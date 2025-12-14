Dříve stála u brány fronta uchazečů, dnes musíme lidi hledat, říká šéf Barumu

Jednatel Continental Barum v Otrokovicích Tomáš Belza. (listopad 2025) | foto: Jan Salač, MAFRAMAFRA

Milan Libiger
  15:00
Od loňska je jednatelem otrokovického závodu Continental Barum, který se zabývá výrobou pneumatik. Firma s více než pěti tisíci lidmi je největším zaměstnavatelem ve Zlínském kraji. Tomáš Belza působí v koncernu Continental téměř dvacet let, několik let strávil v jeho centrále v německém Hannoveru.

„Věřím, že v Otrokovicích máme budoucnost. Máme tady schopné lidi, know-how,“ popisuje Belza. „Jen nejsme ve fázi, kdy bychom rostli, takže se musíme soustředit na to, abychom byli co nejlepší v kvalitě a produktivitě. Stále musí být pro Continental výhodné, aby tady měl svůj podnik,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.

Jaké zkušenosti jste v Německu získal pro práci v Otrokovicích?
Působení v centrále mi zásadně změnilo perspektivu. V Otrokovicích někdy vnímáme rozhodnutí německé centrály jako pomalá nebo příliš obecná. Ale když sedíte přímo v Hannoveru, vidíte věci v globálním měřítku a zjistíte, že je potřeba udržet jednotné standardy pro všechny závody po celém světě. Zkušenost z Německa mě naučila, že některé naše požadavky nejde schválit ne kvůli nepochopení, ale proto, že rozhodnutí musí fungovat shodně ve všech závodech. Standardizované změny pak přinášejí výhodu celému koncernu.

V Portugalsku dokážou vyrobit pneumatiku s menším počtem lidí, protože tam mají téměř celý výrobní proces pod jednou střechou.

