„Věřím, že v Otrokovicích máme budoucnost. Máme tady schopné lidi, know-how,“ popisuje Belza. „Jen nejsme ve fázi, kdy bychom rostli, takže se musíme soustředit na to, abychom byli co nejlepší v kvalitě a produktivitě. Stále musí být pro Continental výhodné, aby tady měl svůj podnik,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.
Jaké zkušenosti jste v Německu získal pro práci v Otrokovicích?
Působení v centrále mi zásadně změnilo perspektivu. V Otrokovicích někdy vnímáme rozhodnutí německé centrály jako pomalá nebo příliš obecná. Ale když sedíte přímo v Hannoveru, vidíte věci v globálním měřítku a zjistíte, že je potřeba udržet jednotné standardy pro všechny závody po celém světě. Zkušenost z Německa mě naučila, že některé naše požadavky nejde schválit ne kvůli nepochopení, ale proto, že rozhodnutí musí fungovat shodně ve všech závodech. Standardizované změny pak přinášejí výhodu celému koncernu.
V Portugalsku dokážou vyrobit pneumatiku s menším počtem lidí, protože tam mají téměř celý výrobní proces pod jednou střechou.