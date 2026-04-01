Ve zlínském divadle odhalili sochu Tomáše Bati, kdysi zde stál jeho rodný dům

Zlín slaví 150. narozeniny proslulého továrníka Tomáše Bati. Jelikož ale výročí připadá na Velký pátek, hlavní vzpomínkové akce se odehrály už dnes. Patřilo k nim odhalení Baťovy sochy v Městském divadle Zlín. Proč právě tady? Zdaleka ne každý Zlíňák ví, že právě v místě nároží divadla stával dům, kde se nejslavnější místní podnikatel v roce 1876 narodil.
Ve zlínském divadle odhalili sochu Tomáše Bati. Na snímku autor Radim Hanke....

Ve zlínském divadle odhalili sochu Tomáše Bati. Na snímku autor Radim Hanke. (duben 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Tomáš Baťa, zakladatel impéria Baťa a dlouholetý starosta Zlína
Baťův rodný dům (druhý zprava) byl součástí řadové zástavby v ulici Dlouhá,...
Snímek z oslavy Svátku práce v roce 1926 ve Zlíně. V první řadě zleva: J....
Tomáš Baťa má sochu přes silnici od Baťova mrakodrapu. Má ruce v bok a dívá se...
Autorem sochy je akademický sochař Radim Hanke, který patří k nejuznávanějším a nejvyhledávanějším českým figurálním sochařům současnosti. Pomníky osobností, které vytvořil, jsou na řadě míst republiky.

Ve Zlíně je to například socha Emila Zátopka na atletickém stadionu nebo sourozenci Jan Antonín Baťa a Tomáš Baťa na prostranství před budovou 21. Socha Jana Antonína zde byla odhalena v roce 2007, Tomášova o něco později v roce 2010. Vytvořit figuru Tomáše Bati bylo podle Hankeho těžší. „Tomáš Baťa se zdaleka nefotil tak často, takže podkladů je méně.“

Socha, která se nachází ve foyer Městského divadla, není nová. Vznikla jako pracovní model při realizaci pomníků bratrů Baťových. „Na rozdíl od skutečné sochy, která je z bronzu a v nadživotní velikosti, je ta v divadle sádrová a také výrazně menší, proto se zde dala bez problémů umístit,“ řekl autor.

Divadlo mělo stát na náměstí Práce

Že se divadlo nachází na místě Baťova rodného domku, považuje ředitelka Irena Pelková za symbolické, vnímá to jako poctu i závazek.

„Je to silný symbol propojení historie, podnikatelského odkazu a kulturního života města. Tomáš Baťa si uvědomoval, že prosperující společnost nestojí jen na ekonomice, ale také na kultuře, vzdělání a sdílených hodnotách. Jsme hrdí, že právě zde můžeme jeho odkaz připomínat a dále rozvíjet,“ řekla Pelková.

Z malé dílny vybudoval obuvnické impérium. Pak nastaly spory o majetek

Tomáš Baťa nebyl jen vizionářským podnikatelem, ale také člověkem, který chápal význam kultury pro rozvoj společnosti. Podporoval společenský život ve městě, vznik kulturních institucí i vzdělanost a usiloval o to, aby se Zlín stal moderním městem s bohatým zázemím pro své obyvatele.

Ve zlínském divadle odhalili sochu Tomáše Bati. Na snímku autor Radim Hanke. (duben 2026)
Tomáš Baťa, zakladatel impéria Baťa a dlouholetý starosta Zlína
Baťův rodný dům (druhý zprava) byl součástí řadové zástavby v ulici Dlouhá, přesně naproti stála budova zlínského chudobince.
Snímek z oslavy Svátku práce v roce 1926 ve Zlíně. V první řadě zleva: J. Blažek, Tomáš Baťa, Rudolf Gerbec; v druhé řadě zleva: Jan Antonín Baťa, Bohuslav Albert, úplně vpravo Antonín Cekota.
9 fotografií

Podle jeho vizí mělo nové zlínské divadlo vzniknout na novém náměstí Práce, které se začalo budovat na konci 20. let. Během Baťova života se ho ale nepodařilo postavit. Stálá divadelní scéna pak od poloviny 40. let provizorně fungovala ve Společenském domě Díly, tedy na Malé scéně.

Až na konci 60. let vznikla nová velkorysá budova podle návrhu architekta Miroslava Řepy na místě Baťova rodného domku.

Krámky řemeslníků na Dlouhé ulici

„Když ovšem 3. dubna v roce 1876 přišel na svět nejslavnější zlínský rodák Tomáš Baťa, vypadalo město o dost jinak. Především bylo podstatně menší, mělo kolem 2 800 obyvatel. Tvořilo ho malé čtvercové náměstí a několik uliček kolem, nevydlážděných, prašných a bahnitých,“ popsal starý Zlín historik David Valůšek.

Výstavy, konference i kniha receptů připomenou 150 let od Baťova narození

Nejrušnější ulice města nebyla na místě dnešní hlavní třídy Tomáše Bati, která se tehdy jmenovala Otrubná nebo také Potrubná. Ta končila zhruba v místě dnešního Městského divadla, kde ji ukončovala řada domů v Dlouhé ulici.

Cesta dál na východ směrem na Vizovice a Vsetín tady byla probourána až v polovině 30. let. Před kostelem, kde je dnes volné prostranství s parkovištěm, byla ještě ulička s obecním chudobincem a školou.

Baťův rodný dům (druhý zprava) byl součástí řadové zástavby v ulici Dlouhá, přesně naproti stála budova zlínského chudobince.

Hlavní tepnou města s různými krámky řemeslníků byla právě ulice Dlouhá, která protínala město od jihu k severu. Právě v ní, přesně v místě dnešního nároží divadla, stával přízemní dům s číslem popisným 141, ve kterém se narodil spoluzakladatel zlínské obuvnické továrny Tomáš Baťa.

Jeho otec, švec Antonín Baťa, v něm žil s manželkou Annou, rozenou Minaříkovou a později ovdovělou Bartošovou, a s několika dětmi – nevlastní dcerou Josefou Bartošovou (narozena 1864) a vlastními dětmi Annou (1872) a Antonínem (1876).

Právě trojice Anna, Antonín a Tomáš v roce 1894 založila vlastní podnik poté, co se vrátili do Zlína z Uherského Hradiště, kde podnikal a žil s novou manželkou Ludmilou jejich otec Antonín starší. Svou první dílnu měli také v Dlouhé ulici, zanedlouho ji ale přestěhovali na náměstí.

Proměna města v plném proudu

Když Tomáš Baťa v roce 1932 tragicky zahynul při letecké havárii, žilo ve Zlíně skoro desetkrát víc obyvatel, než v době narození zakladatele světově proslulé firmy.

VIDEO: Pád letadla Tomáše Bati. Co se odehrálo na palubě?

Proměna města podle jeho vizí, které uvedl do života hlavní architekt F. L. Gahura, tehdy byla v plném proudu. Stál už například Obchodní dům a hotel, první moderní výškové budovy nového městského centra na náměstí Práce, nebo Velké kino pro více než dva tisíce lidí, největší biograf v celé republice.

Baťa nebyl sentimentální. O tom svědčí fakt, že kvůli modernizaci města měl padnout a nakonec i padl za oběť také jeho rodný domek. V duchu jeho hesla: „Budujeme velký Zlín, bouráme minulé století.“

Nájezd na moravský Golden Gate je nebezpečný, policie ho nařídila upravit

Premium
Nový dálniční most přes řeku Moravu u Napajedel prošel v pondělí 18. listopadu...

Nový dálniční most u Napajedel na Zlínsku přezdívaný Golden Gate, který otevřeli loni v prosinci, pomohl k plynulosti dopravy na hlavním tahu I/55. Během krátké doby se tu ale staly dvě vážné nehody,...

KVÍZ: Co víte o Baťovi a ševcovském řemesle? Otestujte se a vyhrajte

Tomáš Baťa

Před 150 lety 3. dubna 1876 se narodil nejslavnější zlínský rodák a světově úspěšný podnikatel Tomáš Baťa. Když se svými sourozenci zakládal proslulou firmu, neměl Zlín ani tři tisíce obyvatel. Když...

Řidiči se dočkají, silničáři začnou dokončovat dálnici D49 do Fryštáku

Pokračování stavby dálnice na D49 u Fryštáku na Zlínsku (červenec 2024)

Silničáři začnou příští týden opět pracovat na dálnici D49 z Hulína do Fryštáku. Konkrétně na jedenácti objektech, z nichž je nejdůležitější sjezd ke kruhové křižovatce u Fryštáku. Dlouhý je 200...

Zlínu unikne dotace na startovací byty, řízení zdržela stížnost sousedky

Zlín chce vybudovat bytovku se startovacími byty v Cyklistické ulici v Prštném....

Město Zlín chce postavit dům s 31 byty za 140 milionů korun v Cyklistické ulici v Prštném. K tomu ale potřebuje dotaci, o kterou mohlo žádat, pokud by mělo stavební povolení. To však nemá. Na peníze...

Jihlavští hokejisté ovládli úvodní finále první ligy, Zlínu nasázeli pět gólů

Hokejisté Jihlavy slaví gól ve finále první ligy proti Zlínu.

Jihlavští hokejisté vyhráli úvodní finále první ligy nad Zlínem 5:1 a ujali se v sérii hrané na čtyři vítězství vedení. O triumfu ve vyprodané Horácké aréně rozhodl druhý tým základní části už v...

Firma Baťa byla rodinný podnik, všichni sourozenci v ní měli své místo

Anna Baťová, Antonín a Tomáš Baťa na archivní fotografii

Rodina na prvním místě. Tímto heslem se celý život řídil i Tomáš Baťa. Ne že by šance ve firmě nedostali i jiní, právě naopak. Přesto je zajímavé, jak důležitou roli vždy hráli blízcí i vzdálenější...

5. dubna 2026  10:09

Liberec - Slovácko 2:1, domácí zabrali po čtyřech zápasech, rozhodl krásně Diakité

Liberečtí fotbalisté oslavují gól Raimondse Krollise (vlevo).

Liberečtí fotbalisté zabrali po čtyřech zápasech. A že se nadřeli. V 27. kole Chance ligy zdolali Slovácku 2:1, když nerozhodný stav po hodině hry rozsekl Diakité svým prvním gólem v české lize....

4. dubna 2026  16:24,  aktualizováno  16:55

Zlín - Jablonec 0:3, pod dva góly se podepsal Jawo, poté se trefil Tekijaški

Jablonečtí fotbalisté se radují z gólu.

Jablonečtí fotbalisté zastavili týdny hrůzy. Po třech porážkách za sebou vyhráli. V 27. kole Chance ligy vytrestali nováčka ze Zlína a oplatili mu porážku z podzimu. Na výhře 3:0 se nejvíc podílel...

4. dubna 2026  16:18,  aktualizováno  16:53

Řidiči se dočkají, silničáři začnou dokončovat dálnici D49 do Fryštáku

Pokračování stavby dálnice na D49 u Fryštáku na Zlínsku (červenec 2024)

Silničáři začnou příští týden opět pracovat na dálnici D49 z Hulína do Fryštáku. Konkrétně na jedenácti objektech, z nichž je nejdůležitější sjezd ke kruhové křižovatce u Fryštáku. Dlouhý je 200...

4. dubna 2026

Fotbal je droga. Kdyby to šlo, hrál bych i 50 let! říká zlínský Poznar před 201. zápasem

Zlínský Tomáš Poznar slaví gól proti Plzni.

V nejvyšší soutěži debutoval dva měsíce před 27. narozeninami. Mezitím si na tři roky odskočil do Polska a na Slovensko. I proto si zlínský útočník Tomáš Poznar (37) považuje, když v minulém zápase...

4. dubna 2026  7:10

Zlín zvítězil na jihlavském ledě, ve finále první hokejové ligy je vyrovnáno

Hokejisté Zlína srovnali vítězstvím v Jihlavě finálovou sérii na stav 1:1 na...

Zlínští hokejisté vyhráli druhé finále první ligy v Jihlavě 6:3 a po čtvrteční prohře 1:5 srovnali stav série na 1:1. Devátý tým po základní části rozhodl o svém vítězství dvěma brankami ve druhé...

3. dubna 2026  20:51

Jak Baťa dobyl svět. Hledal neprošlapané cesty, nezdary ho neodradily

Premium
Tomáš Baťa

Baťa je fenomén, který změnil svět. Bez nadsázky. Stačí zajít do obchodu, podívat se na internet. Všude narazíte na ceny končící devítkou. Tento marketingový psychologický efekt se rozšířil po celém...

3. dubna 2026

Jihlavští hokejisté ovládli úvodní finále první ligy, Zlínu nasázeli pět gólů

Hokejisté Jihlavy slaví gól ve finále první ligy proti Zlínu.

Jihlavští hokejisté vyhráli úvodní finále první ligy nad Zlínem 5:1 a ujali se v sérii hrané na čtyři vítězství vedení. O triumfu ve vyprodané Horácké aréně rozhodl druhý tým základní části už v...

2. dubna 2026  19:36,  aktualizováno  21:12

Do Zoo Zlín o Velikonocích? Nejlépe veřejnou dopravou, parkoviště se opravuje

Vizualizace upravených parkovacích prostor u zoo Zlín (duben 2026)

O velikonočních prázdninách zažívá zlínská zoo každoročně velký nápor návštěvníků. Letos se jim může hodně zkomplikovat příjezd kvůli opravě jednoho z velkokapacitních záchytných parkovišť. Vedení...

2. dubna 2026  15:45

Matadora Köhlera čeká čtvrté finále v řadě: Také mám ego. Baví mě soutěžit s mladými

Bedřich Köhler skončil ve Zlíně po minulé sezoně. Do vítězného domácího utkání...

Na podzim mu chtěli uspořádat oficiální rozlučku s jeho kariérou u hokejových Beranů. Ještě si však musí počkat. Bedřich Köhler se v půlce sezony vrátil z hokejového vejminku v druholigovém Uherském...

2. dubna 2026  12:52

Zlínu unikne dotace na startovací byty, řízení zdržela stížnost sousedky

Zlín chce vybudovat bytovku se startovacími byty v Cyklistické ulici v Prštném....

Město Zlín chce postavit dům s 31 byty za 140 milionů korun v Cyklistické ulici v Prštném. K tomu ale potřebuje dotaci, o kterou mohlo žádat, pokud by mělo stavební povolení. To však nemá. Na peníze...

2. dubna 2026  12:45

Zlín povstal z popela, tak znovu po roce. Mají čisté hlavy, ví jihlavský kouč Ujčík

Litoměřice, 22. 3. 2026. HC Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play...

Scénář, který si hokejoví fanoušci na Vysočině i na Valašsku přáli. Ve finále Maxa ligy se proti sobě po roce znovu postaví Jihlava a Zlín. Zatímco svěřenci Viktora Ujčíka prošli do boje o...

2. dubna 2026  10:10

