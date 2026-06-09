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Tučňáci ve zlínské zoo mají novou expozici s větším výběhem i bazénem

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  14:27
Zlínská zoo přestěhovala tučňáky Humboldtovy z původní expozice poblíž Zátoky rejnoků do upravené expozice u tropické haly, kterou dříve obývali lachtani hřivnatí. Tučňáci si polepšili, získali rozlehlejší výběh i větší bazén.

Tučňáky Humboldtovy ve zlínské zoologické zahradě mohou od úterý návštěvníci pozorovat na novém místě. „Tučňáci získali výrazně rozsáhlejší výběh s větším bazénem,“ řekl zoolog Václav Štraub.

Původní expozice sloužila tučňákům od roku 1997. „Už nenaplňovala naše představy o moderním chovu a welfare, to stejné platilo i pro bývalou expozici lachtanů hřivnatých. Vloni na podzim jsme lachtany přesunuli do nového rozlehlého komplexu v maďarské Zoo Sósto, a mohli se tak pustit do úpravy expozice pro tučňáky,“ uvedl Štraub.

Zlínská zoo přesunula tučňáky Humboldtovy z původní expozice poblíž Zátoky rejnoků do upravené expozice u tropické haly, kterou dříve obývali lachtani hřivnatí. (červen 2026)
Zlínská zoo přesunula tučňáky Humboldtovy z původní expozice poblíž Zátoky rejnoků do upravené expozice u tropické haly, kterou dříve obývali lachtani hřivnatí. (červen 2026)
Zlínská zoo přesunula tučňáky Humboldtovy z původní expozice poblíž Zátoky rejnoků do upravené expozice u tropické haly, kterou dříve obývali lachtani hřivnatí. (červen 2026)
Zlínská zoo přesunula tučňáky Humboldtovy z původní expozice poblíž Zátoky rejnoků do upravené expozice u tropické haly, kterou dříve obývali lachtani hřivnatí. (červen 2026)
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Původní expozici tučňáků u Zátoky rejnoků budou nově obývat kachny skvrnozobé a ostralky štíhlé. Zahrada nyní chová třináct tučňáků, jejich počet by se mohl v nové expozici zdvojnásobit.

Tučňáci zvládli přepravu a seznamování s novou expozicí bez problémů. „Klidně vešli, rozhlédli se po výběhu, hned vyzkoušeli bazén, pak se zase vrátili na souš. Myslím si, že to zvládli nadstandardně,“ uvedl zoolog.

Zahrada expozici po lachtanech výrazně upravila, navozila tučňákům velké množství valounů a kamenů, což je pro tato zvířata přirozené prostředí.

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„Vodní plocha je několikanásobně větší. Tučňáci můžou využít své skvělé plavecké schopnosti a můžou takovým tím delfínovým pohybem překonávat rychle celou délku bazénu,“ uvedl Štraub.

Chovatelé přesun využili také ke kontrole tučňáků. „Všichni nám prošli rukama, všechny jsme přeznačili, aby byli čitelně označení. Všechny jsme zvážili, zkontrolovali zdravotní stav,“ uvedl Štraub.

Tučňáci obývali původní expozici od roku 1997. Zlínská zahrada za téměř 30 let odchovala 64 mláďat. Tučňáci Humboldtovi žijí ve volné přírodě na pobřežích Peru a Chile. Patří mezi ohrožené druhy tučňáků.

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Tučňáci ve zlínské zoo mají novou expozici s větším výběhem i bazénem

Zlínská zoo přesunula tučňáky Humboldtovy z původní expozice poblíž Zátoky...

Zlínská zoo přestěhovala tučňáky Humboldtovy z původní expozice poblíž Zátoky rejnoků do upravené expozice u tropické haly, kterou dříve obývali lachtani hřivnatí. Tučňáci si polepšili, získali...

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