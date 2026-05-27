Tvoříme, nebo jen opravíme? Participativní rozpočet Zlína nabízí i pouhé rekonstrukce

Petr Skácel
  12:15
Na stezce mezi ulicí Zborovská a Boněckým rybníkem v Bartošově čtvrti si od jara jde zahrát šachy u nového stolku se čtyřmi místy a děti v ulici Mokrá se o letních prázdninách dočkají opraveného hřiště, jehož rekonstrukce začala v dubnu.

Jde o poslední přírůstky do seznamu investic, které v krajském městě vznikly díky projektu Tvoříme Zlín. Funguje od roku 2018 a obyvatelé jeho prostřednictvím vybírají, co má magistrát udělat. Město na to uvolňuje sedm milionů korun. Přihlášky pro letošní rok lze podávat do konce května.

Stav chodníků je v některých místech opravdu žalostný. Nejlepší by však bylo, kdyby o jejich opravách vůbec obyvatelé nemuseli hlasovat.

Kateřina Kotlovápředkladatelka návrhu

Chvályhodný nápad však provází i kritika. Stále častěji totiž kromě nových projektů a nápadů vyhrávají jen opravy a rekonstrukce. Stačí se podívat na výsledek loňského ročníku.

Piknik u „svitovské“ brány i nové chodníky. Zlíňané vybírají nové investice

Mezi „velkými“ projekty, které stojí od 750 tisíc do dvou milionů korun, zvítězila oprava chodníku na mostě u nákupního centra na Čepkově. U „malých“ projektů (do 750 tisíc korun) byla první rekonstrukce a výzdoba zastávky MHD Křiby ve směru na Jižní Svahy.

„Základní myšlenka byla podle mě zlepšování vybavenosti, například hřiště nebo nové prvky. Teď ale Tvoříme Zlín supluje povinnost města a to jsou opravy chodníků, zastávek a podobně,“ uvedl na sociální síti zlínský obyvatel Tomáš Zapletal.

„Dejte chodníkům speciální sekci“

Stejný postřeh má Kateřina Kotlová, která patří k pravidelným účastníkům Tvoříme Zlín. Právě ona loni navrhla rekonstrukci chodníku na mostě na Čepkově. Dojde na ni od července do srpna a město za ni zaplatí 3,5 milionu korun s tím, že příspěvek z participativního rozpočtu činí 300 tisíc korun.

„Opravy chodníků jsou, bohužel, často v mých návrzích. Kudy chodím, tudy mapuji a stav chodníků je v některých místech opravdu žalostný,“ řekla Kotlová pro městský magazín.

V projektu Tvoříme Zlín zvítězila i oprava chodníku na mostě u nákupního centra na Čepkově. (květen 2026)
„O tom svědčí i rostoucí počet podobných návrhů v projektu Tvoříme Zlín. Myslím, že by projekt mohl mít speciální sekci věnovanou jen opravám chodníků, protože jinak se kreativnější návrhy často nedostanou k potřebné pozornosti a hlasům. Nejlepší by však bylo, kdyby o tom vůbec obyvatelé nemuseli hlasovat,“ dodala.

Opravy chodníků či zastávek se ve vítězných návrzích objevují pravidelně. Stačí následující výčet.


Rok 2024: rekonstrukce a výzdoba zastávky Křiby, revitalizace zastávky MHD Slunečná (směr do města) s graffiti výzdobou.

Rok 2023: rekonstrukce zastávky MHD Slunečná (směr z města) a její graffiti výzdoba. U zmíněných zastávek město odstraní stávající konstrukce a vybuduje nové. Práce mají začít příští rok a budou stát 12 milionů korun.

V roce 2022 zvítězila kultivace zastávky autobusové linky č. 33 Broučkova, rok předtím oprava chodníku v ulici Příkrá. Obě investice již jsou hotové.

Nové lavičky v centru Zlína budí vášně. Vlaštovky odkazují i na Baťovu éru

Město ovšem změnu neplánuje. „Díky Tvoříme Zlín se udělaly mnohé krásné věci, nadchly mě například lavičky ve tvaru papírové vlaštovky na Gahurově prospektu. Podle mě tento projekt funguje,“ řekla radní Jana Bazelová, jež má Tvoříme Zlín na starosti.

„Lidé můžou sami navrhovat, co se jim líbí, nebo co chtějí změnit. Pokud chtějí například opravit chodník nebo zastávku MHD a dostanou dostatek hlasů, město jim vyjde vstříc,“ dodala.

Podle ní je chodník na Čepkově v tristním stavu a rekonstrukce mu pomůže. „Takových chodníků je bohužel více, ale město dělá jejich opravy podle plánů. Je možné, že občané si sami řeknou: navrhneme opravu a díky participativnímu rozpočtu to urychlíme,“ uvažuje.

I opravy podle radní přinášejí benefity

„Most k Čepkovu denně využívá spousta lidí, takže věřím, že tuto opravu obyvatelé ocení,“ nepochybuje Kotlová. „Až budou hotové práce, chodník bude konečně plně funkční, bez děr a nerovností. Naváže také na pěkně zrekonstruované plochy v okolí.“

I pouhé opravy podle Bazelové přinášejí benefity. Jako příklad uvádí projekt na odstranění staré zastávky MHD v České ulici na Jižních Svazích. Ten vyhrál už v prvním ročníku Tvoříme Zlín před osmi lety, zastávka ale na svém místě nadále stojí.

Nevzhledná a poškozená místa však nahradila profesionální streetartová tvorba. „Vypadá to moc pěkně a obyvatelé při dalších návrzích na opravy zastávek rovnou píšou, že by tam také chtěli street art,“ podotkla zlínská radní.

Park, naučná stezka či meteorologický sloup. Občané mohou vylepšit Zlín

Celkovou opravu této zastávky radnice nechystá. „Na základě posouzení stavebně – technického stavu přístřešků zastávek MHD Česká bylo v minulosti rozhodnuto, že není nutno jejich odstranění a vybudování nových. Byly provedeny nezbytné opravy včetně plochy určené pro graffiti,“ řekl mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Ten vyhrál už v prvním ročníku Tvoříme Zlín před osmi lety, zastávka ale na svém místě nadále stojí, protože její kompletní proměna by byla příliš nákladná. Nevzhledná a poškozená místa však nahradila profesionální streetartová tvorba.

„Vypadá to moc pěkně a obyvatelé při dalších návrzích na opravy zastávek rovnou píšou, že by tam také chtěli street art,“ podotkla zlínská radní.

Zlínská zoo truchlí, známou samici slona afrického zabil samec z Maďarska

Slonice Ulu ze zlínské zoo oslavila 20. narozeniny.

Ve zlínské zoologické zahradě v pátek uhynula samice slona afrického. Stalo se tak poté, co ji zatím z neznámých důvodů napadl samec. Zahrada to uvedla na svém profilu na sociální síti Facebook,...

Pracovat pro Jobse bylo vyčerpávající, měl nereálné plány, líčí architektka Jiřičná

Premium
Dojatá Eva Jiřičná po přednášce v kostele na Jižních Svazích ve Zlíně. (květen...

Architektka Eva Jiřičná letos oslavila 87 let a stále naplno pracuje. Když před přednáškou v kostele na Jižních Svazích v rodném Zlíně vstoupila do sálu, nepůsobila jako světová architektonická...

Motorkářka zemřela při srážce s kamionem. Následky omezily i D55

Tragická dopravní nehoda kamionu a motorkáře mezi obcemi Babice a Spytihněv....

Při srážce s kamionem dnes dopoledne zemřela na Uherskohradišťsku mladá motorkářka. Kvůli nehodě byla sedm hodin uzavřena nebo omezena doprava po silnici I/55 mezi obcemi Spytihněv a Babice, což...

Trmalovi o soužití herečky a fotbalisty: Matymu po chybě psali, ať ochrne

Premium
Fotbalista Teplic Matouš Trmal a jeho manželka, herečka Anastasia Trmal.

Soužití herečky a fotbalisty, tedy Anastasie a Matouše Trmalových, je plné humorných příběhů. Třeba když se sehraná dvojka špičkuje při líčení, jak ona zvědavě koukala, jestli on kouká na její...

Nová cyklostezka končí v půlce cesty, cyklisté musejí na zbylém úseku riskovat

Nově otevřený čtyřkilometrový úsek cyklostezky z Trojanovic do sedla Pindula....

Slavnostní otevření nové čtyřkilometrové cyklostezky z Trojanovic na Novojičínsku do horského sedla Pindula za 131 milionů korun provázely úsměvy politiků, ale i tvrdá realita. Navazující úsek směrem...

Chytal ve Slovácku, teď jej chce s Artisem o ligu připravit. Cíl máme jasný, tvrdí Borek

Jiří Borek ze Slovácka inkasuje gól.

Podzim odchytal ve Slovácku. Teď se ho bude snažit Jiří Borek připravit o první ligu v bráně brněnského Artisu, kam v zimě z Uherského Hradiště jako nechtěný přestoupil. „Je to pro mě specifické, ale...

27. května 2026  9:22

Obrněný vagon vyzbrojený kulomety. Na nádraží ve Zlíně zastavil Legiovlak

Vlaková stanice Zlín-střed je pátou zastávkou legionářského vlaku při jeho...

Do Zlína přijel Legiovlak, k vidění na nádraží Zlín-střed je do konce května. Legiovlak je projektem Československé obce legionářské, nabízí pohled na vojenské dějiny 20. století a připomíná i...

27. května 2026  9:19

Trenér Kameník, barážový specialista: Druholigista dříve nebo později uspěje

Vyškovský trenér Jan Kameník sleduje utkání se Zlínem.

Barážový specialista. Od zavedení prolínací soutěže v sezoně 2018/19 v ní Jan Kameník odkoučoval na lavičce druholigového Vyškova šest zápasů, ze všech trenérů nejvíce. „Je to jiná soutěž. Co jste...

27. května 2026  7:55

Půlka studentů zlínskou univerzitu nedokončí, důvodem bývá špatný výběr oboru

Budova fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (duben 2022)

Univerzita Tomáše Bati v těchto dnech sčítá přihlášky zájemců o studium v dalším akademickém roce. Každoročně jich bývá okolo 14 tisíc, z toho asi 10 tisíc do bakalářských programů. Přijatých je asi...

26. května 2026  15:47

Slon Jack ve zlínské zoo dlouho nezůstane. Před Ulu už smrtelně zranil jinou samici

Slon Jack způsobil smrt samice Ulu. Ve zlínské zoo nezůstane. (květen 2026)

Samec slona afrického, který ve zlínské zoologické zahradě v pátek zaútočil na slonici a usmrtil ji, v zoo již dlouho nezůstane. O jeho dalším osudu rozhodne komise odborníků. Nešlo totiž o první...

26. května 2026  13:27,  aktualizováno  14:10

Zlínský manažer Hoftych: Sezona byla úspěšná. Poznar si novou smlouvu vykopal

Pavel Hoftych

Konec dobrý, všechno dobré, můžou si říct ve Zlíně poté, co v sobotu nováček fotbalové ligy porazil poprvé v sezoně sousední Slovácko, které na rozdíl od něj bude bojovat o udržení v soutěži v...

26. května 2026  11:32

Přednost pro MHD i IZS. Zlín modernizuje řízení křižovatek, Otrokovice se inspirují

Frekventovaná křižovatka na výjezdu z Otrokovic směrem na Tlumačov má projít...

Ve Zlíně do konce roku upraví 45 důležitých křižovatek tak, aby byla doprava ve městě plynulejší a přednost měla hromadná doprava a záchranáři či hasiči. Chytrý systém řízení bude fungovat také v...

26. května 2026  9:15

Baráž o fotbalovou ligu: Soupeři, program zápasů, výsledky, systém

Fotbalisté ostravského Baníku se radují z první branky proti Dukle Praha.

Baník Ostrava a Slovácko. Dva tradiční ligové kluby, které budou muset hájit příslušnost k elitě v baráži. Baník vyzve Táborsko, Slovácko si zahraje proti Artisu Brno. Program, výsledky, herní systém...

26. května 2026  8:49

Místo obávané těžby v Beskydech vzniká „mozek regionu“ za stovky milionů

Zástupci obce Trojanovice představili v areálu bývalého Dolu Frenštát plány na...

Zástupci obce Trojanovice na Novojičínsku představili v areálu bývalého Dolu Frenštát plány na vybudování moderní inovační čtvrti Cérka. Ta má na 26 hektarech bývalého uhelného dolu nabídnout zázemí...

26. května 2026  6:21

Pracovat pro Jobse bylo vyčerpávající, měl nereálné plány, líčí architektka Jiřičná

Premium
Dojatá Eva Jiřičná po přednášce v kostele na Jižních Svazích ve Zlíně. (květen...

Architektka Eva Jiřičná letos oslavila 87 let a stále naplno pracuje. Když před přednáškou v kostele na Jižních Svazích v rodném Zlíně vstoupila do sálu, nepůsobila jako světová architektonická...

25. května 2026

Hvězda Hry o trůny a Gangů z Birminghamu Aidan Gillen míří do Zlína

Aidan Gillen na premiéře závěrečné řady seriálu Hra o trůny (Radio City Music...

Jeden z nejvýraznějších irských herců současnosti, charismatický Aidan Gillen, bude jednou z hlavních hvězd letošního ročníku Zlín Film Festivalu. Diváci ho znají jako vypočítavého Petyra „Malíčka“...

25. května 2026  15:48

