Firmy z kraje mají do USA blíž. Město Austin je může propojit s podnikateli

„Vyvíjíme aktivity, které druhá strana vnímá. A přislíbila nám pomoc,“ zmínil ekonomický náměstek hejtmana David Vychytil, který se setkal se starostou Austinu Kirkem Prestonem Watsonem.

Výsledkem jednání je, že ekonomické oddělení města Austin by mělo být schopno zprostředkovávat zlínským firmám kontakty na tamní instituce a podnikatele.

„Nastolili jsme také téma vytvoření partnerství mezi Zlínským krajem a Austinem, což by byla prestižní záležitost. Pomohla by našim podnikatelům se vstupem na americký trh,“ míní Vychytil.

Hejtman Radim Holiš se zase potkal s guvernérem Texasu Gregorym Waynem Abbottem. Součástí delegace byli také zástupci sedmi firem ze Zlínského kraje. Prezentovali se na významné technologické a inovační konferenci SXSW 2025 v Austinu.

„Pomohli jsme jim otevřít dveře a teď jsme připraveni jim pomoci naplnit ty správné příležitosti, které se jim na veletrhu otevřely,“ poznamenal Petr Kubíček, ředitel strategického úseku rozvojové agentury ZRIA, kterou zřizuje Zlínský kraj.

Agentura je se svou partnerskou Opportunity Austin domluvená na dalším postupu. „My přivedeme společnosti ze Zlínského kraje, které chtějí růst v Texasu, oni texaské firmy se zájmem o Zlínský kraj, Českou republiku a Evropu,“ nastínil Kubíček.

Zástupci firem jsou spokojení

Zájem potvrzují i zástupci firem. „Jsme schopni v Česku vyvinout něco, co momentálně na trhu není, a naším snem je dostat náš dron do výbavy NATO,“ uvedl Michal Brida, jednatel společnosti CSIG group, která vzbudila na veletrhu zájem se svým robotickým psem.

„Našli jsme potenciálního partnera na vývoj softwaru na míru, který by mohl výrazně urychlit naše inovační procesy,“ poznamenala Daniela Minaříková z firmy Fyscon, která se zabývá vývojem v oblasti nanotisku, polymerů a dalších materiálů.

S podobnými výsledky odjela z Texasu softwarová společnost Business Logic. „Mohli jsme představit nový produkt formou prezentace pro investory a potvrdili jsme si, že o něj je zájem,“ uvedl spolumajitel firmy Martin Dvořáček.

Možné je zastoupení v Austinu

V rámci cesty také podepsali dohodu o spolupráci zástupci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a St. Mary’s University v San Antoniu, která se zaměřuje zejména na kybernetickou bezpečnost. První studenti pojedou na výměnné pobyty už letos v létě.

„Když budeme investovat do univerzity, tak kolem ní budou vznikat pracovní příležitosti. Je to šance, jak proměnit Zlín a region,“ věří Vychytil. Ve hře je také spolupráce s University of Texas, která je větší a prestižnější než škola v San Antoniu. „Zlín pro ni není až tak atraktivní, ale věřím, že se nám dohodu podaří uzavřít. Spolupráce by se mohla týkat strojírenských oborů,“ uvažuje Vychytil.

Podle něho menší delegace z kraje poletí do USA opět už v dubnu nebo v květnu. „Pokud se spolupráce nepřetaví na projekty a konkrétní věci, očekávání by nebyla naplněná,“ řekl Vychytil.

Řeší se proto i možné zastoupení Zlínského kraje v Austinu. „Buď tam naši lidé budou jezdit častěji, nebo si tam najmeme lokálního partnera,“ uvažuje Vychytil.

Část krajské opozice je vůči těmto aktivitám skeptická a považuje je za špatně utracené peníze. Vedení kraje to odmítá.