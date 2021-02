Františkánský klášter koupí město, bude ho splácet příštích deset let

„Zvažovali jsme to, zorganizovali jsme prohlídku, abychom viděli, co a v jakém stavu kupujeme. Osobně to beru jako odkaz předků a povinnost města postavit se k tomuto majetku čelem,“ zdůvodnil hradišťský starosta Stanislav Blaha (ODS), který si pochvaloval vstřícné a korektní jednání se zástupci provincie.

„Víme, že se o tuto kulturní památku zajímají i privátní investoři, ale v takovém případě by její osud byl nejistý. U města je větší jistota, že to skončí dobře,“ dodal.



Františkánský klášter využívá Státní okresní archiv. Nájemní smlouva této instituci končí v roce 2025.

„Od archivu jsme dostali informaci, že nepočítají s prodloužením nájemní smlouvy. Proto jsme začali hledat jiné řešení. Sami ale pro klášter využití nemáme, tak ho nabízíme k prodeji. Je to reprezentativní budova,“ vysvětlil František Jurka z Provincie bratří františkánů pověřený jednáním o prodeji.

Proto se rozhodli oslovit s nabídkou prodeje nejdříve ministerstvo vnitra, které je zřizovatelem archivu. Po odmítnutí se obrátili na město.

Částku 42 milionů korun bude město splácet po dobu deseti let. Využije k tomu vlastní finance. Na odkoupení za těchto podmínek se nakonec zastupitelé většinově shodli.

„Zajímá mne ale další využití. Nechtěl bych, aby město následně prodalo přilehlé pozemky soukromému investorovi, který by tam postavil třeba další příšerné bytové domy jako na sídlišti Východ,“ upozornil zastupitel Jiří Vašica (ANO).

K čemu bude klášter a jeho okolí v budoucnu sloužit, zatím město neví. Nechá si zpracovat důkladnou analýzu, ze které využití vyplyne. Mezi možnostmi by se mohla objevit základní umělecká škola, církevní škola, případně nová budova pro sídlo Slováckého divadla.

Klášterní budova byla v 80. a 90. letech kompletně zrekonstruována za zhruba 60 milionů korun včetně obnovy památkových prvků. Slavnostní sál refektáře patří k nejlépe dochovaným barokním interiérům na Moravě.



Jeho součástí je bohatá štuková výzdoba od italského architekta Baltazara Fontany, který zdobil i baziliku na Velehradě, a malíře Krištofa Montiho. Ceněné je rovněž barokní vybavení sálu. Sál byl před dvaceti lety zrestaurován.

Archiv potřebuje větší prostory

Klášter je kulturní památkou. Zájemci se do reprezentativních sálů dostanou jen několikrát do roka, třeba při Dnech otevřených dveří památek.

„Vysokou hodnotu má i zahrada, je to velká plocha v centru města. Budova je ve velmi dobrém stavu, má opravenou střechu, má v pořádku stabilitu, opravovaly se fasády, vyměněná jsou okna. I my jsme ji udržovali,“ poukázal ředitel Státního okresního archivu v Uherském Hradišti Lukáš Čoupek.

Archiváři se do kláštera nastěhovali v 60. letech. Nyní už pro ně v klášterních prostorech není dostatek místa, proto hledají náhradní. V současné době vedou jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o tom, že by se mohli přesunout do bývalého sídla Státních hmotných rezerv na třídě Maršála Malinovského.

Budova je dost velká na to, aby mohla současně sloužit i jako kapacitní rezerva pro další okresní archivy ve Zlínském kraji.

„Z dlouhodobého hlediska by pro nás pochopitelně bylo lepší, kdybychom sídlili v budově v majetku státu, abychom nemuseli platit nájem. Zvažované prostory jsou navíc velké a mají vyšší nosnost. To by nám vyhovovalo, protože neustále přijímáme další a další archiválie, přičemž ale v klášteře nemůžeme přidat další regály právě kvůli nižší nosnosti podlah,“ doplnil Čoupek.