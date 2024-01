Rok 2024 ve Zlínském kraji slibuje film o věznici i rozsudek nad diskotékou

Rok plný voleb

Všichni voliči se musejí připravit, že během roku půjdou k urnám hned několikrát. Nejdříve se v červnu budou konat volby do Evropského parlamentu, na podzim potom krajské a současně v některých obvodech i senátní volby. Ve Zlínském kraji bude pozici hejtmana obhajovat Radim Holiš z ANO, senátorská křesla pak lidovci Jiří Čunek a Patrik Kunčar.

Novinky pro školáky

Od 1. do 20. února bude poprvé v historii možné podávat přihlášky na střední školu elektronickou formou. Žáci díky tomu uvidí i opravené testy a zjistí, v čem případně chybovali. Nově může žák volit až tři střední školy, do přihlášky uvede jejich pořadí podle preferencí a systém jej pak umístí na první ze škol, která ho přijme. Odpadne tak cestování se zápisovými lístky. Bližší informace je možné najít na webu společnosti Cermat.

Jízda po nových dálnicích

Silničáři slibují, že během letošních Vánoc se už bude jezdit po dálnici D49 z Hulína do Fryštáku. Do konce roku chtějí také dokončit a zprovoznit úseky D55 z Babic do Starého Města a ze Starého Města do Moravského Písku. Po dlouhé době tak bude kraj bohatší o nové části dálnic, které mu stále akutně scházejí. Výstavba zmíněných úseků celkově zabere tři roky. Řidičům by měly pomoct, ale musejí počítat s tím, že za ně hned budou platit.

Zoo bude zachraňovat lvy

Počátkem letošního roku se v Zoo Zlín rozjede výstavba prvního záchranného centra pro lvy v Česku. Vyjde na zhruba 90 milionů korun a bude stát na rozloze téměř půl hektaru v Karibuni, nové oblasti zoo. Domov zde najdou zvířata, která stát odebere soukromým chovatelům kvůli nevhodným podmínkám nebo ilegálnímu chovu. Otevření zahrada plánuje na hlavní sezonu 2025.

Moderní nemocnice

Zlínský kraj chce letos proinvestovat nejvyšší částku v historii. Nejvíce půjde do nemocnic. Začít má obří proměna Baťovy nemocnice, kde začne vznikat nový gynekologicko-porodnický pavilon. Dále kraj zafinancuje opravu interny v Uherském Hradišti, v Kroměříži zase udělají přístavbu budovy A, modernizace se dočká i vsetínský špitál. Celkově do rekonstrukcí nemocnic půjde miliarda korun.

Nové kulturní centrum

Nezvykle velká částka také míří do oblasti kultury. Památkově chráněná Čiperova vila ve Zlíně se totiž začne měnit v Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje. V praxi to bude vypadat tak, že zde vznikne prostor pro vzdělávací programy pro děti, dospělé či seniory. Budou se tu konat umělecká sympozia a semináře, počítá se s badatelskými aktivitami. To vše si vyžádá 115 milionu korun. Hotovo bude za rok.

Centrum pro turisty

V prostorách bývalé restaurace Dolce Vita, která sídlila v části zlínského magistrátu, vznikne nové turistické centrum. Po stavebních úpravách a pořízení nového vybavení se sem letos přesune infocentrum ze spodní části radnice. Uvažuje se o rozšíření provozní doby. Přestavba vyjde na deset milionů korun.

Dokončení nádraží

Na sklonku roku 2024 má skončit velká přestavba vlakového nádraží ve Vsetíně. K faktickému otevření nové nádražní stanice ale dojde už v dubnu. Na vlakové nádraží navazuje proměna prostoru před nádražím. Vznikne tady parkovací dům, posunou se nástupiště autobusové dopravy. Na druhé straně za kolejemi pak postaví soukromý investor novou bytovou čtvrť.

Nové trasy pro cyklisty

Další možnosti, kudy se vydat na výlet, získají od letoška cyklisté. Na jaře se plánuje dokončení důležitého úseku cyklostezky Bečva-Vlára-Váh z Lužné do Valašských Příkaz. Celý projekt spojující Valašsko a Trenčínský kraj na Slovensku už tak má jasnou podobu a trasu bude možné s několika drobnými přerušeními projet. Pracovat se zároveň začne na dalších navazujících cyklostezkách. Úseky pro vyjížďky na kolech začne stavět rovněž několik měst.

Věznice ve filmu

Nový dokumentární snímek o uherskohradišťské věznici představí filmaři začátkem roku veřejnosti. Vystoupí v něm řada osobností, které pomohou poodhalit, jaké osudy se v někdejším obávaném komunistickém kriminále protínaly. Film Vězení dějin zároveň předznamená chystanou rekonstrukci věznice. Ta se promění na Muzeum totality, bude zde sídlit soud či státní zastupitelství. Práce potrvají až do roku 2028.

Z přehrady zmizí loď

Se známou lodí, která dlouhé roky tvořila dominantu Kudlovské nádrže, se lidé musejí definitivně rozloučit. Město Zlín plavidlo, v němž do konce loňského roku fungovala restaurace, odkoupilo a v půlce roku jej nechá rozebrat a odstranit. Loď musela ustoupit plánovanému čištění přehrady, která je zanesená bahnem. Na podzim se má nádrž vypustit a samotné vyčištění potrvá následující dva roky.

Verdikt ohledně diskotéky

Ostře sledovaná kauza slušovické diskotéky, kde se v halloweenské tlačenici zranilo dvanáct mladých lidí, se blíží ke konci. Případ z října 2022 projednává zlínský soud. Obžalovaný je organizátor Jiří Kotek, jemuž za obecné ohrožení z nedbalosti hrozí až osm let vězení. Před soudem vinu odmítl. Líčení pokračuje v druhé půlce března a očekává se také, že soud nedlouho poté vynese rozsudek.

Nejmodernější domov v zemi

Do obří výstavby vzorového domova pro seniory se pustí v Liptále. Stavbu financuje Zlínský kraj a celkově bude stát přes 350 milionů. Půjde o dům navazující na historický objekt internátu. Vzniknou v něm zejména jednolůžkové pokoje se špičkovým zázemím, domov bude fungovat na komunitním rodinném principu a bude nejmodernější svého druhu v Česku.

Kroměříž opraví bazén

První etapu rekonstrukce krytého plaveckého bazénu má v plánu kroměřížská radnice. Chátrající objekt z poloviny 80. let se dosud dočkal jen drobných oprav a není v dobrém stavu. Město na tento rok vyčlenilo 50 milionů korun, což je také jeho největší investice. Práce by se měly uskutečnit během léta, aby neomezily provoz bazénu.

Knihovna nové generace

Velkou a nákladnou proměnou projde Masarykova knihovna ve Vsetíně. Instituce, která patří k nejlépe hodnoceným v zemi, se letos na jaře dočasně přemístí do provizorních prostor. V budově na Dolním náměstí se mezitím bude pracovat. Knihovna se rozšíří i získá moderní vybavení včetně robotů či 3D tiskárny. Práce za desítky milionů korun skončí v roce 2025.

Uherské Hradiště mění MHD

Novou koncepci městské hromadné dopravy chtějí spustit v Uherském Hradišti. Počítá se s novým vedením autobusových linek a zastávkami. Město chtělo systém spustit už začátkem roku, ale dosud nevybralo dopravce a věc momentálně řeší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jakmile se nová MHD spustí, počítá se s ročním zkušebním provozem a případnými dalšími úpravami.

Regata přiveze hvězdy

Oblíbený rodinný festival Holešovská regata se uskuteční 21. a 22. června tradičně v holešovském zámeckém parku. Hlavními hvězdami budou David Koller, Janek Ledecký, Leoš Mareš či kapela Monkey Business. Chybět nebude soutěž netradičních plavidel a další doprovodné akce. Lístky už jsou v předprodeji.

Jubilejní metalový svátek

Už podvacáté ožijí Vizovice metalovým festivalem Masters of Rock. Hudební nadšenci se sjedou do areálu likérky od 11. do 14. července. Letos přijede podle pořadatelů vůbec nejsilnější sestava účinkujících v historii v čele s kapelami Judas Priest, Avantasia či projektem zpěváka legendárních Iron Maiden Bruce Dickinsona. Novinkou je výstavba tří nových tribun s možností zakoupit si VIP lístky a další bonusy.

Trnkobraní dodrží tradice

Velká hudební akce se do vizovického areálu firmy Rudolf Jelínek vrátí 23. a 24. srpna, kdy je v plánu Vizovické trnkobraní. Tradiční hudební festival chystá už svůj 55. ročník. Organizátoři zatím odtajnili hosty jako Tomáš Klus, No Name, Divokej Bill nebo Rybičky 48. Lákadlem zůstane soutěž v pojídání švestkových knedlíků.

Fotbalový útok na poháry

Těsně pod špičkou prvoligové tabulky letos přezimují fotbalisté Slovácka. Uherskohradišťský tým vedený trenérem Martinem Svědíkem bude v jarní části soutěže útočit na příčky zajišťující evropské poháry. Jiné starosti budou mít ve Zlíně. Tým, který byl v jednu chvíli na odpis, nabudil příchod trenéra Bronislava Červenky. Jasným úkolem pro jaro bude záchrana v nejvyšší soutěži.

Zopakuje se hokejové finále?

Hokejisté Zlína a Vsetína bojující v Chance lize se nacházejí v rozdílném rozpoložení. Oba kluby by se rády navrátily do nejvyšší soutěže, k čemuž ale povede ještě složitá cesta. Dál je na ní Vsetín, který je v tabulce druhý, zatímco zlínští Berani se trápí. Oba kluby by minimálně chtěly zopakovat loňský rok, kdy se střetly ve finále play off. Uspěl Zlín, který ale nezvládl baráž o extraligu s Kladnem.

Barumka v půlce srpna

Termín 16. až 18. srpna si v kalendáři značí fanoušci motoristického sportu. Právě na ten totiž připadá 53. ročník legendární Barum Czech Rally Zlín. Pořadatelé slibují atraktivní soutěž, v níž chtějí mít ty nejpopulárnější úseky. Chybět nebude ani tradiční městská erzeta. Barumka zůstává součástí seriálu mistrovství Evropy a bude šestým z osmi plánovaných podniků.

Nadějný plavec na olympiádě

Od 26. července bude žít světový sport letními olympijskými hrami v Paříži. Želízko v ohni bude mít i zlínské plavání. Na olympiádu se totiž kvalifikoval talentovaný znakař Miroslav Knedla. Do Paříže bude cestovat v době, kdy už za sebou bude mít maturitu na gymnáziu T.G.M. ve Zlíně. Sní o tom, že v soutěži postoupí co nejdál.