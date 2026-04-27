Mladá spolujezdkyně nepřežila náraz do stromu, řidička je těžce zraněná

Vážná nehoda se stala před devátou večer na silnici II/495 mezi Moravským Pískem a Uherským Ostrohem.
„Dvacetiletá řidička vozidla Ford Mondeo jedoucí na Moravský Písek vyjela z dosud nezjištěných příčin vpravo mimo komunikaci, kde čelně narazila do vzrostlého stromu. Nárazem byla s vozidlem vymrštěna zpět na komunikaci,“ uvedl mluvčí policie Radomír Šiška.
Osmnáctiletá spolujezdkyně podle něj při havárii utrpěla zranění, kterým i přes veškerou snahu záchranářů podlehla.
K tragické dopravní nehodě vyjely čtyři jednotky hasičů ze Zlínského i Jihomoravského kraje. „Řidička se v době příjezdu hasičů nacházela mimo vozidlo. Spolujezdkyni museli hasiči z havarovaného vozu vyprostit,“ popsala zásah mluvčí hasičů Lucie Javoříková.
„Řidička, u které byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem, byla letecky transportována s vážným zraněním do brněnské nemocnice,“ doplnil policejní mluvčí Šiška. „Přesnou příčinu a okolnosti této tragické nehody vyšetřují dopravní policisté společně s kriminalisty.“
Velitel zásahu si rovněž vyžádal přítomnost interventa hasičů, který poskytl rodině zesnulé první psychickou pomoc.
Mladá žena je devátou obětí letošních dopravních nehod na silnicích ve Zlínském kraji. Předchozí smrtelná havárie se odehrála v pátek večer u Buchlovic na Uherskohradišťsku.
Loni zemřelo při dopravních nehodách v regionu podle oficiálních policejních statistik 28 lidí. V roce 2024 jich bylo 15, o rok dříve 20.