Firma Baťa byla rodinný podnik, všichni sourozenci v ní měli své místo

  10:09
Rodina na prvním místě. Tímto heslem se celý život řídil i Tomáš Baťa. Ne že by šance ve firmě nedostali i jiní, právě naopak. Přesto je zajímavé, jak důležitou roli vždy hráli blízcí i vzdálenější rodinní příslušníci. I v době, kdy to už byl ohromný nadnárodní koncern s desítkami tisíc zaměstnanců po celém světě.
Anna Baťová, Antonín a Tomáš Baťa na archivní fotografii | foto: Státní okresní archiv Zlín

Zakladatel světově proslulé firmy Tomáš Baťa
Lidé znají hlavně Tomáše Baťu, někdy si jej však pletou s jeho synem, který měl stejné křestní jméno. Ti o něco obeznámenější většinou znají i jméno Jana Antonína Bati.

Ten pocházel z druhého manželství Tomášova otce Antonína, byl to tedy polorodý bratr. Právě on se po smrti zakladatele firmy stal jejím šéfem. Starší bratr Antonín, s nímž Tomáš v roce 1894 podnik zakládal, totiž v roce 1908 zemřel na tuberkulózu.

Začínáte se v tom ztrácet? Dnes už si jen těžko dokážeme představit, jak komplikované rodinné vazby lidé v minulosti měli. Různé nemoci, epidemie, války, stejně jako vysoká úmrtnost dětí, zasahovaly do každodenního života daleko razantněji a dokázaly osudy lidí dramaticky měnit. To je dobře vidět i na komplikovaném příběhu rodiny Baťů.

Ve zlínském divadle odhalili sochu Tomáše Bati, kdysi zde stál jeho rodný dům

Tomáš se narodil 3. dubna 1876 v rodině obuvníka Antonína Bati, který bydlel v domě č. p. 141 v Dlouhé ulici, nedaleko kostela v místě, kde dnes stojí budova Městského divadla Zlín.

„Byl sedmou generací rodu místních řemeslníků – ševců. Jeho nejstarší dohledatelný přímý předek Lukáš Baťa se připomíná už roku 1667,“ uvedl zlínský historik Zdeněk Pokluda. Samozřejmě se živil jako švec ve Zlíně.

Matka Tomáše Bati Anna, rozená Minaříková, byla vdovou po Františku Bartošovi. Ten byl také zlínským obuvníkem. V rodině tak kromě přímých Tomášových sourozenců Anny (narozena 1872) a Antonína (1874) žila ještě Josefa (1864), dcera z předchozího manželství matky.

Bratři Antonín (čtvrtý zleva) a Tomáš (pátý zleva) Baťové mezi svými dělníky.

Když bylo Tomášovi osm let, matka zemřela na zánět plic. O dva roky později se otec znovu oženil, vzal si Ludmilu Hrušťákovou, za níž se i s rodinou přestěhoval do Uherského Hradiště. A měl s ní další děti, z nichž pět se dožilo dospělosti.

Nejstarší byl Leopold (narozen 1887), Bohuslav (1895), Jan (1898), Jindřich (1900) a Marie (1903). Dohromady s dětmi z předchozího manželství to tedy byla hodně početná rodina.

„V roce 1894 se sourozenci Antonín, Tomáš a Anna rozhodli vrátit do rodného Zlína a za pomoci peněz z dědictví po matce rozjet vlastní obuvnickou živnost. Anna se ale už v roce 1898 provdala a svou činnost ve firmě omezila. V roce 1908 zemřel na následky tuberkulózy starší bratr Antonín. Z trojice zakladatelů tak zůstal Tomáš Baťa ve firmě sám,“ popsal historik a ředitel zlínského okresního archivu David Valůšek.

Leopold Baťa pocházel z Uherského Hradiště, byl to bratr Tomáše Bati z druhého manželství jeho otce.
Tragický osud Leopolda Bati

V Uherském Hradišti však žilo dalších pět sourozenců z nového manželství Tomášova otce. Jako první přišel do Zlína Leopold Baťa. Ten po naléhání bratra Tomáše nedokončil studia na vysoké škole a v roce 1908 nastoupil do firmy, kde hrál důležitou roli v účetním oddělení.

Jeho nadějnou dráhu v podniku však přerušila první světová válka, z níž se vrátil s podlomeným psychickým zdravím. K práci se už nikdy nevrátil a v červenci 1920 si sám vzal život.

Také Bohuslav, další bratr z uherskohradišťské větve, působil v koncernu Baťa. Pracoval v americké filiálce i ve Zlíně. Stejně tak i bratr Jindřich byl zaměstnán ve firmě. Angažoval se v Baťových pobočkách v jižní Africe. Dokonce i sestra Marie byla spřízněna s firmou, když se v roce 1924 provdala za Josefa Hlavničku, který se později stal jedním z nejdůležitějších ředitelů společnosti Baťa.

A pak tu byl Jan Antonín Baťa, který sehrál mezi Tomášovými sourozenci nejdůležitější roli. Po nečekané tragické smrti zakladatele podniku v roce 1932 se stal hlavním akcionářem firmy a vedl ji spolu s řediteli Hugo Vavrečkou a Dominikem Čiperou. I Čipera byl spřízněn s rodinou, protože se oženil s neteří Tomáše Bati Boženou.

Když v roce 1939 odešel šéf firmy J. A. Baťa do exilu na americký kontinent, získala část jeho akcií vdova po Tomáši Baťovi Marie. Svou přítomností na Moravě zabránila Němcům ve vyvlastnění podniku a převedení na čistě válečnou výrobu.

Po druhé světové válce byl J. A. Baťa ve vykonstruovaném procesu v nepřítomnosti odsouzen k 15 letům těžkého vězení, do Československa se už nikdy nevrátil a zemřel v roce 1965 v Brazílii.

Zrušte zabavení majetku manželky Jana Antonína Bati, žádají město potomci

Po válce také skončila rodinná symbióza. Zatímco v zemích východního bloku byl po roce 1945 majetek firmy znárodněn, o řadu továren a stovky obchodů v západní Evropě a na dalších kontinentech se rozhořel spor mezi J. A. Baťou a jeho synovcem Tomášem Baťou juniorem. Ten nakonec ze soudních sporů vyšel vítězně. Janovi zůstaly jen továrny, které vybudoval v Brazílii.

Tomáš Baťa junior, který zemřel v roce 2008, řídil světové obuvnické impérium z Kanady. Největší produkce dosáhla firma Baťa v sedmdesátých letech, kdy vyráběla kolem 250 milionů párů bot ročně.

Firma Baťa dosáhla největšího objemu výroby v sedmdesátých letech, kdy ji vedl Tomáš Baťa junior.

Od osmdesátých let začala i na firmu Baťa tvrdě dopadat konkurence asijských výrobců. Evropské továrny byly postupně uzavírány. Přesto Tomáš Baťa junior po roce 1989 ještě obnovil své podnikání v Česku a na Slovensku.

Stát mu znárodněnou továrnu ani obchody nevrátil. V rámci velké privatizace zakoupil síť prodejen a také podnik v Dolním Němčí, kde se boty s logem Baťa vyrábějí dodnes.

V současnosti má nadnárodní společnost Baťa více než 40 tisíc zaměstnanců. Vyrábí ve 40 továrnách v 25 zemích světa. Roční produkce je kolem 150 milionů párů bot. K tomu provozuje 5 tisíc vlastních obchodů.

VIDEO: Dírka, kopyto, šalování aneb jak se šije u Baťů v dílně na Slovácku

Odkaz zakladatele Tomáše Bati žije i v jeho rodném Zlíně. Jmenuje se po něm hlavní městská třída, nemocnice i univerzita. V jeho rodinné vile dnes funguje Nadace Tomáše Bati, která šíří jeho odkaz, pořádá výstavy, konference a různé další kulturní a vzdělávací akce, vydává knihy.

Předsedkyní správní rady nadace je Rosemarie Blyth Bata, vnučka Tomáše Bati zakladatele. Pravidelně ji můžete vidět například při oslavách 1. máje, které se každoročně konají ve vile a přilehlé zahradě.

Nejčtenější

Nájezd na moravský Golden Gate je nebezpečný, policie ho nařídila upravit

Premium
Nový dálniční most přes řeku Moravu u Napajedel prošel v pondělí 18. listopadu...

Nový dálniční most u Napajedel na Zlínsku přezdívaný Golden Gate, který otevřeli loni v prosinci, pomohl k plynulosti dopravy na hlavním tahu I/55. Během krátké doby se tu ale staly dvě vážné nehody,...

KVÍZ: Co víte o Baťovi a ševcovském řemesle? Otestujte se a vyhrajte

Tomáš Baťa

Před 150 lety 3. dubna 1876 se narodil nejslavnější zlínský rodák a světově úspěšný podnikatel Tomáš Baťa. Když se svými sourozenci zakládal proslulou firmu, neměl Zlín ani tři tisíce obyvatel. Když...

Řidiči se dočkají, silničáři začnou dokončovat dálnici D49 do Fryštáku

Pokračování stavby dálnice na D49 u Fryštáku na Zlínsku (červenec 2024)

Silničáři začnou příští týden opět pracovat na dálnici D49 z Hulína do Fryštáku. Konkrétně na jedenácti objektech, z nichž je nejdůležitější sjezd ke kruhové křižovatce u Fryštáku. Dlouhý je 200...

Zlínu unikne dotace na startovací byty, řízení zdržela stížnost sousedky

Zlín chce vybudovat bytovku se startovacími byty v Cyklistické ulici v Prštném....

Město Zlín chce postavit dům s 31 byty za 140 milionů korun v Cyklistické ulici v Prštném. K tomu ale potřebuje dotaci, o kterou mohlo žádat, pokud by mělo stavební povolení. To však nemá. Na peníze...

Jihlavští hokejisté ovládli úvodní finále první ligy, Zlínu nasázeli pět gólů

Hokejisté Jihlavy slaví gól ve finále první ligy proti Zlínu.

Jihlavští hokejisté vyhráli úvodní finále první ligy nad Zlínem 5:1 a ujali se v sérii hrané na čtyři vítězství vedení. O triumfu ve vyprodané Horácké aréně rozhodl druhý tým základní části už v...

Firma Baťa byla rodinný podnik, všichni sourozenci v ní měli své místo

Anna Baťová, Antonín a Tomáš Baťa na archivní fotografii

Rodina na prvním místě. Tímto heslem se celý život řídil i Tomáš Baťa. Ne že by šance ve firmě nedostali i jiní, právě naopak. Přesto je zajímavé, jak důležitou roli vždy hráli blízcí i vzdálenější...

5. dubna 2026  10:09

Liberec - Slovácko 2:1, domácí zabrali po čtyřech zápasech, rozhodl krásně Diakité

Liberečtí fotbalisté oslavují gól Raimondse Krollise (vlevo).

Liberečtí fotbalisté zabrali po čtyřech zápasech. A že se nadřeli. V 27. kole Chance ligy zdolali Slovácku 2:1, když nerozhodný stav po hodině hry rozsekl Diakité svým prvním gólem v české lize....

4. dubna 2026  16:24,  aktualizováno  16:55

Zlín - Jablonec 0:3, pod dva góly se podepsal Jawo, poté se trefil Tekijaški

Jablonečtí fotbalisté se radují z gólu.

Jablonečtí fotbalisté zastavili týdny hrůzy. Po třech porážkách za sebou vyhráli. V 27. kole Chance ligy vytrestali nováčka ze Zlína a oplatili mu porážku z podzimu. Na výhře 3:0 se nejvíc podílel...

4. dubna 2026  16:18,  aktualizováno  16:53

Řidiči se dočkají, silničáři začnou dokončovat dálnici D49 do Fryštáku

Pokračování stavby dálnice na D49 u Fryštáku na Zlínsku (červenec 2024)

Silničáři začnou příští týden opět pracovat na dálnici D49 z Hulína do Fryštáku. Konkrétně na jedenácti objektech, z nichž je nejdůležitější sjezd ke kruhové křižovatce u Fryštáku. Dlouhý je 200...

4. dubna 2026

Fotbal je droga. Kdyby to šlo, hrál bych i 50 let! říká zlínský Poznar před 201. zápasem

Zlínský Tomáš Poznar slaví gól proti Plzni.

V nejvyšší soutěži debutoval dva měsíce před 27. narozeninami. Mezitím si na tři roky odskočil do Polska a na Slovensko. I proto si zlínský útočník Tomáš Poznar (37) považuje, když v minulém zápase...

4. dubna 2026  7:10

Zlín zvítězil na jihlavském ledě, ve finále první hokejové ligy je vyrovnáno

Hokejisté Zlína srovnali vítězstvím v Jihlavě finálovou sérii na stav 1:1 na...

Zlínští hokejisté vyhráli druhé finále první ligy v Jihlavě 6:3 a po čtvrteční prohře 1:5 srovnali stav série na 1:1. Devátý tým po základní části rozhodl o svém vítězství dvěma brankami ve druhé...

3. dubna 2026  20:51

Jak Baťa dobyl svět. Hledal neprošlapané cesty, nezdary ho neodradily

Premium
Tomáš Baťa

Baťa je fenomén, který změnil svět. Bez nadsázky. Stačí zajít do obchodu, podívat se na internet. Všude narazíte na ceny končící devítkou. Tento marketingový psychologický efekt se rozšířil po celém...

3. dubna 2026

Jihlavští hokejisté ovládli úvodní finále první ligy, Zlínu nasázeli pět gólů

Hokejisté Jihlavy slaví gól ve finále první ligy proti Zlínu.

Jihlavští hokejisté vyhráli úvodní finále první ligy nad Zlínem 5:1 a ujali se v sérii hrané na čtyři vítězství vedení. O triumfu ve vyprodané Horácké aréně rozhodl druhý tým základní části už v...

2. dubna 2026  19:36,  aktualizováno  21:12

Do Zoo Zlín o Velikonocích? Nejlépe veřejnou dopravou, parkoviště se opravuje

Vizualizace upravených parkovacích prostor u zoo Zlín (duben 2026)

O velikonočních prázdninách zažívá zlínská zoo každoročně velký nápor návštěvníků. Letos se jim může hodně zkomplikovat příjezd kvůli opravě jednoho z velkokapacitních záchytných parkovišť. Vedení...

2. dubna 2026  15:45

Matadora Köhlera čeká čtvrté finále v řadě: Také mám ego. Baví mě soutěžit s mladými

Bedřich Köhler skončil ve Zlíně po minulé sezoně. Do vítězného domácího utkání...

Na podzim mu chtěli uspořádat oficiální rozlučku s jeho kariérou u hokejových Beranů. Ještě si však musí počkat. Bedřich Köhler se v půlce sezony vrátil z hokejového vejminku v druholigovém Uherském...

2. dubna 2026  12:52

Advantage Consulting, s.r.o.
REKLAMAČNÍ TECHNIK (40–50.000 Kč) – vhodné i pro absolventy VŠ.

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj, Zlínský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Zlínu unikne dotace na startovací byty, řízení zdržela stížnost sousedky

Zlín chce vybudovat bytovku se startovacími byty v Cyklistické ulici v Prštném....

Město Zlín chce postavit dům s 31 byty za 140 milionů korun v Cyklistické ulici v Prštném. K tomu ale potřebuje dotaci, o kterou mohlo žádat, pokud by mělo stavební povolení. To však nemá. Na peníze...

2. dubna 2026  12:45

Zlín povstal z popela, tak znovu po roce. Mají čisté hlavy, ví jihlavský kouč Ujčík

Litoměřice, 22. 3. 2026. HC Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play...

Scénář, který si hokejoví fanoušci na Vysočině i na Valašsku přáli. Ve finále Maxa ligy se proti sobě po roce znovu postaví Jihlava a Zlín. Zatímco svěřenci Viktora Ujčíka prošli do boje o...

2. dubna 2026  10:10

