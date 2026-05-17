Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Káva, maliny nebo citrusy? Studenti UTB vymýšleli nové chutě zdravých kaší

Jana Fuksová
  9:41
Nový projekt spojil studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, její absolventy a potravinářskou firmu z nedalekých Slušovic. Ve školních laboratořích vznikají nové limitované edice zdravých kaší, které firma vyrábí, a to od prvotního návrhu až po finální produkt.

Řada z nich na univerzitě studovala, teď se na ni na pár hodin zase vrátili. Absolventi Fakulty multimediálních komunikací (FMK), Fakulty technologické (FT) nebo Fakulty managementu a ekonomiky (FAME) se stali pomyslným mostem mezi školou, studenty a soukromým sektorem. Pracují totiž ve slušovické rodinné firmě Topnatur, která vyrábí doplňky stravy a zdravé výživy, a rozhodli se studentům ukázat reálný svět podnikání.

„Studoval jsem na FMK, kde bylo propojení s praxí větší, ale setkával jsem se i se studenty, kteří takové možnosti neměli. Chceme jim proto ukázat, jak to v praxi funguje. Jsme lokální firma a napadlo nás se s nimi spojit a vytvořit něco společně, mohou tady vzniknout kombinace chutí, které by nás ve firmě určitě nenapadly,“ naznačil vedoucí marketingového oddělení firmy Marek Kos.

Studenti UTB a zástupci slušovické firmy Topnatur vybírali nové příchutě zdravých kaší. Připravili je studenti Fakulty technologické v rámci společného projektu. (duben 2026)
Studenti UTB a zástupci slušovické firmy Topnatur vybírali nové příchutě zdravých kaší. Připravili je studenti Fakulty technologické v rámci společného projektu. (duben 2026)
Studenti UTB a zástupci slušovické firmy Topnatur vybírali nové příchutě zdravých kaší. Připravili je studenti Fakulty technologické v rámci společného projektu. Na snímku Daniela Sumczynski z Ústavu analýzy a chemie potravin (duben 2026)
Studenti UTB a zástupci slušovické firmy Topnatur vybírali nové příchutě zdravých kaší. Připravili je studenti Fakulty technologické v rámci společného projektu. (duben 2026)
Studenti UTB a zástupci slušovické firmy Topnatur vybírali nové příchutě zdravých kaší. Připravili je studenti Fakulty technologické v rámci společného projektu. (duben 2026)
7 fotografií

„Chtěli jsme pomoci současným studentům pochopit reálné fungování oboru,“ doplnila Lucie Ticháčková, absolventka FAME a CEO značky Topnatur.

Ibišek nebo čokoláda?

V rámci společného projektu se studenti dvou fakult zapojili do reálného vývoje zdravých kaší od prvotního nápadu až po finální podobu. Jde o limitovanou edici kaší, kterou pak firma uvede na trh jako součást oslav letošního výročí 30 let fungování.

Na FT se čtyři studentky a jeden student z magisterského programu biotechnologie rozhodli věnovat celý semestr vývoji nových kaší. Pracovali s různými surovinami, testovali kombinace chutí a hledali to nejlepší složení. Zástupcům firmy studenti nabídli 22 různých příchutí, u kterých použili například ibišek, pomeranč, čokoládu, kávu, maliny a podobně.

Šlo o kaše s rýžovým, ovesným nebo kaštanovým základem. Použili i netradiční suroviny jako kokosový cukr nebo jedlé květy.

Ze tří nejlepších vznikne limitovaná edice

Odborníci z nich pak vybírali tři nejlepší, které budou tvořit limitovanou edici. „Snažili jsme se vymyslet příchutě, které k sobě dobře půjdou, které na trhu ještě nejsou a budou lákavé pro zákazníky. Líbilo se mi zkoušet různé příchutě, protože v hlavě vypadá něco velmi dobře, ale jakmile se to dá dohromady, tak zjistíte, že to k sobě nejde,“ svěřila Lucie Hofírková, studentka magisterského programu Potravinářské biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie.

Studenti UTB a zástupci slušovické firmy Topnatur vybírali nové příchutě zdravých kaší. Připravili je studenti Fakulty technologické v rámci společného projektu. (duben 2026)

Zároveň však museli přemýšlet nad náklady na suroviny, obalové materiály, mzdy a režie, které se pak promítnou do ceny výrobku.

„Setkávají se pak s realitou, že ne vždy kaše, která má nádhernou surovinovou skladbu, může být prodejná a konkurenceschopná,“ upozornila Daniela Sumczynski z Ústavu analýzy a chemie potravin. „Je to ojedinělý projekt, protože studenti si tady propojují vysokoškolskou výuku s realitou a praxí od začátku do konce,“ poukázala.

Zdravé kaše jako vlajková loď slušovické firmy

Do spolupráce se zapojila také FMK, kdy studenti Ateliéru grafického designu navrhnou podle vybraných příchutí celé série kaší a budou pracovat s reálnými požadavky výroby.

„Pro studenty je to zásadní zkušenost. Musí respektovat legislativní pravidla, pracovat s technickými omezeními typu tisku a zároveň vytvořit vizuál, který obstojí v konkurenčním prostředí,“ upozornil Kos.

Pro slušovickou firmu, která zaměstnává zhruba 40 pracovníků, jsou zdravé kaše vlajkovou lodí, se kterou také začínala. V současné době nabízí asi dvacítku různých příchutí.

Tři finální příchutě i výsledný design obalů byly známy na konci dubna. Následovalo jejich dopracování a příprava výroby tak, aby se limitovaná edice mohla k zákazníkům dostat na podzim.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Baník - Zlín 2:0, domácí žijí, pomohl jim vlastní gól i červená pro soupeře

Ostravští fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté ostravského Baníku mají záchranu ve svých rukách. Ve čtvrtém kole nadstavby porazili Zlín 1:0 a před závěrečným zápasem na Dukle mají stejně bodů jako pražský konkurent, který prohrál v...

„Iron Maiden už nepřijedou.“ Zlínský zimák je přežitý, shodují se promotéři

Sdružení Aréna Zlín uspořádalo veřejnou diskusi v Baťově institutu. Jejím...

Ve Zlíně kdysi hrály světové kapely jako Iron Maiden, Deep Purple i Jethro Tull, dnes se však velké koncerty městu vyhýbají. Organizátoři tvrdí, že současný stadion už nesplňuje nároky. Na stavbu...

Folklor nám dal sebejistotu. Jít na herectví byl nejdřív jen nápad, líčí bratři Příkazští

Premium
Bratři Lukáš a Marek Příkazští jsou oba úspěšní herci. Lukáš (vpravo) dnes...

Jak se stalo, že se bratři Lukáš a Marek Příkazští stali úspěšnými herci? O něco známější jednačtyřicetiletý Lukáš dnes působí v pražském Dejvickém divadle, má na kontě také spoustu divadelních a...

Slovácko - Baník 2:1, Rozhodly bleskové trefy. Ostravané mají k záchraně zase dál

Michal Trávník slaví se spoluhráči ze Slovácka gól na 1:0 v 54. minutě utkání...

Fotbalisté Slovácka zvítězili ve 3. kole nadstavby první ligy ve skupině o záchranu nad Baníkem Ostrava 2:1. O jejich druhé výhře po sobě rozhodly branky Michala Trávníka a Adoniji Ouandy během dvou...

Baník po 10 letech blízko pádu. Zahnali nás do kouta, říká kouč. Co potřebuje k baráži?

Josef Dvorník, trenér ostravského Baníku.

Tenkrát se nejvyšší soutěž ještě jmenovala Synot liga, mistrem se stala Plzeň před Spartou a Slavia obsadila až pátou příčku. Do předkol evropských pohárů se kvalifikovala jen díky tomu, že čtvrtá...

Káva, maliny nebo citrusy? Studenti UTB vymýšleli nové chutě zdravých kaší

Studenti UTB a zástupci slušovické firmy Topnatur vybírali nové příchutě...

Nový projekt spojil studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, její absolventy a potravinářskou firmu z nedalekých Slušovic. Ve školních laboratořích vznikají nové limitované edice zdravých kaší,...

17. května 2026  9:41

Artis i Táborsko si zahrají baráž o ligu. Béčko Sparty kleslo na poslední příčku

Quadri Adediran z Artisu Brno slaví gól proti Opavě.

Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si v 29. kole druhé ligy připsali domácí vítězství a zápas před koncem soutěže si zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši udolali Opavu 1:0 a zůstali...

16. května 2026  19:27

Baník - Zlín 2:0, domácí žijí, pomohl jim vlastní gól i červená pro soupeře

Ostravští fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté ostravského Baníku mají záchranu ve svých rukách. Ve čtvrtém kole nadstavby porazili Zlín 1:0 a před závěrečným zápasem na Dukle mají stejně bodů jako pražský konkurent, který prohrál v...

16. května 2026  16:41,  aktualizováno  19:02

Slovácko - Boleslav 0:3, dva góly dal do půle Kolářík, pak se trefil Klíma

Fotbalisté Mladé Boleslavi se během utkání proti Slovácku radují z gólu Josefa...

Fotbalisté Slovácka se na blížící se baráž zrovna pozitivně nenaladili. V předposledním dějství nadstavby podlehli doma Mladé Boleslavi vysoko 0:3, dva góly dal do půle dorostenec Kovářík, po hodině...

16. května 2026  16:42,  aktualizováno  18:51

Folklor nám dal sebejistotu. Jít na herectví byl nejdřív jen nápad, líčí bratři Příkazští

Premium
Bratři Lukáš a Marek Příkazští jsou oba úspěšní herci. Lukáš (vpravo) dnes...

Jak se stalo, že se bratři Lukáš a Marek Příkazští stali úspěšnými herci? O něco známější jednačtyřicetiletý Lukáš dnes působí v pražském Dejvickém divadle, má na kontě také spoustu divadelních a...

16. května 2026

Vratká chůze, v kočárku tříleté dítě. Matka nadýchala téměř čtyři promile

Ilustrační foto.

Více než 3,7 promile alkoholu nadýchala v pozdním květnovém dopoledni ve Zlíně žena tlačící kočárek s dítětem. Stejnou výtečnici přitom nachytala hlídka Městské policie z totožného důvodu už v...

15. května 2026  16:42

Lidé v Hradišti bojují peticí proti výstavbě luxusních domů na kopci Rochus

Lidé bojují peticí proti výstavbě domů na kopci Rochus u Uherského Hradiště....

Dlouhé roky sloužil jako vojenské cvičiště. I díky této uzavřenosti před světem se v lokalitě nad Uherským Hradištěm vytvořil zelený ostrov přírodního bohatství s chráněnou faunou i florou. V...

15. května 2026  15:51

Po finále zapěli Vaškovi, pak šli z hecu dohola. Stavjaňa vzpomíná na zlatou Vídeň

Premium
Antonín Stavjaňa, bývalý trenér.

Je jediným hráčem, který získal poslední světový titul ve federální éře i první v samostatné české historii. Od triumfu ve Vídni uplynulo letos 30 let a elegantní obránce Antonín Stavjaňa měl podíl...

15. května 2026

O víkendu přijde vydatný déšť. Naprší až 70 milimetrů, stoupnou hladiny řek

V úseku mezi Přemyšovem a Polankou se cestujícím nabízel úchvatný pohled na...

Na východě Česka o víkendu výrazně zaprší. Meteorologové vydali výstrahu pro části Moravskoslezského a Zlínského kraje, nejintenzivnější srážky očekávají v Beskydech. Během dvou dnů tam může spadnout...

15. května 2026  11:01

Do autobusu plného seniorů vracejících se z výletu naboural osobák, sedm zraněných

Sedm zraněných seniorů si vyžádala srážka autobusu s autem ve Zlíně, záchranáři...

Vraceli se z výletu, místo v domově seniorů ale někteří účastnicí zájezdu skončili ve čtvrtek odpoledne na urgentním příjmu v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Střet autobusu s osobním vozem...

15. května 2026  10:44

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Řeku Moravu znečistily ropné látky, asi z kanalizace. Ryby ani ptáci neuhynuli

Do řeky Moravy nad Bělovským jezem mezi Kroměříží a Otrokovicemi unikla zatím...

Úterní znečištění řeky Moravy ve Zlínském kraji způsobily ropné látky. Dostaly se do ní nejspíše výplachem z kanalizace. Úhyn ryb nebo vodního ptactva vodohospodáři v souvislosti s havárií naštěstí...

15. května 2026  9:09

Kameny zmizelých ve vizovických ulicích připomínají rodiny majitelů pálenic

Ve vizovických ulicích se objevily kameny zmizelých, připomínají majitele...

V ulicích Vizovic se objevily první kameny zmizelých, které připomínají oběti nacistického režimu. Nacházejí se v ulicích Štěpská a Slušovská a jsou věnovány rodinám Singerů a Jelínků, které byly...

14. května 2026  15:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.