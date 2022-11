Zlín zažehnal trapas. Největší městské tržiště se nakonec promění celé

Podobnou situaci zažila radnice před osmi lety po dokončení oprav podchodu u náměstí Práce za 50 milionů korun. Tehdy se nedokázala dohodnout s majiteli krámků, které nakonec zůstaly v původních neutěšených stavech uvnitř podchodu.

Totéž hrozilo i v případě finišující proměny největšího městského tržiště Pod Kaštany, do níž město investovalo přes 100 milionů korun. Majitelé dnes už odstraněných buněk pravděpodobně nestihnou postavit nové do termínu otevření tržiště, což nastane v prosinci či v lednu. Během začátku příštího roku by ale mělo být vše kompletně dokončeno.

„Kdyby nám přálo počasí a vše by šlo, jak si představujeme, tak by mohla do konce roku stát hrubá stavba dřevostavby se střechou. Na okna se bude čekat minimálně měsíc, pak se budou muset udělat povrchové úpravy a další věci,“ nastínil vlastník jednoho stánku Ladislav Nesrsta. „Hotovo můžeme mít do konce února, tedy na další sezonu na tržišti,“ doplnil.

„Časový výhled zatím nemám. Lidi, které jsem měla domluvené na léto, nemůžou. Nemají čas, protože mají svoje akce,“ podotkla majitelka druhé buňky Věra Fryštacká.

Městská rada už dříve schválila výstavbu dvou nových stánků s pochůznou terasou a schodištěm mezi nimi, po kterém by se na ni vystupovalo. Přes památkáře však tato verze neprošla, což se vlastníkům nelíbilo. Návrh museli upravit tak, že vypustili terasu a schodiště.

„Chtěli jsme, aby to bylo pěkné, zajímavější a mělo to i jiný efekt. Budou tam ale nakonec jen dvě kostky bez ničeho,“ posteskla si Fryštacká.

Stavební povolení získali majitelé na podzim

Majitelé získali stavební povolení až v první polovině listopadu, i když byli připravení stavět už v létě.

„Jsme rádi, že se podařilo dohodnout s vlastníky na úpravě jejich původního návrhu stánků a odstranili problematickou pochozí střechu a vyšli tak vstříc požadavkům památkové péče. Ačkoliv na úpravu projektu museli vynaložit další své finanční prostředky,“ reagoval primátor Jiří Korec (ANO). „Nové tržiště Pod Kaštany se tak otevře opravdu celé nové, jak bylo opakovaně deklarováno,“ doplnil.

Majitelé oceňují přístup Korce i jeho náměstka Miroslava Chalánka (ODS), kteří se ve věci angažovali, naopak rozladění jsou z práce některých úředníků magistrátu, kteří podle nich původnímu návrhu nepřáli. „Kdyby u toho tito dva pánové nebyli, tak jsou na tržišti do dneška staré buňky a bylo by to tam nadále nevzhledné,“ míní Nesrsta.

„Jediné, co mě mrzí, je, že stánky už mohly dávno stát v nové podobě, nebýt zbytečných průtahů,“ poznamenala Fryštacká.

Toto vše však také znamená, že se bude výstavba buněk dělat za provozu tržiště, což způsobí komplikace a omezení jeho provozu. Otázkou je, jak velké.„Pokud by se to dělalo v lednu a únoru, tak tam takový pohyb lidí nebude,“ upozornila Fryštacká. „Ale kdyby se to dělalo v březnu nebo v dubnu, bude to jiné. Těžko říci dopředu,“ dodala.

„Můžeme se bavit třeba o tom, v které dny by tam mohla přijet těžká technika a omezíme to tam,“ podotkl Korec. „Věřím, že se na tom už domluvíme, nevidím v tom zásadní problém.“

Kolaudace je naplánovaná na prosinec

Stánky soukromých majitelů budou černé, aby ladily s celkovým pojetím tržiště. Nabízet budou převážně občerstvení. Nesrsta mluví i o kafírně, prodeji ovoce a zeleniny, případně sýrů. Podobně uvažuje i Fryštacká.

Město chtělo původně otevřít tržiště v září, pak v listopadu, nakonec to bude nejdříve v prosinci, ale možná až zkraje příštího roku. Podle Korce se termín protáhl, protože hlavní dodavatel čekal na firmu, která měla provést přeložku plynového potrubí. „Vznikl tak problém v řádu měsíců,“ uvedl primátor.

Aktuální termín ještě není známý. Město bude tržiště kolaudovat během prosince a půjde také o to, jestli by na něm v tuto dobu měl kdo prodávat.

„Je otázka, jestli by tam prodejci přišli, když jsou adventní a vánoční trhy. Není to šťastné datum skrze zajištění prodejců,“ řekl Korec. „Nedokážu si představit variantu, že otevřeme a nikdo tam nebude, pak bychom byli oprávněně za pitomce. Zatím nedokážu říci, jestli otevřeme v prosinci, nebo v lednu.“

Téměř polovina z přibližně 70 stálých prodejních míst (10 bude ještě možné příležitostně přidat) bude vyhrazena pro farmáře, zhruba třetinu mají obsadit trhovci, kteří na trhu přeprodávali zboží v posledních letech. Zbytek bude vyčleněný gastroprovozům.