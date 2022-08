Do Česka jsem vždy chtěl přijet, svěřil se slavný režisér na filmové škole

Před třiatřiceti lety objevil Jim Sheridan pro filmový svět herce Daniela Day-Lewise a dal mu roli muže postiženého od narození mozkovou obrnou v životopisném dramatu Moje levá noha.

Tehdy dvaatřicetiletý herec, jehož už diváci znali z filmu Gándhí nebo Nesnesitelná lehkost bytí, zaujal v tomto snímku diváky i kritiky natolik, že si vysloužil svého prvního Oscara. Režisérem světově úspěšného filmu byl právě Sheridan, jenž letos dorazil na Letní filmovou školu (LFŠ) v Uherském Hradišti. Akce trvá do čtvrtka.

„Je to tady skvělé, festivaly nás učí rozumět cizí kultuře. Do Česka jsem chtěl přijet, lákalo mě to. Ale vždy mi do toho něco přišlo. Měl jsem hodně práce,“ líčil 73letý Sheridan.

„Doufám, že tady navážu nějaké kontakty, protože jsem si v posledních letech uvědomil, jak je složité pořádat festival a jak se snažíte, aby tvůrci přišli. Přitom je to často tak, že ti, kteří dělají umění a kulturu, o své práci neradi mluví,“ dodal. Pořadatelé filmové školy se snažili úspěšného irského scenáristu a režiséra přilákat do Uherského Hradiště od roku 2009. Až letos se to podařilo.

„Je jedním z nejzásadnějších evropských režisérů posledních dekád. I přes nesporné mezinárodní úspěchy zůstal vždy především irským tvůrcem bytostně spojeným se svojí zemí a její historií,“ upozornil programový ředitel festivalu Jan Jílek.

Tvůrce, který má šestnáct nominací na Oscara

Sheridan, který má na kontě šestnáct nominací na Oscara a dvanáct na Zlaté glóby, má na filmové škole naplánované besedy i oblíbené lekce filmu. V programu nechybí jeho zmíněný debut Moje levá noha, dramata z prostředí irské republikánské armády Ve jménu otce a Boxer či melodrama Tajný deník.

Téměř ve všech si zahrál charismatický Day-Lewis. „Daniel se zajímal o box a chtěl o něm točit film. Moc rád se učí a byl i technicky velmi dobrý,“ popsal Sheridan.

„Natáčení a distribuce snímku Boxer byly ale velmi náročné, měli jsme obrovský rozpočet a mohli jsme si leccos dovolit. Tehdy to v Hollywoodu ještě šlo, dnes mají peníze spíše streamovací kanály. Ale ten film není ani tak o sportu jako spíše o konfliktu v Irsku,“ zavzpomínal režisér.

Sheridan rovněž převzal Výroční cenu pořádající Asociace českých filmových klubů (AČFK). Dalším jejím držitelem je jeden z nejvýznamnějších současných tureckých režisérů Semih Kaplanoglu, držitel Zlatého medvěda za film Med.

„Jezdím po velkých evropských festivalech v Benátkách, Berlíně. Ale tam jde především o soutěž, což je jiný koncept než tady,“ poznamenal. „Letní filmová škola je pro mě v tomto specifická, protože se mohu s diváky setkávat osobně a hned po filmu vidím jejich reakce. Je velice zajímavé sledovat, jak můj film vnímají lidé z jiného kulturního prostředí. Je určitě dobře, že studenti mají u vás tuto možnost a mohou se o filmu mnohé naučit,“ podotkl Kaplanoglu.

Režiséři vzpomínali na Formana i Menzela

Oba tvůrci se shodli na tom, že z české kinematografie znají především režiséry starší generace, například Miloše Formana nebo Jiřího Menzela.

„Vybavím si i Ivana Passera, toho jsem znal lépe než Formana, potkali jsme se několikrát v Los Angeles. Byl to báječný člověk. Také jsem určitě viděl skvělý film Obchod na korze nebo Ostře sledované vlaky,“ konstatoval Sheridan.

„Ale k novým českým filmům nemám přístup. Víte, problém je, že o filmařích se často nedozvíte, když vám je nepředstaví Hollywood,“ poznamenal.

Sheridan i Kaplanoglu patří mezi hlavní hvězdy letošního ročníku LFŠ. V kinosálech, na besedách či v ulicích ale mohou návštěvníci potkat i další tvůrce. Například herce Ondřeje Vetchého, který si rovněž převezme Výroční cenu AČFK a zúčastní se projekcí několika filmů.

„Filmová škola nabírá obrátky, dostáváme se do druhé poloviny a je skvělé, že všechno se nám daří,“ uvedla ředitelka Radana Korená.

Program nabízí doprovodné akce pro veřejnost, koncerty, výstavy, divadla i besedy. Letní kino ve Smetanových sadech denně připomíná snímky režiséra Martina Friče, na Masarykově náměstí se zase promítají filmové novinky.