Mladá spolujezdkyně nepřežila náraz do stromu, řidička je těžce zraněná

  10:07
Osmnáctiletá spolujezdkyně z osobního auta nepřežila v neděli večer u Uherského Ostrohu na Uherskohradišťsku náraz do stromu. V autě cestovaly dvě mladé ženy. Dvacetiletá řidička vozu utrpěla vážné zranění, vrtulník ji musel transportovat do brněnské nemocnice.
Spolujezdkyně z osobního auta nepřežila v neděli 26. dubna 2026 u Uherského Ostrohu na Uherskohradišťsku náraz do stromu. Řidička vozu utrpěla vážné zranění, do nemocnice ji transportoval vrtulník.

Vážná nehoda se stala před devátou večer na silnici II/495 mezi Moravským Pískem a Uherským Ostrohem.

Spolujezdkyně z osobního auta nepřežila v neděli 26. dubna 2026 u Uherského Ostrohu na Uherskohradišťsku náraz do stromu. Řidička vozu utrpěla vážné zranění, do nemocnice ji transportoval vrtulník.

„Dvacetiletá řidička vozidla Ford Mondeo jedoucí na Moravský Písek vyjela z dosud nezjištěných příčin vpravo mimo komunikaci, kde čelně narazila do vzrostlého stromu. Nárazem byla s vozidlem vymrštěna zpět na komunikaci,“ uvedl mluvčí policie Radomír Šiška.

Osmnáctiletá spolujezdkyně podle něj při havárii utrpěla zranění, kterým i přes veškerou snahu záchranářů podlehla.

K tragické dopravní nehodě vyjely čtyři jednotky hasičů ze Zlínského i Jihomoravského kraje. „Řidička se v době příjezdu hasičů nacházela mimo vozidlo. Spolujezdkyni museli hasiči z havarovaného vozu vyprostit,“ popsala zásah mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Řidič se na Uherskohradišťsku několikrát přetočil přes střechu. Nehodu nepřežil

„Řidička, u které byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem, byla letecky transportována s vážným zraněním do brněnské nemocnice,“ doplnil policejní mluvčí Šiška. „Přesnou příčinu a okolnosti této tragické nehody vyšetřují dopravní policisté společně s kriminalisty.“

Velitel zásahu si rovněž vyžádal přítomnost interventa hasičů, který poskytl rodině zesnulé první psychickou pomoc.

Tragický rok 2025 na silnicích v kraji, smrtelnou nehodou začal i ten nový

Mladá žena je devátou obětí letošních dopravních nehod na silnicích ve Zlínském kraji. Předchozí smrtelná havárie se odehrála v pátek večer u Buchlovic na Uherskohradišťsku.

Loni zemřelo při dopravních nehodách v regionu podle oficiálních policejních statistik 28 lidí. V roce 2024 jich bylo 15, o rok dříve 20.

Padesátník Kresta: Do auta už ke každému nesednu. Zdravotní problémy mám pořád

Premium
Bývalý závodník Roman Kresta. (duben 2026)

Je běžné všední odpoledne v jednom nákupním centru na okraji Zlína. Najednou se na rozlehlé chodbě vytvoří lidský hlouček. A po jeho rozpuštění se o chvíli později opakuje to samé. Centrem pozornosti...

Kraj se dohodl s ochránci na koridoru pro zvěř u dálničního přivaděče do Zlína

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)

Příprava dálničního přivaděče z Fryštáku do Zlína může pokračovat. Pozastavila se kvůli připomínkám ochránců přírody. Sporný bod se ale podařilo vyřešit. Zlínský kraj se dohodl s ochránci přírody na...

Bez nové haly nemá zlínský hokej budoucnost, varuje klub. Peníze města nestačí

Premium
Plánovaná podoba zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně

Sezona na ledě jim skončila v úterý a až fanoušci hokejistů Zlína v září vyrazí na utkání nové sezony, čeká je opět „jen“ první liga, kterou Berani hrají už čtyři roky. A dál se bude hrát na zimním...

Spolky dál napadají dokončení dálnice D49. Odvolaly se i proti novému povolení

Dálnice D49 u Holešova (květen 2025)

Děti Země a spolek Egeria podaly odvolání proti novému stavebnímu povolení pro 11 objektů na dobudovávané části dálnice D49 mezi Hulínem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. Povolení před nedávnem...

Olomouc - Slovácko 2:1, úspěšná Hapalova premiéra, hosté dohrávali v devíti

Hráči Olomouce slaví gól proti Slovácku.

Úspěšnou premiéru na lavičce fotbalistů Olomouce má za sebou Pavel Hapal. Ve 30. kole Chance Ligy si jeho svěřenci doma poradili se Slováckem 2:1, když hosté dohrávali v devíti po červených kartách...

Děti Země neuspěly se žalobou. Přístav Slovácko na Baťově kanále dostal zelenou

Nový přístav Slovácko na řece Moravě ve Starém Městě pojme až padesát...

Ekologický spolek Děti Země loni napadl žalobami tři plánované přístavy na Baťově kanále. V Hodoníně, Veselí nad Moravou a ve Starém Městě. Tvrdil, že stát u všech nedostatečně prokázal veřejný...

26. dubna 2026  13:30

Skuhravý o krizi Slovácka: Nespím z toho... Zatím jsem nenašel klíč, jak tým na**at

Trenér Slovácka Roman Skuhravý během zápasu, který jeho tým doma prohrál s...

Skvělý vstup do jarní části v její druhé polovině zahodili do koše, po sérii pěti porážek půjdou fotbalisté Slovácka do nadstavbové skupiny o ligovou záchranu z předposledního místa. Po domácí prohře...

26. dubna 2026  10:34

Padesátník Kresta: Do auta už ke každému nesednu. Zdravotní problémy mám pořád

Premium
Bývalý závodník Roman Kresta. (duben 2026)

Je běžné všední odpoledne v jednom nákupním centru na okraji Zlína. Najednou se na rozlehlé chodbě vytvoří lidský hlouček. A po jeho rozpuštění se o chvíli později opakuje to samé. Centrem pozornosti...

26. dubna 2026

Slovácko - Dukla 1:2, klíčový zápas o záchranu, Pražané už nejsou poslední

Slovácký obránce Gigli Ndefe a Samson Tijani a Lukáš Penxa z Dukly

Odpoutali se ode dna tabulky, poskočili na čtrnáctou pozici, na poslední místo odsunuli Baník a na patnáctou příčku Slovácko. Právě na jeho hřišti zvládli fotbalisté Dukly velice důležité utkání, k...

25. dubna 2026  18:09,  aktualizováno  18:54

Pardubice - Zlín 3:1, čtvrtá výhra v řadě pro domácí, soupeře čeká boj o záchranu

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Daniela Smékala v utkání proti Zlínu.

Poslední čtyři zápasy je vynesly na osmé místo ligové tabulky a v nadstavbě si zahrají prostřední skupinu. Fotbalisté Pardubic v závěrečném kole porazili Zlín 3:1. Moravané se naopak propadli na 12....

25. dubna 2026  18:19,  aktualizováno  18:46

Poslední veřejné vystoupení horolezce Messnera v Česku. Ve Zlíně ho vítaly davy

Proslulý horolezec Reinhold Messner měl jako hlavní hvězda cestovatelského ...

Proslulý horolezec Reinhold Messner měl v pátek večer jako hlavní hvězda cestovatelského festivalu Neznámá Země dlouho dopředu vyprodanou přednášku a autogramiádu v beznadějně zaplněném Kongresovém...

25. dubna 2026  13:57

Řidič se na Uherskohradišťsku několikrát přetočil přes střechu. Nehodu nepřežil

Jednotky IZS Zlínského kraje zasahují u dopravní nehody. (24. dubna 2026)

Řidič osobního auta nepřežil v pátek večer havárii u Buchlovic na Uherskohradišťsku. Devětadvacetiletý muž vozidla Volkswagen Sharan jedoucí na Boršice z dosud nezjištěných příčin přejel do...

25. dubna 2026  13:49

Manévry kvůli ztracenému chlapci. Pátral i vrtulník a hasiči

Motorkář vjel na letištní plochu, zastavil provoz letiště na deset minut....

Policie odvolala pátrání po pohřešovaném sedmnáctiletém chlapci, kterého od dnešního rána hledala v okolí obce Lukoveček na Zlínsku. Mladík byl v pořádku nalezen, uvedli odpoledne policisté na síti...

24. dubna 2026  12:40,  aktualizováno  14:28

Chlapec se dusil bonbónem. Policisté zkoušeli různé techniky, jak ho zachránit

Bonbón, díky němž se málem udusil chlapec v Huslenkách na Vsetínsku, se...

Ve středu dopoledne provedli policisté z Karolinky na Vsetínsku zákrok, který pro ně vůbec nebyl běžný. Podařilo se jim zachránit chlapce, jenž se málem udusil. Nešťastnou náhodou vdechl bonbón a ten...

24. dubna 2026  11:24

Luhačovice si oddechly, stavební uzávěra ve městě platí, připomínky nebyly

Lázně Luhačovice

Nejdříve to vypadalo na velké spory, nakonec ale vyhlášená stavební uzávěra v Luhačovicích platí, aniž by ji někdo připomínkoval nebo ji žalobou napadl soudně. Uzávěra, kterou zastupitelé schválili...

24. dubna 2026  9:30

Nová Kudlovická vinařská stezka je značená virtuálně, bez mobilu můžete zabloudit

Cyklostezka vedoucí vinařskou uličkou v Kudlovicích na Uherskohradišťsku....

Cyklisté, kteří vyrazí na novou Kudlovickou vinařskou stezku, se nemohou orientovat podle klasického „žlutého“ značení jako na jiných stezkách. Spolehnout se musejí na mobil a do něj staženou...

23. dubna 2026  16:23

