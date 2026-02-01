Trenér fotbalistek Slovácka natáčel svěřenkyně v šatnách, dostal podmínku

Autor: ,
  10:42
Trenér ženského fotbalového klubu 1. FC Slovácko Petr Vlachovský si čtyři roky tajně natáčel v šatnách a sprchách své svěřenkyně. V počítači mu policie našla i dětskou pornografii, napsal server Seznam Zprávy. Soud muži podle serveru uložil trestním příkazem tříletý podmíněný trest a pětiletý zákaz trénování.

Trenér ženského fotbalového klubu 1. FC Slovácko Petr Vlachovský | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Hráčky podle serveru považují trest pro trenéra za neadekvátní. Seznam Zprávy se Vlachovského, který kvůli odsouzení přišel o trenérskou licenci, neúspěšně pokoušely kontaktovat.

Policisté případ odhalili náhodně. „Když totiž monitorovali účty lidí na erotické seznamce Amatéři.com, kteří si tam vyměňovali dětskou pornografii, zjistili, že Petr Vlachovský tajnými kamerami nahrává ženský fotbalový tým při převlékání a sprchování,“ uvedly Seznam Zprávy. Policisté si trenéra odvezli na podzim 2023.

Jsem impotentní, hájí se muž souzený za zneužití dívek. Jejich matka přihlížela

V počítači a na externím disku měl Vlachovský podle serveru 28 záznamů. „Čtyři roky natáčel celkem 14 žen. Jedné z fotbalistek bylo 17, té nejstarší 25 let. Policie také v jeho počítači našla devět uložených pornografických snímků dětí, které mu poslal jiný uživatel Amatérů, s nímž Vlachovský svoje nahrávky ze sprch a šaten sdílel,“ napsal server. Fotbalistky si kamery, kterou si je trenér natáčel, nevšimly.

Loni v květnu soud podle serveru Vlachovskému uložil rok odnětí svobody s tříletým podmíněným odkladem, pětiletý zákaz trénování a náhradu škody každé z obětí ve výši 20 000 korun. „Petra Vlachovského jsme se pokoušeli kontaktovat, ale bez úspěchu. Na mailem zaslané otázky nezareagoval a v místě jeho bydliště jsme se od jeho otce dozvěděli, že je ‚daleko pryč‘ a že získat jeho vyjádření ‚nejspíš nepůjde‘,“ napsaly Seznam Zprávy.

Rozhodnutí vydal uherskohradišťský okresní soud trestním příkazem. Znamená, že samosoudce ve věci rozhoduje bez nařízení hlavního líčení. Způsob rozhodnutí fotbalistky spolu se svým zmocněncem kritizují. Soudkyně Pavla Štefaníková na dotaz serveru odpověděla, že hlavním důvodem k odsouzení formou trestního příkazu byla snaha chránit poškozené. Podle zmocněnce fotbalistek ale dívky o veřejné líčení stály.

Vlachovský byl v roce 2019 vyhlášen v anketě Fotbalové asociace ČR nejlepším trenérem ženského fotbalu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Úleva. Lidé ze zlínského Podlesí získají druhé spojení do centra města

Zlínská radnice chystá napojení kruhové křižovatky na Kocandě na sídlišti Jižní...

Zlínská radnice chystá dokončení kruhové křižovatky na Kocandě o její poslední část, kterou je napojení z ulice Okružní směrem na Podlesí. Letos chce získat potřebné povolení a stavět by se mělo v...

Zachrání staré nádraží? Spolek bojuje za historickou památku v Krásně nad Bečvou

Jana Vencálková a Jitka Petřeková ze spolku Horizont VAM před krásenským...

Boj za záchranu historického nádraží v Krásně nad Bečvou je jednou z nejviditelnějších aktivit spolku Horizont VAM, který vznikl loni na podzim ve Valašském Meziříčí a sdružuje místní příznivce...

Zlín plánuje, kdy opraví dva podchody. Práce mohou značně komplikovat dopravu

Zlínský magistrát opravuje podchod na náměstí Práce. (leden 2026)

Zlínská radnice opraví dva podchody pod třídou Tomáše Bati: jeden u náměstí Práce, druhý pod čtvrtí Letná. Práce mohou značně zkomplikovat dopravu, termíny ale ještě nejsou jasné.

Nečekané dědictví. Při vyklízení domu našel silnou trhavinu, donesl ji na policii

Trhavina typu TNT, kterou muž v Uherském Hradišti přinesl na oddělení policie....

Na oddělení policie v Uherském Hradišti v pátek odpoledne přinesl devětapadesátiletý muž velmi silnou trhavinu typu TNT. Tu muž nalezl při vyklízení svého domu. Podle policie se jedná o dědictví.

Po rezignaci stíhané šéfky převezme vedení krajské hygieny Babišová

Vedením zlínské krajské hygieny bude dočasně pověřena šéfka stanice v Ostravě...

Vedením Krajské hygienické stanice (KHS) Zlínského kraje po rezignaci Evy Sedláčkové ministerstvo zdravotnictví dočasně pověří šéfku KHS v Ostravě Zuzanu Babišovou. Na trvalé obsazení postu...

Trenér fotbalistek Slovácka natáčel svěřenkyně v šatnách, dostal podmínku

Trenér ženského fotbalového klubu 1. FC Slovácko Petr Vlachovský

Trenér ženského fotbalového klubu 1. FC Slovácko Petr Vlachovský si čtyři roky tajně natáčel v šatnách a sprchách své svěřenkyně. V počítači mu policie našla i dětskou pornografii, napsal server...

1. února 2026  10:42

U nového zlínského Drákuly se diváci bát nebudou, spíš se hodně nasmějí

Titulní roli v inscenaci Městského divadla Zlín Drákula – komedie děsu ztvárnil...

Ve zlínském Městském divadle má v sobotu večer premiéru divadelní zpracování nejznámějšího upírského příběhu všech dob. Děsivý temný hrad a jeho krvežíznivý vládce samozřejmě nemohou chybět, bát se...

31. ledna 2026  8:08

Nečekané dědictví. Při vyklízení domu našel silnou trhavinu, donesl ji na policii

Trhavina typu TNT, kterou muž v Uherském Hradišti přinesl na oddělení policie....

Na oddělení policie v Uherském Hradišti v pátek odpoledne přinesl devětapadesátiletý muž velmi silnou trhavinu typu TNT. Tu muž nalezl při vyklízení svého domu. Podle policie se jedná o dědictví.

30. ledna 2026  20:32

Po rezignaci stíhané šéfky převezme vedení krajské hygieny Babišová

Vedením zlínské krajské hygieny bude dočasně pověřena šéfka stanice v Ostravě...

Vedením Krajské hygienické stanice (KHS) Zlínského kraje po rezignaci Evy Sedláčkové ministerstvo zdravotnictví dočasně pověří šéfku KHS v Ostravě Zuzanu Babišovou. Na trvalé obsazení postu...

30. ledna 2026  16:35

V centru Kroměříže přibyla místa pro parkování, pomohla plocha od sokolů

Velké náměstí v centru Kroměříže (březen 2023)

Více možností, jak zaparkovat ve středu města a jeho okolí, mají řidiči v Kroměříži. Radnice se totiž dohodla s TJ Sokol Kroměříž na pronájmu betonové plochy, hřiště v Nerudově ulici vedle...

30. ledna 2026  13:01

Narození Bati připomene také derby. Zlín potřebuje každý bod, Vsetín je v klidu

Tomáš Vracovský ze Zlína a Petr Straka ze Vsetína během derby.

Čtvrté derby sezony, pátý trenér. Zatímco hokejový Zlín prostřídal ve vzájemných zápasech letošní prvoligové sezony se Vsetínem dva trenéry, jeho rivala povede v sobotu na Zimním stadionu Luďka Čajky...

30. ledna 2026  12:09

Design od studentů zaujal. Z prestižní mezinárodní soutěže přivezli pět cen

Studenti ateliéru Průmyslový design Fakulty multimediálních komunikací (FMK)...

Studenti ateliéru Průmyslový design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) získali celkem pět cen v prestižní mezinárodní soutěži European Product Design Award 2025....

30. ledna 2026  9:09

Ve Zlíně se lyžuje už sto let. Vášeň pro ski málem stála Tomáše Baťu život

Tomáš Baťa mladší se nadšeně věnoval novým a nebezpečným sportům. Vášeň pro...

Počátkem 20. století se na Moravě objevili první průkopníci lyžování. Jezdilo se, kde se dalo a na čemkoliv to šlo. Jak to bylo ve Zlíně, který tehdy procházel obrovskou proměnou? Jak se za sto let...

29. ledna 2026  15:58

Třídění odpadu se zhoršilo. V běžných popelnicích končí zbytky z kuchyně

Zlínská radnice uspořádala statistické třídění odpadu s Univerzitou Tomáše...

Obyvatelé Zlína loni vyprodukovali 11 560 tun směsného komunálního odpadu, který skončil na skládce Suchý důl. Téměř dvě třetiny z tohoto množství, přesně 63 procent, se však dalo využít. Vyplývá to...

29. ledna 2026  12:25

Slovácko jde za záchranou bez posil. Skuhravý své hráče burcuje: Ať mají koule

Trenér Roman Skuhravý vystoupil na tiskové konferenci fotbalového klubu 1. FC...

Zatímco ostravský Baník se na jarní záchranářskou bitvu vyzbrojil devíti posilami zvučných jmen a čtyři nováčci nastoupili v generálce, Slovácko vyběhne do nedělního domácího duelu dvou posledních...

29. ledna 2026  11:11

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Úleva. Lidé ze zlínského Podlesí získají druhé spojení do centra města

Zlínská radnice chystá napojení kruhové křižovatky na Kocandě na sídlišti Jižní...

Zlínská radnice chystá dokončení kruhové křižovatky na Kocandě o její poslední část, kterou je napojení z ulice Okružní směrem na Podlesí. Letos chce získat potřebné povolení a stavět by se mělo v...

28. ledna 2026  15:55

Na řece v Kvasicích na Kroměřížsku uhynuly labutě, může za to ptačí chřipka

Hasiči z Kvasic na Kroměřížsku opakovaně zasahovali na řece Moravě kvůli...

Na řece Moravě v Kvasicích na Kroměřížsku uhynulo v uplynulých dnech několik labutí. Laboratorní testy prokázaly, že příčinou jejich úmrtí byla ptačí chřipka. Jde o vysoce patogenní virus H5N1, který...

28. ledna 2026  11:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.