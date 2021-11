Soud potvrdil tresty za nelegální distribuci cigaret, ženu zprostil obžaloby

V kauze bylo původně obžalováno pět lidí, proti rozhodnutí zlínského krajského soudu se odvolala také Marcela Polsterová a Richard Řezníček, kteří se podle obžaloby podíleli na zajišťování potřebného zařízení k balení cigaret a jejich následné produkci.



„Odvolací soud Polsterovou zprostil obžaloby a Řezníčkovi potvrdil podmíněný trest, ale zmírnil mu právní kvalifikaci,“ řekl mluvčí soudu Stanislav Cik.

Koutnému a Menšíkovi za zkrácení daně a porušení práv k ochranné známce hrozilo až deset let vězení. Obžalovaní se již dříve hájili mimo jiné tím, že nešlo o výrobky podléhající spotřební dani a nikomu nenabízeli cigarety k prodeji, soud však potvrdil ohledně skutku rozhodnutí zlínského krajského soudu.

Nelegální podnikání podle obžaloby zahájili Menšík a Koutný v bývalé školce v Chropyni na Kroměřížsku. Menšík dříve uvedl, že hodlali vyrábět malé série cigaret s logem restaurací a podniků, které by od nich výrobky kupovaly.

S přispěním obžalovaného Jiřího Loučky sehnali balicí linku. Zaplatili za ni 300 tisíc korun, u finančního úřadu však podle spisu uvedli, že stála tři miliony a neúspěšně se pokusili uplatnit vyšší odpočet DPH. Loučkovi soud uložil podmíněný trest na 2,5 roku s tříletou zkušební dobou. Proti rozsudku se neodvolal, trest je již pravomocný.

Po renovaci potřebovali Menšík s Koutným vyzkoušet linku při plné zátěži, koupili proto zhruba 600 tisíc padělků cigaret. Většinu z nich podle spisu od konce roku 2016 do března 2017 zabalili do krabiček opatřených ochrannými známkami a nápisy Marlboro. Pak je vkládali do kartonů.

Podle obžaloby padělky, které vyrobili a které nebyly zdaněny spotřební daní, předali dalším osobám ke spotřebě. Podle žalobkyně zneužili také ochrannou známku Marlboro. Padělané cigarety obžalovaní podle spisu prodávali za nízké ceny.

Hrozil daňový únik přes 51 milionů korun

Žalobkyně vyčíslila škodu na spotřební dani na více než 1,5 milionu korun. U DPH mohla podle ní škoda přesáhnout 500 tisíc korun, v tomto případě však zůstala pouze ve stádiu pokusu. Podle obžaloby Menšík s Koutným dále připravovali výrobu většího množství cigaret, kdy by hrozil daňový únik přes 51 milionů korun.

Na nezákonném podnikání se podle obžaloby podílela i účetní Marcela Polsterová a Richard Řezníček, který stroj po převozu do Chropyně seřizoval a cigarety dále nabízel potenciálním zákazníkům, uvedla státní zástupkyně. Polsterové krajský soud původně uložil podmíněný trest dvou let se zkušební dobou dvou let, vrchní soud ji však zprostil obžaloby s tím, že označovaný skutek není trestným činem.

Řezníčkovi soud zmírnil právní kvalifikaci s tím, že nešlo o spolupachatele, ale účastníka ve formě pomoci, a potvrdil mu trest 2,5 roku se zkušební dobou tří let, doplnil mluvčí soudu. Vrchní soud se případem zabýval podruhé, v prvním kole jej vrátil krajskému soudu.