Piknik u „svitovské“ brány i nové chodníky. Zlíňané vybírají nové investice

Petr Skácel
  10:21
Obyvatelé Zlína mohou vybírat nové investice, které vzniknou ve městě. V rámci participativního rozpočtu Tvoříme Zlín letos radnice rozdělí sedm milionů korun, vybírat projekty lze do 23. listopadu.
Obyvatelé Zlína vybírají v projektu Tvoříme Zlín nové investice. Mezi návrhy je...

Obyvatelé Zlína vybírají v projektu Tvoříme Zlín nové investice. Mezi návrhy je například prostor u Malé scény. | foto: Město Zlín

Obyvatelé Zlína vybírají v projektu Tvoříme Zlín nové investice. Mezi návrhy je...
Obyvatelé Zlína vybírají v projektu Tvoříme Zlín nové investice. Jeden z návrhů...
Obyvatelé Zlína vybírají v projektu Tvoříme Zlín nové investice. Mezi návrhy je...
Obyvatelé Zlína vybírají v projektu Tvoříme Zlín nové investice. Mezi návrhy je...
6 fotografií

„Hlasovat pro ně lze na www.tvorimezlin.cz, v systému Munipolis, v Turistickém informačním centru, které sídlí v budově radnice, nebo přímo v kancelářích místních částí. O objektivnost hlasování se stejně jako loni postará umělá inteligence Chat GPT,“ uvedla náměstkyně primátora Jana Bazelová.

Mezi velkými projekty nechybí kultivace prostoru kolem Malé scény, která je jedním z kulturních center města.

„Navrhujeme upravit západní a východní prostory navazující na rampy a doplnit je o mobiliář a umělecké dílo,“ popsal iniciátor František Němec, podle něhož by se také měl rozšířit prostor před Malou scénou omezením parkování.

Obyvatelé Zlína vybírají v projektu Tvoříme Zlín nové investice. Mezi návrhy je například prostor u Malé scény.
Obyvatelé Zlína vybírají v projektu Tvoříme Zlín nové investice. Mezi návrhy je řada nefunkčních a poškozených chodníků po celém městě, například k nákupnímu centru Čepkov.
Obyvatelé Zlína vybírají v projektu Tvoříme Zlín nové investice. Jeden z návrhů směřuje k estetické úpravě zastávky MHD Křiby na Jižních Svazích.
Obyvatelé Zlína vybírají v projektu Tvoříme Zlín nové investice. Mezi návrhy je také univerzitní park na Mostní ulici.
6 fotografií

Úpravy v univerzitním parku

Změna se může týkat i centra města, konkrétně náměstí Práce „Prostranství u tzv. svitovské brány navrhuji doplnit o ‚piknikové sety‘ pro možnost relaxace a občerstvení a případné grafické zpracování volných betonových ploch,“ napsal Jiří Kotlový, podle něhož má tento prostor daleko větší potenciál než momentálně nabízí.

Park, naučná stezka či meteorologický sloup. Občané mohou vylepšit Zlín

Nedaleký Univerzitní park má projít úpravou a předlážděním, vznikl by zde veřejný prostor pro umění a interakci.

„Cílem je zvýšit estetickou úroveň parku, nabídnout nové podněty pro aktivní trávení volného času studentů a veřejnosti a posílit jeho roli jako přirozeného centra univerzitního a městského života,“ vysvětlil navrhovatel David Grygárek.

Návrhy míří i na opravy chodníků

Rekonstrukce a výzdoby profesionálním graffiti by se mohla dočkat zastávka MHD Křiby ve směru na Jižní Svahy a ve vedlejším Centrálním parku má vzniknout vodní prvek k osvěžení a ochlazení v horkých letních dnech.

Lidé mohou hlasovat také pro meteorologický sloup ve Zlíně na náměstí Práce, který by ukazoval souvislosti základních meteorologických ukazatelů na vývoji počasí.

Nechybí ani ryze praktické investice jako například oprava chodníků a parkovacích ploch na Kútech, rekonstrukce chodníku ve vnitrobloku Padělky VIII, ulici Slínová, mezi půldomky v ulici Příkrá nebo spojovacího chodníku na ulici Lesní čtvrť III pod gymnáziem.

Populární jsou i proměny dětských hřišť

Populární jsou rovněž nápady na obnovu dětských hřišť a sportovišť, tentokrát by se mohli dočkat na Podhoří či na křížení Lesní čtvrti I a ulice Prostřední, kde se hřiště, které je poblíž bytové zástavby, potýká s četnými stížnostmi na hluk.

„Je pravděpodobné, že revitalizací tohoto sportoviště by se část uživatelů přesunula na nově zrekonstruované hřiště. Svým umístěním nad garážemi a v dostatečné vzdálenosti od bytové zástavby je vhodné pro sportovní činnost, především pak pro míčové hry,“ upozornila Lucie Turecká.

Lidé mění Zlín, chtějí hrát footgolf a chodit po opravených chodnících

Mezi malými projekty, u nichž je hranice 750 tisíc korun, dominují nápady na stavby či proměny dětských hřišť. Konkrétně vybudování dětského hřiště pod víceúčelovým sportovištěm u ZŠ Slovenská, revitalizace hřiště pro malé děti na ulici Ševcovská či dětského hřiště na sídlišti Podhoří nebo změnu hlučného oplocení dětského hřiště v ulici Na Vyhlídce na Letné.

Hlasovat jde rovněž pro venkovní herní stůl na Bartošově čtvrti u stezky propojující ulice Boněcký rybník a Zborovská nebo opravu rozpadajícího se chodníku na mostě u nákupního centra Čepkov.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ve Zlíně hoří střecha střední školy, výuku vedlejší školy to neovlivní

Hasiči Zlínského kraje v pondělí večer lokalizovali požár střechy budovy...

Hasiči ve Zlíně v pondělí večer po několika hodinách lokalizovali požár střechy budovy střední školy v České ulici na sídlišti Jižní Svahy, dále se tedy nešíří. Na místo nakonec přijelo třináct...

Silničáři dokončují dálniční most u Napajedel, otevřou ho už v prosinci

Stavbaři použili na most v Napajedlech přes 700 kubíků betonu. První řidiči se...

Při cestování z Otrokovic po hlavním tahu směrem na Uherské Hradiště a dále na jih čekají řidiče změny. První z nich přijde na řadu 9. prosince, kdy silničáři otevřou půlkilometrový úsek dálnice D55...

Odhad škody po požáru školy je 11,5 milionu, policie ho šetří jako nedbalost

Požár Střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně zlikvidovali hasiči z...

Vyšetřovatelé hasičů i policistů celé dopoledne prohledávali střechu soukromé Střední školy pedagogické a sociální na sídlišti Jižní svahy ve Zlíně. Požár, který tam vypukl v pondělí kolem 17....

Vlak mezi Kroměříží a Hulínem srazil člověka, provoz stál tři hodiny

Policejní auto.

Železnice mezi Kroměříží a Hulínem byla ve středu večer uzavřena kvůli vyšetřování tragické události. Vlak tam srazil člověka, který zemřel. Kvůli nehodě se zastavil provoz regionálních spojů mezi...

Luhačovice trvají na omezení výstavby. Lázně žádají zásadní změnu podmínek

Lázně Luhačovice

Když radní v Luhačovicích v červnu schválili záměr na vyhlášení stavební uzávěry v centru města a představili návrh rozsahu omezení, vyvolalo to nesouhlasnou reakci obyvatel i lázní. Uzávěra totiž...

Piknik u „svitovské“ brány i nové chodníky. Zlíňané vybírají nové investice

Obyvatelé Zlína vybírají v projektu Tvoříme Zlín nové investice. Mezi návrhy je...

Obyvatelé Zlína mohou vybírat nové investice, které vzniknou ve městě. V rámci participativního rozpočtu Tvoříme Zlín letos radnice rozdělí sedm milionů korun, vybírat projekty lze do 23. listopadu.

17. listopadu 2025  10:21

Génius mezi mantinely slaví 50. Leškův příběh očima spoluhráče Balaštíka

Premium
Petr Leška

Ve Zlíně odehrál devatenáct sezon, jeho dres s číslem 19 visí pod střechou zimního stadionu a je nejproduktivnějším hráčem v historii klubu. A mnozí fanoušci si jsou jistí, že kdyby hrál doteď, pořád...

16. listopadu 2025

Vánoční trhy ve Zlíně se v letošním roce ponesou v duchu valašských Vánoc

Vánoční trhy ve Zlíně (prosinec 2023)

Zlínské vánoční trhy se na náměstí Míru konají od 28. listopadu do 4. ledna. Město se rozzáří tisíci světel slavnostní výzdoby, která navodí kouzelnou atmosféru blížících se svátků. Ve vzduchu zavoní...

16. listopadu 2025  9:15

Žila jsem na okraji a pak přišel úspěch, říká fotografka se zlínskými kořeny

Fotografka Libuše Jarcovjáková se přišla podívat na rodinnou vilu ve Zlíně, v...

Jméno Libuše Jarcovjákové ještě nedávno znal jen úzký okruh fanoušků fotografického umění. Letos v srpnu však byl celovečerní dokument, který s ní natočila režisérka Klára Tasovská, nominován na...

15. listopadu 2025  9:49

Zápisky z temných časů. Něco se chystá a bude to zlé, psal učitel v tajném deníku

Premium
Svatební fotografie kronikáře a učitele Josefa Žourka s manželkou Annou v roce...

„U nás v obci začíná být dusno. Mezi lidmi je cítit stísněná nálada, protože všichni máme pocit, že se na nás něco chystá a bude to zlé. I mě svírá nepříjemný pocit, protože to, co se okolo nás děje,...

14. listopadu 2025

Přepadení, dej sem zlato! Mladík mířil na seniorku zbraní, vytipoval si ji ve vlaku

Ilustrační snímek

Kroměřížským kriminalistům se podařilo objasnit případ loupežného přepadení ze začátku června. Mladík tehdy sledoval spolucestující seniorku z vlaku a pod pohrůžkou střelnou zbraní ji okradl o...

14. listopadu 2025  14:50

Martinové začali na zlínské střídačce prohrou. Víme, jak z krize, ujišťuje Janeček

Martin Janeček na zlínské střídačce

Ve druhé nejvyšší soutěži odkoučoval stovky zápasů, ovšem nikdy nevedl tým, který cílí na baráž o hokejovou extraligu. Tuto šanci dostal Martin Janeček teprve ve Zlíně. Premiéra na střídačce mu ale...

14. listopadu 2025  13:31

Po požáru střechy se studenti budou střídat na prezenční a distanční výuce

Hasiči Zlínského kraje zlikvidovali požár střechy budovy střední školy v České...

Studenti Střední školy pedagogické a sociální Zlín se budou moci po pondělním požáru střechy budovy školy vrátit do lavic v úterý 18. listopadu. Výuka však bude až do odvolání kombinovaná, část žáků...

14. listopadu 2025  9:44

Stavba přístaviště v Napajedlích nabírá zpoždění kvůli obstrukcím aktivistů

Vizualizace podoby nového přístavu na Pahrbku v Napajedlích. Plány na výstavbu...

Na slepém rameni řeky Moravy v Napajedlích, v místě zvaném Pahrbek, se lidé dlouhé roky koupou. A nejen město se snaží lokalitu rozvíjet. V budoucnu by tam mělo být i přístaviště v rámci Baťova...

14. listopadu 2025  9:16

Kreativní centrum valašskomeziříčské hvězdárny propojuje vědu s tvořivostí

Hvězdárna Valašské Meziříčí otevřela nové Kulturní a kreativní centrum, které...

Po více než šedesáti letech se krajská Hvězdárna Valašské Meziříčí dočkala významného rozšíření. V jejím areálu bylo otevřeno nové Kulturní a kreativní centrum, které poskytne moderní zázemí pro...

13. listopadu 2025  15:55

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Luhačovice trvají na omezení výstavby. Lázně žádají zásadní změnu podmínek

Lázně Luhačovice

Když radní v Luhačovicích v červnu schválili záměr na vyhlášení stavební uzávěry v centru města a představili návrh rozsahu omezení, vyvolalo to nesouhlasnou reakci obyvatel i lázní. Uzávěra totiž...

13. listopadu 2025  12:14

Z Kudlovské přehrady mělo být místo pro relaxaci, Zlínu ale chybí peníze

Kudlovská přehrada nedaleko centra Zlína se měla stát místem pro relaxaci...

Zlínská radnice chystala proměnu Kudlovské přehrady v centru města na rekreační oblast, kde by mohli lidé trávit volný čas. Loni z její hladiny nechala odstranit chátrající loď. Letos nebo příští rok...

13. listopadu 2025  9:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.