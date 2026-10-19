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Firma má zájem o těžbu štěrkopísku v Nedakonicích, obec tomu chce zabránit

Jana Fuksová
  12:08

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Těžba štěrkopísku u Spytihněvi | foto: Zdeněk NěmecMAFRA

Patří mezi přední české výrobce cementu, betonu a kameniva. Po celé republice má 40 betonáren a pískoven a vyrábí množství druhů kameniva, které potřebují stavební firmy. Společnost Heidelberg Materials CZ už začala vykupovat pozemky pro těžbu štěrkopísku v Nedakonicích. Místním se to nelíbí.

„Nejsme tomu nakloněni,“ řekl starosta Nedakonic Libor Mareček. „Plánovaná oblast, které by se těžba týkala, se velmi přibližuje zastavěné oblasti, a to do vzdálenosti sto metrů od obytných domů. To je pro nás zcela nepřijatelné.“

Obec s 1 600 obyvateli na okraji Zlínského kraje nemá s těžbou dosud zkušenosti. Těží se aktivně v sousedních Polešovicích, kde bude kapacita surovin vyčerpána do pěti let.

Na území Nedakonic se ale nachází ložisko štěrkopísku, které vláda v loňském roce zařadila mezi ložiska nerostných surovin strategického významu. Což znamená, že má podle horního zákona mimořádný význam a jde o kritickou surovinu.

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Krajští zastupitelé nedávno navíc schválili změnu Zásad územního rozvoje (ZÚR), která spočívá ve vymezení prioritní plochy pro těžbu štěrkopísku v Nedakonicích a v jejím zařazení mezi veřejně prospěšné stavby.

Plocha má 546 tisíc metrů čtverečních a zatím je v majetku drobných vlastníků, případně místní zemědělské společnosti, obec vlastní pouze zanedbatelnou část. O změnu požádala těžební společnost.

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„Jde o významný zdroj surovin pro stavebnictví a dopravní infrastrukturu a současně o jediné aktuálně těžené ložisko strategického významu na území Zlínského kraje. Naším cílem je zajistit dlouhodobé využití ložiska,“ zdůvodnila mluvčí společnosti Klára Šestáková. „Jedná se o ložisko, na kterém těžba již dnes probíhá. Připravovaný záměr nesměřuje k otevření nové pískovny, ale k rozšíření stávající těžební lokality,“ doplnila.

Proces je teprve na začátku

Přestože se zatím nejedená o povolení k těžbě, kterému musejí předcházet studie, souhlasná stanoviska a zdlouhavé schvalovací procesy trvající několik let, starosta už teď žádal krajské zastupitele o podporu. „Vím, že jsme na začátku celého procesu a že se ke všemu budeme vyjadřovat. Ale na samotném území už se nečeká,“ zdůraznil Mareček.

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„V praktické rovině po stránce majetkoprávní je příprava území hodně rozjetá. Firma už majitele obesílá, přichází osobně, posílá SMS zprávy. Jsou velmi aktivní a agresivní, cenu stále zvyšují,“ podotkl starosta. „Jdou si za tím, aby získali co nejvíce pozemků. A občané jsou vystaveni vysokému tlaku, aby je prodávali s tím, že buď je prodají, nebo si to stát vynutí.“

Krajské zastupitele před schvalováním změny upozorňoval na to, že ZÚR nepřipouštějí možnost, že by se zmenšila. A také, že obec nesouhlasí se zařazením celé plochy mezi veřejně prospěšné stavby.

Rozhodne báňský úřad

„Zákon v podstatě říká, že když se něco prohlásí za veřejně prospěšnou stavbu, tak to tam prostě stát bude,“ varoval lidovecký zastupitel Josef Bazala.

Ve štěrkovně u Spytihněvi se za pětadvacet let vytěžilo okolo šesti milionů tun štěrkopísku.
Za pětadvacet let se tu vytěžilo okolo šesti milionů tun štěrkopísku.
O těžbu štěrkopísku u Ostrožské Nové Vsi a Uherského Ostrohu se stará firma Dobet.
V lokalitě mezi obcemi Napajedla, Spytihněv a Topolná se za pětadvacet let vytěžilo okolo šesti milionů tun štěrkopísku. Teď se dělá její rekultivace.
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„Počítali jsme s tím, že je navržené maximální území a že dojde k úpravě. Ale pokud je v zadání, že to nemá jinou variantu, tak pana starostu chápu. A vidím v tom problém,“ poukázal také zastupitel za K21 Vojtěch Ryza.

Podle kraje ale schválení změny neznamená, že by se rozsah těžby nemohl změnit a zmenšit. Obec navíc bude účastníkem řízení a bude mít možnost vznést připomínky.

Ze stanoviska ministerstva životního prostřední například vyplývá, že změna může mít významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Proto bude nutné posouzení tohoto vlivu.

Po těžbě štěrkopísku vzniknou u Spytihněvi zelené ostrovy

„Bude ještě probíhat řada procesů, jejichž součástí budou různá opatření k eliminaci dopadů a k vyhodnocení blízkosti přírodních lokalit,“ zdůraznil krajský náměstek pro strategický rozvoj a dotace Tomáš Chmela.

Samotná těžba může začít až v případě, že ji povolí báňský úřad. Ten ale předtím musí schválit stanovení dobývacího prostoru. Během celého procesu se zpracovává řada studií a k záměru se vyjadřují úřady, instituce a organizace včetně ministerstva životního prostředí.

Například povolování těžby štěrkopísku v katastru Uherského Ostrohu trvá už deset let. Kromě Nedakonic zařadil stát mezi ložiska strategického významu také plochy v Kvasicích a Chropyni, kde se zatím netěží.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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