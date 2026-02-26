U týrání zvířat veřejnost tlačí na přísnější tresty. Babišovu reakci chápu, říká obhájce

,
  15:35
Advokát Zdeněk Sochorec, který zastupoval muže odsouzeného za týrání psa v Uherském Hradišti, nevnímá otázku trýznění zvířat jako politické, ale jako celospolečenské téma. Úterní rozsudek odvolacího soudu, který zmírnil trest ze dvou let vězení na podmínku, veřejně kritizoval premiér Andrej Babiš. Případ označil za neuvěřitelně skandální.
Americký staford se zotavuje po krutém zacházení, kdy jej majitel nejspíše déle...

Americký staford se zotavuje po krutém zacházení, kdy jej majitel nejspíše déle než měsíc pořádně nekrmil. | foto: Facebook Nalezení psi Uherské Hradiště

Na těžce podvyživeného psa byl velmi smutný pohled.
Týraný pejsek z Uherského Hradiště má novou rodinu, dostal jméno Blade a osm...
Po záchraně z bytu skončil pes v péči veterinární lékařky.
Týraný pejsek z Uherského Hradiště má novou rodinu, dostal jméno Blade a osm...
7 fotografií

„Překvapilo mne to, ale na druhou stranu to chápu,“ okomentoval reakci premiéra Babiše pro iDNES.cz Sochorec s tím, že jde o jeho osobní vyjádření.

„Týrání zvířat je dnes velmi populární, zajímavé téma, řeší se v médiích, oslovuje obrovskou část lidí. Je to dokonce populárnější než týrání osob. Rezonuje to i mezi politiky a to bez ohledu na politickou příslušnost, protože je to požadavek a tlak široké veřejnosti. I ve vládě jsou chovatelé zvířat a myslím, že rychle dojde ke zpřísnění pravidel chovu zvířat i trestů,“ doplnil.

Zlínská pobočka brněnského krajského soudu v úterý změnila původní dvouletý trest vězení za týrání psa na dvouletou podmínku s tříletou zkušební dobou. Součástí trestu je také pětiletý zákaz držení a chovu zvířat.

Obhájce žádal podmíněný trest v jakékoliv délce. Dokonce i státní zástupkyně Jana Kranzová navrhovala podmínku, a to v délce tří let s pětiletou zkušební dobou.

Skandální, nesouhlasí Babiš s podmínkou za týrání psa. Tejc podle něj podá stížnost

„Vidíme tam celou řadu polehčujících okolností, jako například bezúhonnost, projevená lítost, veřejná omluva, léčba, kladné hodnocení od zaměstnavatele, zaplacení částky neziskové organizaci, která se stará o psy,“ zdůvodnila žalobkyně pro iDNES.cz.

„Z našeho pohledu obžalovaný dostal dva tresty. Jeden od soudu a druhý, za mne horší, kdy je společensky absolutně znemožněný, šikanovaný okolím, ve všech médiích se objevují jeho fotografie obličeje. Samozřejmě neschvaluji jakékoliv týrání, sám mám už několikátého psa. Ale nevzpomínám si, že by na někoho v podobném případu byl vytvářen takový tlak,“ doplnil Sochorec.

Kauzu řeší ministr spravedlnosti

Rozsudek odvolacího soudu je pravomocný a je proti němu možný pouze mimořádný opravný prostředek.

Kvůli tomu se také Babiš obrátil na ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO), který mu podle něj sdělil, že podá v neprospěch pachatele stížnost pro porušení zákona a že prozkoumá možnosti pro případné podání dovolání.

Psovi lezla žebra, byt byl plný výkalů. Hradištěm otřásl případ týrání

„Zapojení ministerstva spravedlnosti tady vnímám jako vyhovění přání většinové společnosti,“ konstatoval Sochorec.

Podle státní zástupkyně ale nedošlo k takovému pochybení, na základě kterého by byl důvod podat dovolání kvůli přiměřenosti trestu.

Odvolací senát se v tomto případě přiklonil k názoru, že majitel amerického bullyho si nepočínal v přímém úmyslu, když psa drženého v bytě nevenčil, nenavštěvoval a krmil ho i napájel jen sporadicky.

Psa v Rakovníku patrně někdo poléval žíravinou, zvíře podstupuje náročnou léčbu

Tento případ ale není ojedinělý a ochránci zvířat i další organizace se přiklánějí ke zpřísnění trestů.

„Tresty by měly být přísné, tím myslím nepodmíněné. Pokud jsem majitel zvířete, mám za něj zodpovědnost, a pokud jej už nechci, musím mu zajistit jiný domov. Do týrání samozřejmě patří i zanedbání péče,“ poukázala Hana Pirnerová, ředitelka společnosti Pomocné tlapky, která se 25 let zabývá chovem a výchovou asistenčních psů.

