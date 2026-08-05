Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nerostným bohatstvím kraje je štěrkopísek. Obyvatelé ale těžbu odmítají

Jana Fuksová
  11:53
Ve štěrkovně u Spytihněvi se za pětadvacet let vytěžilo okolo šesti milionů tun...

Ve štěrkovně u Spytihněvi se za pětadvacet let vytěžilo okolo šesti milionů tun štěrkopísku. | foto: Zdeněk NěmecMAFRA

Těžba štěrkopísku.
Ve štěrkovně u Spytihněvi se za pětadvacet let vytěžilo okolo šesti milionů tun...
Těžba štěrkopísku.
O těžbu štěrkopísku u Ostrožské Nové Vsi a Uherského Ostrohu se stará firma...
5 fotografií
Má téměř 900 stran. Nová koncepce krajské surovinové politiky, kterou schválili zastupitelé a která aktualizovala předchozí koncepci z roku 2003, je obsáhlý detailní materiál. Region ji potřebuje hlavně proto, aby měl jasnou představu, jaké suroviny na svém území má, jak jsou ložiska bohatá, jak dlouho ještě vydrží, než budou vytěžena, a kde je potřeba plánovat těžbu do budoucna.

Čtvrtina vytěženého štěrkopísku v celém Česku pochází ze Zlínského kraje. Je ho ale málo, odborníci proto doporučují otevírat nová ložiska. Místní obyvatelé to ovšem ne vždy vítají.

„Když se staví silnice, železnice, mosty, bytové domy nebo průmyslové areály, jsou k tomu potřeba velké objemy stavebních materiálů,“ vysvětluje krajská radní pro životní prostředí Renata Prchlíková (ANO).

„Smyslem této koncepce je zajistit, aby měl Zlínský kraj i v budoucnu dostatek surovin pro svůj rozvoj a zároveň aby jejich využívání probíhalo s maximálním ohledem na životní prostředí a potřeby místních obyvatel.“

Na deset let klid. Těžba štěrkopísku v Napajedlích dostala dočasnou stopku

V regionu se momentálně těží šest surovin. V Koryčanech je to velmi kvalitní ropa, v katastru Kostelan zemní plyn, štěrkopísky v Hulíně, Nedakonicích nebo Boršicích, stavební kámen v Komni, kámen pro keramickou výrobu v Bzové a cihlářská surovina v Žopech, tedy místní části Holešova. Celkově tady geologové evidují 248 ložisek a zdrojů, což je okolo 2,5 procenta všech ložisek v republice.

Z dokumentu vyplývá, že nejvýznamnější je těžba štěrkopísků, která za poslední tři roky vzrostla z 900 tisíc na téměř 1 200 000 kubíků a představuje asi 25 procent celostátní produkce. Štěrkopísek se používá do betonu, do obaloven, na prefabrikáty, silniční stavby nebo výrobu cihel pórobeton a potřebují jej stavební firmy.

Problém je, že do deseti let na mnoha místech těžba skončí nebo budou zásoby vyčerpané. Výrazný úbytek materiálu tak odstartuje už v příštím roce.

Povolení těžby naráží na odpor

„Na území kraje je velký nedostatek stavebního kamene, a když, tak se jedná o méně kvalitní, malé a nedostupné zdroje z důvodu ochrany v CHKO Beskydy a Bílé Karpaty. Tento deficit je nutné saturovat a doplňovat z těžených štěrkopískových surovin,“ upozornil Vratislav Pecina z České geologické služby, která koncepci zpracovávala.

Ve štěrkovně u Spytihněvi se za pětadvacet let vytěžilo okolo šesti milionů tun štěrkopísku.
Těžba štěrkopísku.
Ve štěrkovně u Spytihněvi se za pětadvacet let vytěžilo okolo šesti milionů tun štěrkopísku.
O těžbu štěrkopísku u Ostrožské Nové Vsi a Uherského Ostrohu se stará firma Dobet.
5 fotografií

Kraj tak čelí dvojímu tlaku – jednak na vyšší produkci štěrkopísků, za druhé na dovoz kvalitního stavebního kamene ze sousedních krajů nebo Slovenska.

Surovinu totiž potřebuje a bude potřebovat na plánované stavby silnic a dálnic, obchvatů, přivaděčů, na rychlostní tratě, modernizaci a rekonstrukci železničních tratí, stavby terminálů, nadjezdů, rekonstrukce nádraží, stavby bytů, průmyslové stavby a podobně.

Dochází štěrkopísek. Těžaři se upínají ke sporné lokalitě na Hodonínsku

Musí proto vědět, kde získá potřebné suroviny. Koncepce proto nabízí přehled dalších vhodných míst těžby. V různém stupni přípravy je například těžba štěrkopísků v Chropyni, Kvasicích, Nedakonicích, v plánu jsou ložiska v Napajedlích a Topolné, Starém Městě, Polešovicích nebo Hulíně. Koncepce navrhuje 13 ložisek štěrkopísků a pět ložisek stavebního kamene včetně těch, kde se už těží a těžba by se jen rozšiřovala.

Problém je, že povolení těžby může narazit na odpor ochránců životního prostředí i obyvatel. Takto se například už 20 let řeší těžba v katastru města Uherský Ostroh, kde se zvedla velká vlna protestů a kritiky kvůli ochraně zdroje pitné vody pro 140 tisíc obyvatel širokého okolí. Geologové upozorňují, že kdyby zde těžba odstartovala, snížila by se poptávka po surovině ze Slovenska.

Proti plánování těžby se postavili také lidé z Napajedel včetně vedení obce. Lokalita na severu města byla v návrhu koncepce uvedená mezi perspektivními pro těžbu.

Ve štěrkovně u Spytihněvi se za pětadvacet let vytěžilo okolo šesti milionů tun štěrkopísku.

Podle starosty Roberta Podlase by ale mohla ohrozit připravované investice, jako je budování rekreační zóny, rozšiřování přístaviště Pahrbek nebo rozvoj Baťova kanálu, také by mohla zničit výběhy pro chov anglického plnokrevníka. Kraj nakonec tuto lokalitu do perspektivních nezahrnul.

„Schválení koncepce neznamená automatické zahájení nové těžby. Dokument pouze vytváří přehled o surovinovém potenciálu regionu a doporučuje, které lokality by mohly v budoucnu sloužit jako náhrada za postupně dotěžovaná ložiska,“ ujistila Prchlíková.

„Každý případný těžební záměr bude muset i nadále projít samostatným povolovacím procesem a posouzením vlivů na životní prostředí,“ dodala. Povolení u těžby štěrkopísků obvykle trvá sedm až deset let, u stavebního kamene i osm až dvanáct let.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sparta - Zlín 3:1, povinná domácí výhra, pomohl k ní i premiérový gól Brunese

Sestřih zápasu
Sparťanský záložník Adam Karabec slaví gól s útočníkem Jonatanem Brunesem.

Sparťanští fotbalisté si ve druhém kole Chance Ligy připsali první body v novém ročníku. V páteční předehrávce doma porazili Zlín 3:1 po gólech Irvinga, debutanta Brunese a Karabce. Za hosty na...

Cyklista ve Zlíně vjel na přejezdu pod projíždějící lokomotivu, na místě zemřel

K tragické nehodě cyklisty s vlakem došlo na necháněném přejezdu ve Zlíně na...

Tragicky skončila dopolední srážka cyklisty s lokomotivou ve Zlíně. Muž přejíždějící přes koleje nehodu nepřežil. Provoz na regionální trati mezi stanicí Zlín střed a Lípou na Vizovicku byl po střetu...

Změňte trasu D49, žádají obce na Valašsku. Ne, zachovejte tunel, zní z další

Dálnice D49 u Holešova (květen 2025)

Obce na Valašsku se přou o trasu plánované silnice D49. Některé ministru dopravy Ivanu Bednárikovi zaslaly memorandum, v němž odmítají výstavbu tunelu u Pozděchova. Místo něj chtějí další napojení na...

V další paštice z Luhačovic může být botulotoxin. Hygiena rozšířila varování

ilustrační snímek

Hygienici a veterináři rozšířili varování před konzumací paštik zakoupených v Hotelu Litovel v Luhačovicích na Zlínsku. Lidé by neměli jíst nejen vepřovou paštiku s mandlemi, jak uvedly příslušné...

Torzo výškové budovy ve Zlíně dostane demoliční firma, má ho zbourat do pěti týdnů

Přípravy na demolici vyhořelé budovy 34 finišují. Klíčovým strojem bude obří...

Požárem poničenou 34. budovu ve zlínském baťovském areálu chce její majitel, jímž je společnost Cream, ve středu předat demoliční firmě. Ta má do zhruba poloviny září staticky narušenou...

Nerostným bohatstvím kraje je štěrkopísek. Obyvatelé ale těžbu odmítají

Ve štěrkovně u Spytihněvi se za pětadvacet let vytěžilo okolo šesti milionů tun...

Má téměř 900 stran. Nová koncepce krajské surovinové politiky, kterou schválili zastupitelé a která aktualizovala předchozí koncepci z roku 2003, je obsáhlý detailní materiál. Region ji potřebuje...

5. srpna 2026  11:53

Vedro ohřálo Dřevnici ve Zlíně na 29 stupňů. Kvůli horku hynou v řece ryby

Rybáři v centru Zlína nasbírali v řece Dřevnici kvůli horku a suchu půl tuny...

Řeku Dřevnici jde na některým místech ve Zlíně téměř přeskočit. Tak málo vody v ní teče. Je to důsledek nedostatku srážek a velmi vysokých teplot. „Pro nás je to aktuálně extrémní situace, protože...

5. srpna 2026

Lidé v Otrokovicích si opět stěžovali na silný zápach. Úřady viníka znovu nenašly

Otrokovická městská část se vrátila k původnímu názvu Baťov. (leden 2023)

Část Otrokovic opět po čase trápil velmi intenzivní zápach, kvůli němuž lidé nemohli větrat. Přitom po potížích v minulých letech byla situace v poslední době velmi dobrá. V polovině června se však...

4. srpna 2026  15:41

Torzo výškové budovy ve Zlíně dostane demoliční firma, má ho zbourat do pěti týdnů

Přípravy na demolici vyhořelé budovy 34 finišují. Klíčovým strojem bude obří...

Požárem poničenou 34. budovu ve zlínském baťovském areálu chce její majitel, jímž je společnost Cream, ve středu předat demoliční firmě. Ta má do zhruba poloviny září staticky narušenou...

4. srpna 2026  9:39,  aktualizováno  10:53

Zlínská zoo pomáhá v Jižní Africe s ochranou ikonických ptáků hadilovů

Zlínská zoo pomáhá v Jižní Africe s ochranou ikonických ptáků hadilovů písařů....

Zlínská zoologická zahrada má nový výzkumný projekt v Jihoafrické republice. Zaměřený je na to, jak moderní zemědělství ovlivňuje populaci hadilovů písařů. Hadilov písař patří k nejvýraznějším ptákům...

4. srpna 2026  8:51

Rychlý Fin vyzve domácí elitu na Barum Rally. Kopecký chce další triumf

Jan Kopecký s Jiřím Hovorkou slaví vítězství na Barum rally.

Dokáže finský jezdec Teemu Suninen zaskočit domácí špičku a zopakovat nedávné vítězství z Rajdu Polského? To je nejzásadnější otázka, ke které vybízí startovní listina 55. ročníku automobilové...

4. srpna 2026  8:48

Zlín prodá pozemky u sportovní haly za rekordní sumu. Vyrostou tam bytové domy

Území pod sportovní halou (na snímku vpravo) ve Zlíně se zastaví budovami.

Zlínský magistrát napodruhé vybral kupce pozemků pod sportovní halou. Do první soutěže se přihlásil jediný zájemce, který ale nesložil jistinu. Když radní soutěž zrušili a vypsali novou, přihlásil se...

3. srpna 2026  16:34

Kvůli elektrostatickým výbojům museli na středisku záchranky vyměnit podlahy

Záchranáři ve Zlínském kraji mají k dispozici nové operační středisko vybavené...

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje musela nedávno kompletně vyměnit podlahy na svém operačním středisku ve Zlíně. Prostory na Havlíčkově nábřeží přitom patří k nejmodernějším v republice a...

3. srpna 2026  12:51

Zlínská radnice žádá o povolení na Prštenskou příčku, uleví dopravě v centru

Zlínská radnice už má představu, kudy povede Prštenská příčka. Stávající...

Plánovaná modernizace železniční trati ze Zlína do Otrokovic a Vizovic zlepší nejen spojení po kolejích, ale také po silnici. Alespoň ve Zlíně. V Prštném totiž vznikne na třídě Tomáše Bati nadzemní...

3. srpna 2026  9:19

Proč nehrál Nombil na Spartě? Zájem o Ghaňana sílí. Chce ho nejen Baník

Zlínský fotbalista Cletus Nombil (vlevo) v zápase s Jihlavou

Nefiguroval v základní sestavě, neseděl ani na lavičce. Týden po dominantním výkonu v domácím zápase s Baníkem Ostrava scházel ghanský střeďák Cletus Nombil (25) v pátečním střetnutí na Spartě, kde...

2. srpna 2026  19:43

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Ústí pokračuje ve zdárném rozjezdu. Třinec remizoval s Jihlavou, bod má i Česká Lípa

FK Viagem Ústí nad Labem - Kladno, 1. kolo 2. fotbalové ligy. David Ćerný slaví...

Fotbalisté Ústí nad Labem se po výhře 2:0 v Kroměříži ujali vedení v tabulce druhé ligy. Severočeši mají jistotu, že po skončení 2. kola zůstanou jediným týmem s plným počtem šesti bodů. Jihlava má...

1. srpna 2026  20:35,  aktualizováno  2. 8. 19:34

Jelínka štvalo zlo z hlediště. Pro trenéra Slovácka jsou inspirací i Kapverdy

Trenér Slovácka Jan Jelínek během zápasu s Artisem Brno, který skončil...

Zklamal ho výsledek i negativní reakce fanoušků vůči hráčům. Jan Jelínek získal v sobotním hradišťském parnu první ligový bod na lavičce Slovácka, po debaklu 1:5 na Slavii bral ale domácí remízu 1:1...

2. srpna 2026  13:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.