Hráčky podle serveru považují trest pro trenéra za neadekvátní. Seznam Zprávy se Vlachovského, který kvůli odsouzení přišel o trenérskou licenci, neúspěšně pokoušely kontaktovat.
Policisté případ odhalili náhodně. „Když totiž monitorovali účty lidí na erotické seznamce Amatéři.com, kteří si tam vyměňovali dětskou pornografii, zjistili, že Petr Vlachovský tajnými kamerami nahrává ženský fotbalový tým při převlékání a sprchování,“ uvedly Seznam Zprávy. Policisté si trenéra odvezli na podzim 2023.
|
Jsem impotentní, hájí se muž souzený za zneužití dívek. Jejich matka přihlížela
V počítači a na externím disku měl Vlachovský podle serveru 28 záznamů. „Čtyři roky natáčel celkem 14 žen. Jedné z fotbalistek bylo 17, té nejstarší 25 let. Policie také v jeho počítači našla devět uložených pornografických snímků dětí, které mu poslal jiný uživatel Amatérů, s nímž Vlachovský svoje nahrávky ze sprch a šaten sdílel,“ napsal server. Fotbalistky si kamery, kterou si je trenér natáčel, nevšimly.
Loni v květnu soud podle serveru Vlachovskému uložil rok odnětí svobody s tříletým podmíněným odkladem, pětiletý zákaz trénování a náhradu škody každé z obětí ve výši 20 000 korun. „Petra Vlachovského jsme se pokoušeli kontaktovat, ale bez úspěchu. Na mailem zaslané otázky nezareagoval a v místě jeho bydliště jsme se od jeho otce dozvěděli, že je ‚daleko pryč‘ a že získat jeho vyjádření ‚nejspíš nepůjde‘,“ napsaly Seznam Zprávy.
Rozhodnutí vydal uherskohradišťský okresní soud trestním příkazem. Znamená, že samosoudce ve věci rozhoduje bez nařízení hlavního líčení. Způsob rozhodnutí fotbalistky spolu se svým zmocněncem kritizují. Soudkyně Pavla Štefaníková na dotaz serveru odpověděla, že hlavním důvodem k odsouzení formou trestního příkazu byla snaha chránit poškozené. Podle zmocněnce fotbalistek ale dívky o veřejné líčení stály.
Vlachovský byl v roce 2019 vyhlášen v anketě Fotbalové asociace ČR nejlepším trenérem ženského fotbalu.