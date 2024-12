Baťovy hodinky budou v památníku i v zimě. Kvůli teplotě ale jen virtuálně

Kapesní hodinky Tomáše Bati. Měl je v náprsní kapse svého saka při osudném letu do Švýcarska 12. července 1932. Pád letadla přežily a teď jsou součástí jeho památníku. | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Půjde o jejich 3D model, který návštěvník uvidí ve svém mobilu. „Chceme expozici posunout tak, abychom nebyli limitováni klimatickými podmínkami a zároveň využili komfort moderních technologií,“ nastínila vedoucí Památníku Magdaléna Hladká, která s tímto nápadem přišla.

„Myslím si, že to hezky koresponduje s osobností Tomáše Bati, který by podle mého názoru nové technologie využíval a byl by v nich průkopníkem,“ doplnila.

V praxi to bude vypadat tak, že když půjde návštěvník s průvodcem na komentovanou prohlídku Památníku, bude mít jedno zastavení u vitríny, v níž bývají hodinky přes léto umístěny. Prostřednictvím QR kódu se dostane na webové stránky, kde uvidí jejich 3D model.

„Bude ho moci otáčet, přibližovat, oddalovat, nebo si ho přenést do rozšířené reality, takže ho přes svůj telefon uvidí v prostředí, kde právě je,“ přiblížila Hladká.

Technické řešení bude stát do dvou set tisíc korun a návštěvníkům by mělo být k dispozici zkraje příštího roku.

„Chceme, aby návštěvník nebyl zklamaný a v jakémkoliv ročním období tam hodinky našel. Bude to atraktivita pro děti i dospělé. Nový prvek, který prohlídku oživí,“ věří náměstkyně primátora Martina Hladíková, která má tuto oblast v kompetenci.

Hladká si prudké zvýšení návštěvnosti sice neslibuje, nicméně i ona věří, že Památník může být zajímavější a přístupnější zejména mladším lidem, kteří mají k moderním technologiím blíže než starší generace.

„Bude to přidaná hodnota komentovaných prohlídek,“ podotkla Hladká. „Doufám, že to ocení například školy.“

Zvažují se audiovizuální výstavy

Památník přichází také s novinkou, že i když je přes zimu otevřený jenom od pátku do neděle, školy ho mohou k výuce bezplatně navštívit i od pondělí do čtvrtka.

Město s vedením Památníku uvažuje i o dalším zatraktivnění prohlídek. Jednou z možností jsou například audiovizuální výstavy. „Přemýšlíme o tom, jak Památník citlivě rozvíjet, aby přilákal návštěvníky a byl na evropské úrovni,“ nastínila Hladíková.

3D model švýcarských hodinek Movado je jednou z věcí, které tomu podle ní mohou pomoci. Hodinky jsou zajímavé také tím, že je na nich čas, kdy se letadlo s Baťou krátce po startu z letiště v Otrokovicích zřítilo. Tedy před šestou ráno. Tehdy zahynul on i jeho pilot Jindřich Brouček.

Hodinky jsou přes léto v Památníku umístěny ve speciální vitríně, kde přístroje měří vlhkost i teplotu, jež uvnitř nesmí klesnout pod pět stupňů. Když se tak stane, putují z Památníku do trezoru Nadace Tomáše Bati, která je vlastní. Památník není vyhřívaný, stejně jako nebyl v době svého vzniku.