sportovní akce Slováckého léta, několikadenní velikonoční a vánoční jarmarky, Žehnání svatomartinských vín, Slovácké slavnosti vína a otevřených památek a podobně.

Zachování takové plochy pro organizaci hojně navštěvovaných kulturních akcí bylo jednou z podmínek zadání, které museli architekti naplnit. Zároveň vedení města požadovalo zklidnění dopravy, lepší prostor pro pěší, návaznost na okolní ulice nebo zachování a úpravu zeleně.

„Navržené řešení citlivě navazuje na historické hodnoty místa a současně vytváří podmínky pro kvalitní každodenní život, společenské dění i dlouhodobě udržitelný rozvoj centra Uherského Hradiště,“ zhodnotila místostarostka Pavlína Jagošová(Společně pro Hradiště).

Navržená podoba Masarykova náměstí v Uherském Hradišti (duben 2024)

Na náměstí by podle studie mělo být celkem 54 stromů, z toho 49 nově vysázených, restaurace a kavárny budou mít k dispozici zahrádky o celkové ploše 600 metrů čtverečních. Zaparkuje zde 34 vozidel a před Jezuitskou kolejí bude místo pro mobilní pódium o velikosti 12 x 10 metrů.

Návrh počítá také se dvěma novými vodními plochami, zachováním stávající barokní kašny a graficky vyznačeným historickým půdorysem kostela sv. Jiří v dlažbě.

Navazující Nádražní ulice bude pro vozidla uzavřená a stane se z ní pěší zóna. Na náměstí i z něj bude vozidlem možný příjezd a odjezd pouze přes ulici Poštovní.

Ozývají se kritické hlasy

Diskutující na oficiální facebookové stránce města se vyjádřili k výslednému návrhu spíše kriticky.

„Osobně v navrhované rekonstrukci náměstí nevidím zásadní přínos. Jediné, co vidím jistě, jsou nemalé náklady. Přitom chodníky v některých částech města, například na Východě, dlouhodobě chátrají a přibývá na nich děr. Možná by stálo za zvážení zaměřit se nejdříve na opravy míst, které obyvatelé využívají každý den,“ napsala jedna z diskutujících.

Lidé namítají, že náměstí se příliš nezmění, že na prázdné vydlážděné ploše bude v letním období přílišné horko, že ubude parkovacích míst, že se budou zbytečně kácet vzrostlé stromy a že obyvatelé zde nebudou mít důvod trávit čas.

Písečná aréna kvůli festivalu Slovácké beachové léto každoročně vzniká na Masarykově náměstí v samém centru Uherského Hradiště.

„Doporučila bych architektům podívat se na Slovensko, do Trenčína nebo do Martina, na jejich práci s veřejným prostranstvím. Je to tam kreativní, zelenější, funkční a krásné. Současný návrh náměstí je nudný a v horkém létě nepraktický. Nesleduje nejnovější trendy. Nic, co by ocenili obyvatelé, ani odborníci,“ připojila svůj názor další diskutující.

„Na začátku možná mohla být debata o tom, co na náměstí vlastně chceme, jaká má být jeho funkce. Ale to se nestalo, radnice dala zadání a architekt se ho snažil naplnit,“ konstatoval opoziční zastupitel Michal Dvouletý (Hradišťáci).

„My mnoho let říkáme, že rozpočet je jen jeden a máme palčivější problémy, než je náměstí,“ dodal s tím, že investice by měly jít zejména do bydlení nebo parkování.

Uherské Hradiště chce po téměř 70 letech proměnit Masarykovo náměstí

Odhadované náklady na obnovu náměstí v této chvíli nejsou známé. Před několika lety se ale mluvilo o částce ve výši zhruba sto milionů korun.

Architektonická kancelář ofschem architekti vyhrála soutěž v roce 2024. Pak začala pracovat na studii, kterou projednávala s vlastníky nemovitostí na náměstí, správci technické infrastruktury, památkáři, odborníky na dopravu a zeleň i pořadateli společenských akcí. Upravovala ji také podle doporučení poroty a požadavků města.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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