Povolení na elektrifikaci trati do Zlína je pravomocné, za rok se má stavět

„Pokračuje výkup potřebných pozemků tak, aby se letos mohl vypsat tendr na zhotovitele prací. Jejich zahájení se předpokládá na začátku příštího roku,“ přiblížil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Modernizace jedenácti kilometrů železniční trati umožní, že se Zlín jako krajské město přiblíží po železnici zbytku republiky, vlaky do Otrokovic budou jezdit častěji a rychlostí až 100 kilometrů za hodinu. Více přímých spojů bude jezdit i do vzdálenějších měst. Cesta ze Zlína do Otrokovic pak nebude trvat 17 minut, ale jedenáct, do Přerova 43 minut.

„Současně dojde ke zvýšení bezpečnosti díky zrušení dvou přejezdů,“ nastínil Gavenda. „Ten první v Otrokovicích-Kvítkovicích nahradí tunel, namísto úrovňového křížení ve Zlíně-Prštném vznikne silniční nadjezd,“ doplnil.

Správa železnic už uzavřela dohodu s přibližně třemi čtvrtinami vlastníků. Pokud někteří majitelé nebudou chtít pozemky prodat, stát je vyvlastní.

Na elektrifikaci navazujícího úseku trati ze Zlína do Vizovic je zatím vydané nepravomocné územní rozhodnutí. Řeší se stále odvolání, které proti němu podali obyvatelé obce Želechovice na Zlínsku. Zahájení výstavby je v plánu v letech 2029 či 2030. V tomto úseku zůstane jedna kolej, druhá se přidávat nebude.

„Stanice Lípa nad Dřevnicí a Vizovice získají bezbariérově přístupná nástupiště, dojde také k výstavbě nového nadjezdu, a to namísto přejezdu ve Zlíně-Podvesné,“ přiblížil Gavenda.

Ve Zlíně vznikne nový terminál

Přímo ve Zlíně v návaznosti na elektrifikaci trati vznikne dopravní terminál. Tvořit ho bude nová výpravní budova, nové autobusové nádraží a ještě jeden objekt. Investorem těchto budov je firma miliardáře Zdeňka Zemka Z-Group.

„My už v okamžiku, kdy SŽ začne stavět trať v Otrokovicích, musíme výpravní budovu začít stavět, protože v ní budou výhybky, zařízení, semafory a podobně. Z výpravní budovy se bude řídit celé vlakové nádraží,“ přiblížil mluvčí společnosti Z-Group Miroslav Slaný. „Výpravní budova musí být v provozu ještě předtím, než proběhne samotné zkolaudování trati,“ dodal.