Na největší zlínské tržiště se vrátil život, stoly mají rozestup dva metry

„Naštěstí už nám to domácí vězení skončilo a můžeme zpátky do práce,“ usmíval se v úterý dopoledne Josef Vyorálek, který na tržišti Pod Kaštany v centru krajského města prodával sazenice a bylinky. „V sortimentu mívám i ovoce a zeleninu, ale to bude až později,“ dodal Vyorálek.

V úterý bylo v provozu asi deset stánků, k dostání byly sazenice, okrasné dřeviny, med, brambory či vajíčka. V úterý se přidala prodejní místa, například s ovocem a zeleninou. Celkem jich bude kolem padesáti.

Běžně bývá počet ještě vyšší, organizátoři však kvůli pandemii musejí dodržet přísná bezpečnostní opatření. Mezi to nejdůležitější patří skutečnost, že stánky mají mezi sebou mezeru nejméně dva metry. Některé stoly byly proto z trhu odvezené, jiné zase obepíná červenobílá páska označující místa, která nemohou být otevřená.

„Někteří stánkaři ještě nebyli připravení, takže se v úterý otevřela jen část stolů. Jiní zase měli dříve pronajaté třeba tři stoly vedle sebe, teď se jejich počet sníží. S tím se však nedá nic dělat. Musíme dodržovat vládní nařízení,“ sdělil Jakub Černoch, ředitel Technických služeb Zlín.

Podle něj chtělo město připravit tržiště k otevření co nejdříve. „Zároveň jsme ale museli přijmout řadu opatření, aby prodej a pohyb lidí v prostoru mezi prodejními místy přinášel co nejnižší rizika,“ poznamenal Černoch.

Radnice také potřebovala počkat na přesný právní výklad vládního nařízení. Nebylo jisté, zda mezi povolené akce spadají jen farmářské trhy nebo i klasická městská tržiště. „Poté, co jsme dostali zelenou, jsme koncem minulého týdne začali kontaktovat prodejce,“ popsal šéf technických služeb.

Rozestupy někteří zákazníci nedodržují

A mnozí z nich se otevření trhů nemohli dočkat. Například včelař Jiří z Uherskohradišťska vstával už ve tři hodiny ráno, aby stihl nachystat věci a med, jenž na zlínském trhu prodává už dvacet let.

„Měli jsme se hlásit už v šest hodin ráno, tak jsem nechtěl přijet pozdě,“ vysvětlil.

I pro něj bylo nařízení vlády, které od pondělí povolilo konání farmářských trhů, vysvobozením.

„Prodej medu živí mě a celou rodinu. Trhy se konají venku a na čerstvém vzduchu, riziko je tady podle mě menší než v obchodě,“ poznamenal. „Máme i pojízdnou prodejnu, ale tady je to lepší. Jsme na svém místě u přechodu, lidé už nás znají a chodí k nám cíleně,“ dodal zlínský prodejce sazenic či okrasných dřevin Petr Mašláň.

Stánkaři ovšem musejí splnit zmíněná přísná bezpečnostní pravidla. Jsou povinní mít k dispozici dezinfekci pro zákazníky, musejí také neustále používat ochranné rukavice a nosit roušky.

„Dělá se s tím špatně, hlavně když je horko. Ale samozřejmě je to lepší než sedět doma,“ prohodil Vyorálek. „Není v tom problém, v drogerii se ochranné pomůcky i dezinfekce dají běžně koupit,“ reagoval včelař Jiří.

Nutné je také dodržovat rozestupy při čekání u stánků, což však řada zejména starších lidí porušovala.

„Odpovědnost je na každém prodejci, aby je k tomu vyzval. Zároveň ale toto nařízení platí obecně a lidé by se podle toho měli chovat,“ upozornil Černoch.

Tržiště je v pracovní dny otevřeno od 6.30 do 17 hodin, v sobotu od 6.30 do 12 hodin.