Uherské Hradiště je znovu městem byznysu, v kraji obhájilo loňské prvenství

„Jsme Hradišťáci, bydlí se tady dobře, město staví, dělá chodníky, cyklostezky, přivádí se sem dálnice. Vedení radnice je politicky stabilní už několik období a podnikání podporuje,“ zhodnotil Petr Lipovský, majitel firmy.

Někteří podnikatelé si naopak myslí, že na jejich byznys město nemá v podstatě žádný vliv.

Analytici agentury Datank přitom zpracovali data pro srovnávací výzkum Město pro byznys a dospěli k závěru, že právě Uherské Hradiště má z větších měst ve Zlínské kraji pro podnikatele nejlepší potenciál. Krajský Zlín se dostal na čtvrté místo, na druhém skončil Rožnov pod Radhoštěm a třetí je Holešov.

„Každý podnikatel může mít jiný názor, ale pokud se někdo rozhoduje, může mu tento výzkum naznačit, jak je to v daném místě s pracovním trhem nebo dopravní dostupností. A současně také s přístupem úřadu,“ upozornil za organizátory David Pavlát.

Hodnocení obcí s rozšířenou působností se letos uskutečnilo potřinácté a týká se všech krajů. Analytici sledují dvě hlavní kategorie, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Každou posuzují podle více než deseti kritérií.

Hradiště uspělo mezi dalšími dvanácti městy v kraji hlavně proto, že mělo vyrovnané výsledky v obou kategoriích. V podnikatelském prostředí skončilo na třetím místě, ve veřejné správě na prvním.

„Má velmi vysoký podíl podnikajících osob v přepočtu na ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Město v srdci Slovácka se výrazně rozrůstá, o čemž svědčí v rámci celého kraje nejvyšší počet dokončených bytů na tisíc obyvatel,“ poukázal Pavlát.

Město pro byznys 2020 1. Uherské Hradiště

2. Rožnov pod Radhoštěm

3. Holešov

4. Zlín

5. Valašské Klobouky

6. Kroměříž

7. Vsetín

8. Uherský Brod

9. Otrokovice

10. Valašské Meziříčí

11. Vizovice

12. Bystřice pod Hostýnem

13. Luhačovice Zdroj: Analýza agentury Datank

Radnice se také může pochlubit nadprůměrnými výdaji na kulturu nebo sport. Vstřícnou veřejnou správu pak analytici vysvětlují tím, že město má nejvyšší rozsah úředních hodin nebo také webové stránky, na kterých podnikatel najde veškeré informace potřebné pro svůj rozvoj.

„Fakt, že jsme prvenství z předchozího roku obhájili i v loňském roce, pro mne znamená, že to není nahodilá věc, ale trend,“ raduje se starosta Stanislav Blaha.

Krajský Zlín byl ve výzkumu už dvakrát na prvním místě a stabilně se pohybuje spíše ve vyšších příčkách. I teď byl nejlepší v kraji, co se týče počtu podnikatelů na 100 tisíc obyvatel a ve výši výdajů na veřejnou dopravu.

„Podobné výzkumy sledujeme a máme ambici být samozřejmě nejlepší, což se nám také před dvěma lety podařilo. A stále si myslím, že by se mělo narovnat rozpočtové určení daní a Zlín jako krajské město, kam se sjíždí obyvatelé z celého regionu a jsme přirozeně spádoví, by měl být postaven na úroveň Brna, Ostravy či Plzně. Reálně by to znamenalo, že bychom mohli investovat navíc 700 milionů korun ročně. V tu chvíli bychom byli mnohem lépe schopni řešit spoustu staveb a potřeb,“ konstatoval primátor Zlína Jiří Korec.

V Rožnově roste počet firem

Rožnov, město s druhým nejlepším potenciálem, zaznamenal vysoký meziroční nárůst počtu podnikatelů a firem, přičemž vysoká cena stavebních pozemků svědčí podle odborníků o atraktivitě lokality. „Město především uspělo v testu elektronické komunikace, v němž se ověřuje včasnost a kvalita odpovědí na fiktivní podnikatelské dotazy,“ poznamenal Pavlát.

Třetí Holešov se v žebříčku často pohybuje na předních místech. A to hlavně díky pracovnímu trhu, kdy má nejnižší podíl nezaměstnaných, přestože obyvatel přibývá. Daň z nemovitosti je v Holešově nejnižší, ceny stavebních pozemků v porovnání se zbytkem kraje příznivé. Radnice dává vysoký podíl výdajů na sociální péči a kulturu.

Agentura bude srovnávat i města napříč republikou. Koncem září pak vyhlásí vítěze. Letos poprvé může výsledek ovlivnit i další výzkum Datanku, který srovnává kraje s názvem Místo pro život. A to proto, že místo dobré pro podnikání, by mělo být dobrým místem i pro život. Města z krajů, které mají úspěch ve své kategorii, tak dostanou vyšší koeficient než ta, jejichž kraje si nestojí tak dobře.

Obcím ve Zlínském kraji by tato novinka měla pomoci. V posledních dvou letech se totiž region dostal na třetí a druhou pozici.