Buňky na tržišti ve Zlíně otevřou později, nedaří se sehnat řemeslníky

Dvě prodejní buňky na opraveném tržišti Pod Kaštany ve Zlíně začnou fungovat později, než majitelé plánovali. Jejich představa byla, že je pustí do provozu do konce dubna, ale aktuálně to bude nejdříve na konci června.