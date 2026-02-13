Vážná nehoda se stala krátce před sedmou ráno u odbočky, která vede z obchvatu Vsetína do ulice Potůčky.
„Je tam střet nákladního automobilu a dodávky. Nehoda je tragická. Podrobnosti v tuto chvíli sdělovat nebudeme, dokud nebudeme mít vyrozuměné příbuzné,“ řekl krátce po nehodě mluvčí policie Jaroš.
Silnice I/57 je páteřní komunikací spojující Opavu, Fulnek na Novojičínsku, Nový Jičín, Valašské Meziříčí, Vsetín a končí na hranici se Slovenskem.
Úsek mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem, kde se nehoda stala, je podle Ředitelství silnic a dálnic ČR nejvytíženější částí celé trasy. Denně tam projede přibližně 13 tisíc aut.
