Proměna tržiště ve Zlíně začne na jaře, stánky budou dočasně na parkovišti

Dlouhých deset let městu Zlín trvalo, než si dokázalo vyřídit pravomocné stavební povolení na dlouho plánovanou proměnu hlavního městského tržiště Pod Kaštany.

Snahy minulých koalic končily jen mírnými pokroky, a teprve teď je možné s určitostí říci, že práce začnou v daném termínu.

„Technická příprava rekonstrukce tržiště probíhá, další část kroků bude zahájena na podzim. Se samotným uzavřením tržiště a rekonstrukcí počítáme na jaře příštího roku,“ potvrdil náměstek primátora pro správu majetku a rozvojové plochy Pavel Brada.

Tržiště se během rekonstrukce dočasně přesune o kousek dál, na druhou stranu Gahurovy ulice, na parkoviště pod bývalým občerstvením Ryo. Přitom se lidé budou moci těšit na zásadní proměnu stávajícího tržiště, které řadu let nepůsobí příliš vzhledně.

Návrh počítá s více než stovkou prodejních míst na více než 900 metrech čtverečních plochy. U nově pojatých prodejních stolků budou rozvody vody a elektrické zásuvky, takže prodejci budou moci nabízet i méně trvanlivé zboží, jako jsou sýry nebo uzeniny.

Stánky se budou moci zastřešovat a naopak pod střechou na jedné straně tržiště budou volná místa, kde se bude dát prodávat na zemi nebo v dřevěných stáncích při různých akcích.

Z parku u zámku budou dva přístupy

Částečně se vymýtí keře, aby vznikl průhled z tržiště do parku u zámku. Oba prostory se tak propojí vizuálně a měly by také funkčně. Když si lidé koupí něco na trhu, budou si to moci sníst opodál na trávě.

„Zídka mezi tržištěm a parkem se odstraní, místo jednoho průchodu do parku budou dva. U každého bude pítko,“ přiblížila architektka Jitka Ressová z kanceláře pro architekturu a design ellement, jež návrh zpracovala.

„Nejužší místo tržiště se rozšíří, aby se v něm mohla vyhnout dvě auta, když budou trhovci ráno přivážet ovoce,“ zmínila.

Na tržišti vznikne také zázemí pro správce a toalety, které dnes scházejí. Prostředí by mělo být nejen estetičtější, ale i hygieničtější. Dešťová voda nebude končit v kanalizaci, bude se vsakovat do zeleně.

Novinkou budou dvě varianty trhu – malá a velká. Malý trh bude kopírovat rozlohu dnešního, velký se protáhne do sousední Soudní ulice a bude se konat o vánočních či velikonočních svátcích, případně v sobotu.

Město si chce také dávat větší pozor na to, co se bude na trhu prodávat. „Naším cílem je, aby se zde prodávaly lokální produkty přímo od výrobců. V tomto směru chceme i upravit tržní řád a omezit či zamezit přeprodeji zboží ze supermarketů,“ nastínil Brada.

„Měla by být zřízena funkce manažera trhu, který by zajistil, že by některé dny byly věnované určitým zajímavým produktům,“ doplnil.

Jednání s majiteli stánků se vleklo

Přestavba tržiště by se měla dát zvládnout během jednoho roku. Městu trvala příprava tak dlouho, protože se nemohlo dohodnout s majiteli dvou prodejních buněk, jež na trhu stojí. Město by jim mělo vyplatit peníze jako ušlý zisk za dobu, kdy budou kvůli úpravám nepřístupné.

Objekty zůstanou v soukromých rukou a jejich vlastníci si je mají opravit na vlastní náklady. Společná dohoda je na papíře, dosud podepsaná však ještě není.

„Jsme dohodnutí na vizuální podobě, zůstává jeden otevřený bod. Dohoda by ale měla být uzavřená,“ ujistil Brada. „Náš záměr nemůže ztroskotat, protože máme stavební povolení,“ dodal.

„Jsme v podstatě dohodnutí, ale ještě není podepsaná smlouva,“ řekl před časem spolumajitel jedné z buněk Roman Nesrsta.

Podle Brady došlo k posunu termínu přestavby tržiště z letošního podzimu na příští rok mimo jiné i proto, že by hledání dodavatelské firmy přes zimu mohlo vést ke snížení nákladů, které se v odhadech pohybují kolem 50 milionů korun. Vhodnější je také zahajovat investice na jaře než na podzim.

Úpravy se dočká také přilehlý prostor u tržiště, kde je momentálně novinový stánek a zastávka městské hromadné dopravy, která se dočasně přesune blíže k náměstí Míru. Tento prostor se změní v minináměstí, jež bude pěší zónou.

Tržiště by mělo mít jednotnou podobu včetně loga a grafických prvků, které by mohly být na plachtách zastřešujících stánky či na taškách, v nichž by trhovci prodávali zboží.