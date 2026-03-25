Kroměříž si letos připomene Miloše Macourka, chystá také městské slavnosti

Autor:
  16:03
Turistická sezona v Kroměříži vypukne 28. března v půl desáté dopoledne, kdy ji na zámku slavnostně odstartuje výstřel z děla a program historické skupiny Biskupští manové v uniformách arcibiskupské knížecí gardy. Letošní rok se ponese v duchu oslav 100. výročí narození spisovatele a scenáristy Miloše Macourka, který patří k nejslavnějším místním rodákům.
Fotogalerie4

Miloš Macourek (Praha, 28. listopadu 1996) | foto: ČTK

Kdo by neznal filmy a seriály Čtyři vraždy stačí, drahoušku, Pane, vy jste vdova!, Arabela, Mach a Šebestová, Dívka na koštěti nebo Létající Čestmír. Tyto snímky se nesmazatelně zapsaly do dějin české kinematografie.

Za všemi stojí jméno scenáristy a spisovatele Miloše Macourka, který patří k největším osobnostem českého filmu a je jedním z nejvýznamnějších kroměřížských rodáků. Letos uplyne sto let od jeho narození a místní se rozhodli, že toto výročí náležitě oslaví.

Město si ho bude připomínat po celou letošní turistickou sezonu. „Součástí nabídky akcí k tomuto výročí budou hudební vystoupení, rozsáhlá výstava nebo několik akcí, které uspořádá knihovna,“ uvedl kroměřížský radní pro kulturu a cestovní ruch Jiří Kašík.

Výstava Miloš Macourek králem fantazie začne v muzeu Kroměřížska na Velkém náměstí 4. června a potrvá do 30. srpna. „Návštěvníci se ocitnou přímo uprostřed pohádkových příběhů, stanou se jejich součástí. Budou si moci prohlédnout na dvě desítky kostýmů z těchto děl a řadu věcí také vyzkoušet,“ slíbily kurátorky Martina Malá a Lenka Pěluchová.

„Počítáme s tím, že výstava bude velkou atrakcí nejen pro místní, ale především pro turisty, kterým chceme krásy Kroměříže přiblížit právě skrze vztah Miloše Macourka k rodnému městu,“ doplnil Kašík.

Součástí oslav bude 4. června beseda s hercem a režisérem Ondřejem Kepkou nazvaná Honzík z Arabely a 18. června program Saxana a lexikon pohádek, který připravuje Dívčí pěvecký sbor Střední pedagogické školy Kroměříž. Zazní v něm samozřejmě legendární písně z Macourkových komedií.

Město se má rozzářit

Během září si budou moci zájemci v Knihovně Kroměřížska prohlédnout výstavu o Macourkově tvorbě a na poslední zářijový den chystá kino Nadsklepí filmovou projekci, přednášku a kvíz o slavném rodákovi.

Novinkou letošní sezony budou městské slavnosti pojmenované Kroměříž září. A rovněž během této akce dojde na Macourka. Festival se uskuteční o víkendu od 18. do 20. září, hlavní hvězdou bude kapela Divokej Bill.

Součástí programu bude také koncert Moravské filharmonie Olomouc, která zahraje slavné filmové melodie a mezi nimi i několik skladeb z Macourkových filmů.

Název slavnostní nevznikl jen z toho, že se konají v devátém měsíci roku. Podle Kašíka je cílem jednak protáhnout turistickou sezonu, ale také rozzářit město a ukázat ho v jiném světle. Nebude chybět ani místní gastronomie. Vstup bude zdarma.

Rodný dům Miloše Macourka se nachází v Kroměříži v ulici Malý Val.
Kroměřížský starosta Tomáš Opatrný (vpravo) a radní pro kulturu a cestovní ruch Jiří Kašík představují novinky sezony v Kroměříži. (březen 2026)
Budova Muzea Kroměřížska
4 fotografie

„Budeme mít speciálně upravené náměstí, netradičně umístěná pódia na místech, kde ještě nikdy nebyla. Mnohá místa budou večer netradičně nasvícená, ozdobíme kašny a chystáme i další věci, které zaujmou občany i návštěvníky.“

Dalšími zajímavými akcemi v Kroměříži budou červnový Vybarvený běh, srpnový cyklistický závod Czech Tour, krajské dožínky v Podzámecké zahradě, zářijový koncert skupiny Jelen v Podzámecké zahradě nebo říjnový Den uniformovaných sborů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.