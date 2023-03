Pronájmy válcují prodej, i když ceny bytů ve Zlínském kraji už klesají

Ve všech čtyřech okresech naopak od té doby zlevnily, ve Zlíně to bylo o 2,3 procenta.

Celková změna se ale datuje ještě do léta. „Pomyslná brzda přišla někdy v květnu, červnu, od té doby už nepřicházelo ani tolik poptávek,“ říká makléř Dalibor Stříbný z Explicit reality. „Někteří lidé také přerušili snahu prodat nemovitost s tím, že se k tomu vrátí za rok či dva, až se situace zlepší.“

Nejvíce klesají ceny bytů v tradiční panelákové výstavbě, které neprošly rekonstrukcí. Odhadem přišly o 30 procent své hodnoty. „Už nyní jsou na cenovém dně a chce je jen málokdo. Rodinné domy určené k rekonstrukci také půjdou ještě dolů, u bytů už meziroční pokles tak razantní nebude,“ odhaduje Michal Macháček z realitní kanceláře REMACH UH.

Důvod je jasný, málokomu se dnes chce investovat vysoké sumy peněz do opravy bytu a zařizovat řemeslníky, kteří mají hodně práce a jsou drazí. „Lidé si říkají, že ačkoliv na papíře jim odhadovaná cena rekonstrukce vyjde třeba na milion, nakonec z toho bude 1,7 milionu korun. To je velké riziko, do něhož každý nechce jít,“ dodal Stříbný.

„Doplácejí na to také baťovské domky, jejich oprava stojí klidně i dva miliony korun. Proto u půldomků ceny výrazně klesly. Mnozí klienti se obávají dodatečných investic do rekonstrukce,“ vysvětlil Miroslav Zvonek, majitel stejnojmenné zlínské realitní kanceláře.

Zároveň roste nabídka bytů. Na portálu Reality.iDNES.cz se za rok ve Zlínském kraji zvýšila o 160 % a bytů či domů, jež se nabízejí se slevou, je dokonce více než pětkrát víc. Pořád ale není tolik zájemců o koupi. Brzdí je především obtížně dostupné hypotéky a fakt, že průměrná výše úroků se nyní pohybuje nad šesti procenty.

Byty v zajímavých lokalitách si cenu drží

Zatímco v posledních měsících roku 2019 se měsíčně sjednávaly hypotéky v objemu 13,5 miliardy korun, v prosinci a listopadu 2022 to bylo o 54 procent méně, ačkoliv se zároveň zvedla průměrná cena hypotéky z 2,5 milionu na 3,1 milionu korun.

„Úrok šest procent se spoustě klientů zdá strašně vysoký, ještě před dvěma lety byli zvyklí, že úroky činily 1,8 až 2 procenta. Proto teď váhají a čekají, co bude,“ popsal Zvonek. Některé realitky proto jednají s bankami či úvěrovými společnostmi a nabízejí lepší podmínky, kdy současná sazba skončí za dva tři roky a po skončení fixace klesne ke 3–4 procentům.

Stále přitom platí, že nemovitosti v dobrém stavu a zajímavé lokalitě si svou cenu udržely. I proto celkově byty za rok opět zdražily.

„V okrese Zlín podle nabídkových cen loni stouply o devět procent, v Kroměříži o 7,5 procenta. Naopak v Uherském Hradišti klesly o půl procenta a v okrese Vsetín dokonce o 4,5 procenta,“ uvedl Petr Makovský, výkonný ředitel Reality. iDNES.cz. Ověřená data poskytl portál Reality.iDNES.cz ve spolupráci s CEMAP cenové mapy a projektem Realiťák roku.

Průměrná cena za metr čtvereční nyní ve Zlínském kraji činí 57 700 korun, suverénně nejdražší je Zlín (71 300 korun). „Hodně velkou roli v tom hrají novostavby, kterých šla za poslední dva roky do prodeje celá řada,“ zmínil Stříbný.

Zájem o pronájem převyšuje nákup

Reálně podle expertů z branže stojí v bytě po opravě metr čtvereční 55 tisíc korun, v dobré lokalitě 60 tisíc a v případě zhruba čtyři až pět let staré novostavby zmíněných 71 tisíc.

Spolu s menší schopností řady obyvatel získat hypotéku roste zájem o pronájmy. „Někteří lidé klidně zaplatí 25 nebo 30 tisíc korun měsíčně za čtyřpokojový byt, ale nedosáhnou na tak vysokou hypotéku, aby si podobný byt mohli koupit,“ poznamenal Macháček a uvádí příklad z praxe: „Měli jsme k pronájmu dvoupatrový dům rozdělený na dva byty a jen na základě reklamy na Facebooku se hned ozvali tři zájemci. Celkem to trvalo dva dny.“

Také podle statistik Reality.iDNES. cz si lidé v regionu nejčastěji prohlížejí inzeráty na prodej dvou či třípokojových bytů a téměř dvojnásobně převažuje zájem o pronájmy nad koupí bytů.

Ještě v březnu 2021 byl přitom jejich poměr vyrovnaný, od té doby se ale křivka výrazně vychýlila ve prospěch nájemního bydlení. „Nyní je v nabídce hodně bytů k pronájmu, ale už není taková poptávka jako loni na podzim,“ doplnil Stříbný.

Nároky na úroveň bydlení jsou přitom často vysoké. „Generace od 20 do 40 let, která pronájem hledá nejčastěji, vyloženě chce pěkné byty na pěkném místě a za kvalitu si ráda připlatí,“ podotkl Zvonek. „Nedávno jsme prodávali byty v domě na Podhoří, kde cena nájmu činila 22 tisíc plus inkaso a zájem byl enormní.“