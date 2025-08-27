Akvapark v Uherském Hradišti bude dva měsíce zavřený, čeká ho velká oprava

  9:12
Akvapark v Uherském Hradišti zůstane kvůli opravě letní terasy, prosklené stěny a šaten dva měsíce zavřený. Stavební práce jsou naplánované na září a říjen. Náklady na rekonstrukci vyjdou na 19 milionů korun.
Aquapark v Uherském Hradišti | foto: Zdeněk NěmecMAFRA

Uherskohradišťský akvapark je v provozu od konce roku 2010. Každoročně do něj zavítají stovky tisíc návštěvníků.

„Rekonstrukce, které letos provedeme, nejsou jen nutnou údržbou, ale rovněž investicí do jeho další dlouhodobé životnosti a také do energetických úspor,“ uvedla místostarostka města Jana Grygarová.

Za vady na akvaparku dostane Hradiště 10 milionů, stavební firma souhlasí

Povrch terasy letního areálu je opotřebený, místy také prosakuje voda do její konstrukce. Stavbaři proto všechny vrstvy terasy odstraní a doplní tepelnou izolaci a hydroizolace. Nový povrch terasy bude z betonových dlaždic.

Připravovaná rekonstrukce šaten zahrnuje výměnu podlah a úpravu stěn. Řemeslníci také obnoví převlékací boxy a šatní skříňky. „Výměna se týká všech prvků vykazujících značné opotřebení nebo poškození, které již nelze opravit,“ sdělil mluvčí radnice Jan Pášma.

Prosklená stěna mezi zábavním a letním areálem má po letech provozu narušenou konstrukci, stavbaři ji proto odstraní a nahradí novou.

Hradiště láká na téměř nový akvapark, v testu dostal samé jedničky

Po dobu dvouměsíční odstávky provozu se v akvaparku chystají také údržbové a sanitární práce, které nelze dělat za plného provozu. V saunové zóně řemeslníci zrekonstruují toalety, vymění skla nad plaveckým bazénem, chystá se i výmalba interiérů.

Před několika týdny začala v akvaparku oprava střechy nad hlavním plaveckým bazénem, dětským bazénem a wellness zónou za 7,4 milionu korun. Trvat by měla do konce září. Části střechy jsou již technicky nevyhovující a místy i poškozené. Při větších deštích střechou do akvaparku občas zatékalo.

Vstoupit do diskuse

27. srpna 2025

