Zdeněk Trčálek ze Slováckého divadla získal komediální cenu, předčil i Trojana

Ke svému letošnímu pětadvacátému výročí působení v souboru Slováckého divadla dostal herec Zdeněk Trčálek první dárek. Porotci Grand Festivalu smíchu jej zvolili nejlepším komediálním hercem letošního ročníku.

„Vzhledem ke konkurenci, ve které byl například Ivan Trojan, jsem tu cenu absolutně nečekal. O to větší překvapení a radost to pak byla. Neberu to ale jako individuální cenu, patří celému týmu Slováckého divadla, bez kterého by žádná cena nebyla,“ svěřil se Zdeněk Trčálek.

Festival smíchu uspořádalo už počtyřiadvacáté Východočeské divadlo v Pardubicích. Nejlepší divadelní komedie, které v uplynulé sezoně vznikly na české divadelní scéně, vybírá každý rok dramaturgyně divadla Jana Uherová. Tentokrát o přízeň odborných porotců i diváků bojovalo sedm organizací. Mezi nimi kromě Slováckého divadla například Dejvické divadlo, Činoherní studio Ústí nad Labem, ostravské Divadlo Petra Bezruče nebo Divadlo v Dlouhé.

Slovácké divadlo se představilo s romantickou komedií Třináctkrát za svědka. Hra o nesmělém asistentovi režie v České televizi Brno, jenž má dar poznat, kterému páru to spolu bude klapat, napsal přímo pro Slovácké divadlo a Zdeňka Trčálka v hlavní roli Adama dramatik Jan Šotkovský. Premiéra se uskutečnila loni začátkem února, režie se ujal Lukáš Kopecký.

Představení má za sebou téměř třicet repríz a stále je vyprodané. Na jedinečný úspěch z Pardubic divadlo zareagovalo mimořádnou reprízou, která se uskuteční 19. dubna. „Velký perník, který Zdeněk na slavnostním vyhlášení dostal, rozkrájíme a rozdáme ho divákům. Úspěch komedie je totiž i jejich, bez tak velké podpory, kterou nás denně ujišťují, by žádné ceny nebyly,“ vysvětlil herec a mluvčí divadla Josef Kubáník.

Trčálek už v Uherském Hradišti ztvárnil desítky rolí, například v inscenacích Nikola Šuhaj, Bratři Karamazovi, Šakalí léta, Liška Bystrouška, Do naha!, Někdo to rád horké, Maryša, Přelet nad kukaččím hnízdem a nechybí ani v legendárních Rychlých šípech.

Slovácké divadlo jezdí se svými komediemi na festival do Pardubic pravidelně. Titul Komedie diváků si například odvezla bláznivá komedie 1 + 2 = 6 a o několik let později i Tenor na roztrhání. Herec Vladimír Doskočil si za postavu hajného Štětivce v komedii Na tý louce zelený přivezl stejnou cenu jako Zdeněk Trčálek, a to za nejlepší mužský herecký výkon.