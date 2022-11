Další zpoždění. Opravené tržiště v centru Zlína otevřou nejdřív v prosinci

Aktuálně je stav takový, že by sice stavební práce měly být hotové do konce příštího měsíce, avšak s tím, že se tržiště pro lidi otevře později. Zřejmě až během prosince. „Chtěl bych, aby to bylo v prosinci, ale hlavní bude, že se trh otevře v nové podobě,“ nastínil primátor Jiří Korec.

Podle něho se termín dokončení protáhl, protože hlavní dodavatel čekal na firmu, která měla provést přeložku plynového potrubí.

„Vznikl tak problém v řádu měsíců,“ uvedl Korec. „Něco se dodavateli podařilo eliminovat, ale těžko může dláždit tržiště, když nemá položeny inženýrské sítě. Nemohli jsme to nijak ovlivnit,“ doplnil.

Přesný termín otevření zatím známý není. Město má 30. listopadu převzít stavbu, pak bude potřebovat ještě kolaudační rozhodnutí. Některé části tržiště však staví v rozporu s povolením. Například zastřešení části tržiště je o zhruba půl metru vyšší, než bylo povoleno. Na dodatečném povolení se zatím pracuje.

„Extrémně jsme tlačili na to, aby to bylo hotové v září, ale k nelibosti všech se to protáhlo,“ poznamenal náměstek primátora Pavel Brada, který má v kompetenci majetek města. „Byl bych rád, abychom to mohli před Vánocemi otevřít, aby tam byl nějaký život,“ dodal.

Majitelé buněk museli přepracovat projekt

A je tady ještě jeden háček: pokud se tržiště letos otevře, není jisté, jestli to bude i se dvěma prodejními buňkami soukromých majitelů. Ti už dříve dostali demoliční výměr na své stánky, ale čekají na nové stavební povolení.

Památkáři v létě nesouhlasili s jejich návrhem, že by dvě nové buňky byly propojené terasou, na kterou by se vycházelo točitým schodištěm mezi nimi. Proto vlastníci sporné části vynechali.

„Zjednodušili jsme to, jsou to teď dvě samostatné buňky. Máme dokumentaci pro stavební řízení a chystáme vizualizaci. Přes památkáře by to mělo projít,“ přiblížil vlastník jednoho stánku Ladislav Nesrsta.

„Předělávali jsme projekt a teď čekáme na stavební povolení, takže nemůžeme nic dělat,“ poznamenala majitelka druhé buňky Věra Fryštacká.

Informace o tom, že majitelé čekají na povolení, je uvedená také na plachtě, již umístili na torzu jednoho stánku. To, že nově navržená podoba památkářům nevadí, potvrdil mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.

„Odbor kultury a památkové péče vydal podklad pro koordinované závazné stanovisko, v němž předložený záměr shledal jako přípustný,“ uvedl Melzer.

„Dohodli jsme se nakonec, že návrh upraví a vyjdou vstříc památkářům,“ podotkl Korec. „Je v zájmu obou stran, aby byl nový trh opravený se vším všudy,“ dodal.

Uprostřed nového tržiště může být staveniště

Původní návrh buněk nejdříve odsouhlasila městská rada, pak mu ale vystavili stopku památkáři. Na novou podobu by měli majitelé dostat povolení v první polovině listopadu. Pak půjde o to, zda se jim podaří zbourat staré stánky a postavit nové do konce listopadu, kdy má mít město svoji část hotovou. Podle majitelů se to ale asi nestihne.

„Byli bychom rádi, kdybychom to co nejdříve zbourali, vybagrovali a udělali základ a betonovou desku. Nevím, jak bychom tam jezdili s domíchávači a další technikou, když by bylo tržiště otevřené,“ uvažuje Nesrsta.

Může ale nastat situace, že uprostřed opraveného moderního tržiště bude ještě pár týdnů staveniště. Majitelé stánků tvrdí, že měli domluvené dělníky i výrobu oken na léto, kdy počítali se stavebním povolením, které tehdy kvůli zamítavému stanovisku památkářů nedostali. Sehnat je teď podle nich nebude jednoduché.

„Lidé, které jsem měla domluvené, že to udělají v červnu a v červenci, už nemůžou. A tvrdí, že do konce roku nebudou mít čas. Takže nevím, kdy to udělám,“ nastínila Fryštacká.

Podle vlastníků můžou práce na prodejních buňkách zabrat měsíc či dva. Kromě pevného základu by mělo jít o lehčí dřevěnou konstrukci.

„Naším cílem je, aby se buňky odstranily a postavila se jejich nová kostra, ještě když bude tržiště zavřené, aby se těžké práce uskutečnily bez omezení provozu nově otevřeného tržiště,“ naznačil Korec. „Situace na stavebním trhu ale není jednoduchá a je otázka, jestli se majitelům podaří s nějakou společností vyjednat volnou kapacitu,“ konstatoval.

Pokud by se vše nestihlo, opláštění nových stánků by podle něho velká omezení na již otevřeném tržišti způsobit nemusela. „Je možné to dělat za provozu,“ doufá Korec.