Na tržiště Pod Kaštany chodí málo lidí. Zlín hledá nápad, jak to změnit

Trhy v nové podobě fungují od letošního jara, ale zatím budí spíše rozpaky. „S aktuálním stavem provozu tržiště nemohu být a nejsem spokojený. Myslím, že Zlíňané vidí, že obsazenost tržiště není zdaleka taková, jaká by měla být. Je smutné, když vidím přes týden poloprázdné a v sobotu dopoledne téměř úplně prázdné tržiště,“ řekl zlínský primátor Jiří Korec.

Město nyní řeší příčiny aktuálního stavu. „Chápu, že nové tržiště přineslo několik změn, na které si musí prodejci zvykat, nicméně musíme najít takový koncept jeho fungování, aby zásadně ožilo. Tržiště musí být dominantním prodejním místem čerstvého zboží minimálně celého regionu, aby lidé jezdili na naše tržiště pravidelně nakupovat kvalitní suroviny a produkty,“ dodal Korec.

Někteří nakupující, které oslovila MF DNES, zmiňovali absenci osvědčených stánkařů. Nejčastěji padalo jméno vyhlášeného pěstitele biozeleniny Josefa Košaře z Lukova.

„Pořád děláme náš bedýnkový prodej a s tím, co bychom měli navíc, jsme se chystali na tržiště,“ popsala Markéta Košařová z Biozahradnictví Košař. „Ale letošní rok je z hlediska úrody špatný, zeleninu trápí řada škůdců. Nemáme teď nic, co by šlo prodávat na trhu. Nejdříve se tam vrátíme koncem října. Ale příští rok bychom chtěli mít stánek zase otevřený,“ naznačila.

Vrátit by se sem mohl prodej vajíček, jehož provozovatel nyní sídlí v nedaleké budově ABS. A od příštího roku možná přibudou další trhovci. „Měli jsme některé, kteří to zkusili, ale když neměli tržbu, tak neměli trpělivost a brzy odešli,“ podotkl náměstek primátora Pavel Brada. „Budování značky nebo důvěry u zákazníků přitom chvíli trvá. Víme, že řada lidí chodí na trhy cíleně jen k některým prodejcům, u nichž nakupují dlouhodobě,“ dodal.

Podle Brady se projevuje i zhoršená ekonomická situace. „Kupní síla je obecně nižší a farmářské produkty jsou mnohdy o něco dražší. Lidé jsou přitom na cenu poměrně citliví,“ konstatoval.

Roli hraje také fakt, že se mění chování zákazníků. Během koronavirové pandemie si řada z nich navykla více nakupovat online nebo chodit do větších supermarketů. Ty na to zareagovaly a nabízejí mimo jiné farmářské výrobky či lokální suroviny.

Tržiště má být atraktivní a nabízet víc

„Je to otázka zboží a cen, za jaké se na tržišti nabízí. Někteří lidé si zvykli jezdit přímo za zemědělci a kupovat u nich. Někdo zase nebude jezdit do města a tahat nákup v ruce, když může podobné potraviny koupit v supermarketu a rovnou si je dát do auta,“ uvažuje Korec. „Návyky zákazníků jsou zkrátka jiné. My na to musíme zareagovat a dát trhům nějakou přidanou hodnotu, aby se sem vyplatilo chodit,“ doplnil.

Na tržišti se i proto má konat více akcí, i ve spolupráci s organizací Živý Zlín. O víkendu je v plánu akce Starým věcem nový život a týden poté Dušičkový den pro celou rodinu. „Pod Kaštany si zvykli chodit hlavně senioři, potřebujeme atraktivitu tržiště zvýšit i pro mladou a střední generaci,“ naznačil Brada.

Pomoci mohou například food trucky se sladkým jídlem, které se objevují u přilehlé zastávky Náměstí Míru. Na tržišti má přibýt i venkovní posezení a další věci.

„Letošní rok byl první po rekonstrukci, trh fungoval částečně ve zkušebním provozu. Musíme si to zanalyzovat a vyslechnout si také názory stávajících trhovců. Všichni chceme, aby byl příští rok lepší,“ sdělil náměstek primátora.

Někteří prodejci by chtěli prodloužit zásobování, které je dnes možné dvě hodiny ráno a dvě odpoledne. Jiní by zase přivítali zkrácenou otevírací dobu, která od dubna do října platí od 8 do 17 a v sobotu od 8 do 12 hodin.

„To ale zase jde proti tomu, že chceme lidem garantovat jasně stanovenou dobu, kdy si mohou nakoupit,“ poznamenal Brada. Město chce zvýšit počet stánkařů také tím, že by někteří drobní pěstitelé měli možnost prodávat své výrobky či výpěstky za nižší poplatek.