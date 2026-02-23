Školní týmy proti sobě nasadily roboty z lega, kraj turnajem láká děti k technice

Autor:
  12:45
Byly to nervy a napětí, ale chtělo to taky pořádný kus šikovnosti a vědomostí. Osm dětských týmů se v neděli utkalo v nově zrekonstruované Čiperově vile ve Zlíně v krajském kole soutěže First Lego League. Zlínský kraj chce touto cestou ukázat dětem a studentům atraktivitu technických oborů.

Jak soutěž probíhá? Děti si vymyslí a vytvoří lego robota, kterého musí naprogramovat, aby plnil zadané mise, a tým tak získal co nejvíce bodů. To je ale jen jedna z disciplín, říká se jí „robot game“.

„Porota hodnotí také design a program robota, to je další z disciplín. Design robota si každý tým vymýšlí sám a někdy jsou to velmi zajímavé nápady,“ řekl hlavní koordinátor soutěže a jeden z porotců Miroslav Pecina.

Osm dětských týmů se utkalo v Čiperově vile ve Zlíně v krajském kole soutěže First Lego League. Vítězem se stala Jednička Holešov, druhé místo obsadila Základní škola S-MYSL z Kroměříže. (únor 2026)
Nově opravená vila na Burešově ve Zlíně patřila baťovskému řediteli Dominiku Čiperovi. (únor 2026)
5 fotografií

Robotům se říká „spike“. Pro začínající týmy existují návody, ale zkušenější si je vymýšlí sami. Proto můžete na soutěži vidět roztodivné stroje s různými rameny a pohybovými mechanismy.

„Některé týmy se do toho opravdu opřely a vymyslely skvělé designy robotů. Někteří teprve začínají a a tady se mohou inspirovat.“

Každá sezona má také nějaké téma, tentokrát to je archeologie a zaniklé civilizace. „Každý tým musí na toto téma zpracovat inovativní prezentaci, zkonzultovat ji s odborníky a přednést,“ popsal.

Poslední disciplínou je týmová spolupráce. Hodnotí se, jak děti komunikují, jak si dělí role a jak předcházejí konfliktům.

Nejlepší výtvory z lega. Od rekordní věže až po fotbalový stadion

Soutěže se mohou účastnit děti od 10 do 16 let. Ve Zlínském kraji se konal regionální turnaj poprvé. Jinak letos probíhá už devatenáctý ročník akce. Tentokrát se přihlásilo 65 týmů z celého Česka, od Karlových Varů až po Ostravu.

„Parametry a pravidla soutěže jsou celosvětově stejné. Děti dostanou zadání v srpnu a září mají půl roku na to, aby se připravily,“ upřesnil Pecina.

Vítězem se stala Jednička Holešov, parta z holešovské 1. Základní školy. Druhé místo obsadila Základní škola S-MYSL z Kroměříže. Oba týmy postupují do českého finále, které se uskuteční 21. března v Praze. Pokud uspějí i tam, mohou se kvalifikovat na světové turnaje.

Nejde jen o programování, ale i o týmovost

Holešovské gymnázium reprezentovala skupina primánů, kluků i děvčat. Patřili k nejmladším účastníkům. Dál sice nepostoupili, ale i tak si to užili. Ondra a Martin byli programátoři, Matouš hlavní stavitel, děvčata tvořily kreativní a servisní tým.

„Začínali jsme až před dvěma měsíci úplně z nuly. Žádné roboty jsme do té doby ve škole neměli,“ podotkla učitelka gymnázia Veronika Fialová.

Aby se lidé potkávali. Zlínská Čiperova vila se otevře kultuře a nápadům

„Neuvěřitelně se projevila jejich týmovost, naučili se spolupracovat. Přitom jsou to nejmladší primáni. Třída, která je první rok spolu, vlastně se znají jen šest měsíců,“ zdůraznil její kolega Petr Bělák.

„Děti to obrovsky rozvíjí. Atmosféra byla úžasná. Není to jen o tom umět programovat, ale také o mnoha dalších dovednostech, vzájemné komunikaci a spolupráci,“ dodala ředitelka školy Miriam Kuczmanová.

Vybavení včetně speciálního stolu, po kterém se roboti pohybují, do školy pořídila až o Vánocích. Další stále dokupují. „Vzhledem k tomu, jak málo času jsme měli, je výsledek skvělý. Mám z toho velkou radost.“ Soutěž se navíc stala součástí nového předmětu „science“, který začali v primě vyučovat.

Předávání vášně k technice

Zlínský kraj soutěž uspořádal v nově opravené vile bývalého baťovského ředitele Dominika Čipery. Byla to jedna z prvních akcí na tomto místě. Kraj vnímá soutěž jako zajímavou možnost, jak děti přilákat k technickým aktivitám.

„Jsme průmyslový region. Firmy se ale potýkají s nedostatkem lidí. Demografická křivka klesá, mladí lidé z kraje odcházejí. A vedení kraje si to uvědomuje. Chceme proto tímto způsobem oslovit školáky a studenty a přitáhnout je k technice,“ uvedl vedoucí kanceláře hejtmana Pavel Konečný.

„Lego je světový fenomén a love brand, všichni ho znají a mají ho rádi. Děti to baví, rozvíjí to jejich schopnost práce v týmu a organizátoři akce, porotci a rozhodčí jsou skuteční nadšenci, kteří dovedou předávat vášeň k technice. To je to, co potřebujeme.“

Vstoupit do diskuse

