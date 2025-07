Jednadvacátý ročník festivalu Masters of Rock přilákal do Vizovic přes 20 tisíc fanoušků z celé republiky i zahraničí. Za čtyři dny nabídla jedna z největších hudebních akcí v Česku na hlavním pódiu...

Mládě losa evropského v pondělí ráno opět zachytili na video, tentokrát v Těšově. Mladý los si odskočil do řeky Olšavy na ranní koupel, než se opět vydal na cestu. Video putujícího savce sdílel na...

Kolaps dopravy ve Zlíně. Dvoukilometrová kolona a zpoždění MHD přes půl hodiny

Ačkoliv silničáři začali s opravou hlavního příjezdu do Zlína ve směru od Otrokovic na konci června, teprve dnes se situace dostala do kritického bodu. Především ve směru do Zlína, kde se od rána...