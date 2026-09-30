Czechtalent ve Zlíně pořádal hudební producent Luděk Malár. Dávno předtím, než se objevily televizní show, jako je populární SuperStar.
„Jsem vlastně napůl ze Zlína. Ne že bych se tady narodil, ale narodilo se tady mé písničkářské já,“ pousmál se hudebník. „Zároveň tady mám velkou část rodiny, takže jsem sem už jako dítě často jezdíval na prázdniny, říká Klus v rozhovoru pro iDNES.cz.
Bylo by krásné mít takto mocného a finančně zdatného milionáře, kterému nejde jen o to, vydělávat další a další miliony, ale pomáhat společnosti.