Čítárna v parku i koš na nedopalky už stojí, Zlín vybírá další projekty

18:04 , aktualizováno 18:04

Obyvatelé krajského města mohou v rámci projektu Tvoříme Zlín vybrat, co se má změnit či opravit. Radnice na to uvolní pět milionů korun. Hlasování začne příští týden a potrvá do prosince.