„Myslím, že obchvat odvede jen část dopravy, ale většina tady zůstane, protože většina aut jede přes Jarošov do Kunovic nebo míří do centra Hradiště. Část Jarošova se ale kvůli tomu ocitne mezi dvěma cestami, zmizí nám naše relaxační zóna směrem k řece, na kterou jsme tady roky zvyklí. Jsou tady přitom rodinné domy, základní škola, hřiště. Budeme tady mít jen větší hluk a prach,“ shrnula jedna z účastnic setkání.
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Obchvat Jarošova plánuje město více než 30 let. Teprve v tomto období se projekt dostal do pokročilejší fáze, kdy je zpracované ekonomické hodnocení, dopravní model i vyhledávací studie a je vybraná i nejvhodnější ze tří variant. Spočívá ve vybudování pětikilometrového úseku.
Na silnici druhé třídy II/497 ve směru od Zlína se nová cesta napojí u starého pivovaru a přes novou okružní křižovatku a most překlene řeku Moravu na její pravý břeh. Dál pokračuje na Staré Město, kde se nakonec propojí se silnicí 1/55 a dálnicí D55. Součástí stavby budou tři mosty přes Moravu a jeden přes Baťův kanál. Řeku přemostí na začátku u pivovaru, pak v průmyslové zóně Jaktáře a v části Rybárny.
Stavba by měla začít v roce 2032
Dlouholeté snahy města se teď posunuly právě díky blízkosti nové dálnice ze Zlína na jižní Moravu. Větší zájem o stavbu tak má nejen Zlínský kraj, ale také stát. Předpokládané náklady se pohybují okolo 1,7 miliardy korun a začátek stavby se odhaduje na rok 2032.
„Myslím, že to souvisí s budováním dálnice D55. Tento severní obchvat Jarošova totiž dostal vyšší dopravní význam jako dálniční přivaděč,“ poukázal městský architekt Aleš Holý.
„Dokud se neposunula výstavba dálnice, všichni říkali, že obchvat je jen náš lokální problém. Teď se stává dálničním přivaděčem, který bude mít potenciál nasávat dopravu z významně větší oblasti,“ míní starosta města Stanislav Blaha.
Projektanti na veřejném projednávání představili vítěznou variantu trasy obchvatu, předpokládaný harmonogram i dopravní zátěž. Podle predikcí by v roce 2037 projelo Jarošovem v případě nevybudování obchvatu 19 tisíc vozidel denně. V případě jeho vybudování by to bylo 12 tisíc vozidel. Dalších 12 tisíc by převzal obchvat.
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„Zdá se mi, že to jsou optimistické výhledy a že obchvat takto využitý nebude. Když pojede někdo z Bílovic do Prahy, tak ne přes nás, ale na Napajedla. Na sever je tady doprava mnohem hustější než na jih,“ soudí jeden z obyvatel Jarošova.
„Dopravní model vychází z predikcí nejpravděpodobnějšího chování uživatelů a zohledňuje, co se bude do 15 let stavět, jaké stavby se plánují. Kdykoliv jsme něco počítali, většinou byla tato predikce pesimističtější, než jaká pak byla realita,“ upozornil Lukáš Svoboda z projekční firmy Pragoprojekt.
Sokolskou ulicí projede denně 11 tisíc vozidel
V současné době se odhaduje, že po ulici Sokolovská ve směru od Zlína míří do Hradiště denně okolo 11 tisíc vozidel. Jaká část z nich ve městě zůstává a míří třeba do práce, na úřady nebo do nemocnice, jaká do leteckých podniků v Kunovicích a jaká jen projíždí a míří například do Brna, není zcela zřejmé.
Obyvatele zajímalo, zda a jak se bude řešit blízkost rodinných domů, v jaké výšce silnice povede, zda nějak ovlivní protipovodňovou ochranu nebo zda pod mosty přes řeku budou zachované stezky pro chodce a cyklisty, na které jsou v Hradišti po březích Moravy zvyklí.
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„Vše bude předmětem hlukové a rozptylové studie, ověří se hlukové limity a v místech, kde by se překročily, budou navržená protihluková opatření,“ sdělil Ivo Fischer z projekční kanceláře Viapont.
„Nikomu nechceme zhoršovat životní podmínky, ale každá stavba přináší někde zlepšení a někde zhoršení. My se snažíme řešit většinový zájem. Vaše názory ale nepadnou pod stůl,“ slíbil starosta Blaha.