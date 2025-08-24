Trénink vítěze z Trnkobraní? Dva dny nejíst a vypít 20 litrů vody denně

Hulínská firma HaKne připravila pro tradiční soutěž jedlíků na festivalu Trnkobraní ve Vizovicích dva tisíce knedlíků. Vítěz Radim Dvořáček jich za hodinu spořádal 180. Svůj vlastní český rekord ale nepřekonal, loni jich snědl 228.

Dosud nepřekonaný absolutní rekord ovšem drží Američan Patrick Bertoletti s 233 knedlíky.

Do soutěže se letos přihlásilo dvacet zájemců. Na pódiu festivalu Trnkobraní ve Vizovicích se nakonec v neděli po poledni utkalo osm vylosovaných a navíc i vítěz loňského ročníku Radim Dvořáček z Ostravy, který do soutěže postoupil automaticky.

Příprava na soutěž není podle něj žádná idylka. Dva dny předem nic nejedl, ale pil hodně vody. Opravdu hodně vody. „Osm litrů najednou a třikrát denně, takže přes dvacet litrů za den. Místo snídaně, oběda a večeře jsem pil vodu, abych si roztáhl žaludek,“ vysvětlil šampion.

Tradiční soutěž jedlíků na festivalu Vizovické Trnkobraní. (24. srpna 2025)
Tradiční soutěž jedlíků na festivalu Vizovické Trnkobraní. (24. srpna 2025)
Tradiční soutěž jedlíků na festivalu Vizovické Trnkobraní. (24. srpna 2025)
Tradiční soutěž jedlíků na festivalu Vizovické Trnkobraní. (24. srpna 2025)
28 fotografií

Podle něj ale letos byly knedlíky o něco hutnější, proto jich nedokázal sníst tolik. „Zpomalil jsem po prvních deseti minutách. A ty jsou vždy nejdůležitější. Během prvních deseti minut je třeba sníst co nejvíc. Pak člověk zpomalí, protože si jeho mozek uvědomí, že je nasycený,“ popsal svou strategii.

Čtyřiatřicetiletý Radim Dvořáček běžně váží něco málo přes 60 kilo. „Během soutěže jsem nabral šest kilo. Pět kilo v knedlících a litr vody, kterou jsem vypil, hned když závod skončil,“ řekl a vyhrnul si tričko, aby ukázal své vypouklé břicho. Během soutěže se voda pít nesmí, i když je na stole připravená. Znamenalo by to diskvalifikaci.

Dvořáček je vlastně profesionální jedlík s mezinárodním renomé. Už za pár dní zamíří do Spojených států, kde ho čeká jedna soutěž v pojídání hamburgerů a pak další klání, kde bude menu z kuřecích křidýlek. Své zážitky ze soutěží sdílí na kanálu YouTube, kde má miliony zhlédnutí.

Na vizovickém Trnkobraní soutěžil už posedmé a marně čeká na vyzyvatele, který by jej byl schopný překonat. Pavel Cimbalník, který letos skončil na druhém místě, snědl 82 knedlíků. To je sice úctyhodný výkon, ovšem skoro o sto kusů méně než vítěz.

Moderátor Trnkobraní herec Zdeněk Julina se před lety soutěže jedlíků také účastnil. „Snědl jsem jich 45. Pak jsem skoro hodinu jenom ležel a absolutně nic nevnímal,“ řekl s úsměvem.

Úplně první ročník si pamatuje Miroslav Hála z Vizovic. Soutěž se tehdy konala přímo na vizovickém náměstí. „Organizátoři odchytávali soutěžící i mezi přihlížejícími a kolemjdoucími. Tak jsem se dostal ke stolu i já. Snědl jsem 53 knedlíků a skončil na třetím místě, vítěz jich měl jen o pár navíc. To, co tady sní dnes, to je úplně nepředstavitelné,“ kroutí hlavou.

Perný den zažil i Michal Divilek z hulínské firmy HaKne. Na jeho bedrech totiž spočívala příprava dvou tisíc knedlíků pro vizovické jedlíky.

„Chystat švestky jsme začali už ve čtvrtek. Spotřebovalo se jich 50 kilo. Knedlíky jsme vařili až v neděli těsně před soutěží, aby byly čerstvé a teplé. Musel jsem vstávat už o půl čtvrté ráno,“ řekl majitel firmy, která se specializuje na výrobu všech možných druhů knedlíků. Sladkých i slaných. Vše výhradně ruční práce.

Firma HaKne prodává výrobky pod značkou Hausknechtův knedlík už třicet let. Běžná denní produkce je kolem osmi až deseti tisíc knedlíků. Knedlíky pro Trnkobraní jsou ovšem jiné. Pro soutěž je připravují už osmým rokem.

„Jsou specifické tím, že ovoce je obalené jenom tenkou slupečkou těsta. Navíc jsou ze spařeného těsta, které je náročnější na výrobu. Běžné knedlíky jsou zhruba dvakrát větší a jsou z kynutého těsta,“ vysvětlil.

Divilek přiznává, že se soutěží inspiroval a doma zkoušeli, kolik toho dokážou sníst. „Dostal jsem se na třicet, to je mé maximum,“ podotkl výrobce knedlíků.

