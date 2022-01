Testování dvakrát týdně je komplikace, kterou zvládneme, míní firmy v kraji

Přesto musí největší zaměstnavatel ve Zlínském kraji od pondělí 17. ledna nově prověřit pracovníky antigenními testy dvakrát týdně, včetně očkovaných třetí dávkou.

„Snažíme se testování provádět za pomoci mobilních týmů, které jsou v zasedacích místnostech po provozech, aby se minimalizoval čas na přesouvání. Pro zaměstnance v administrativní budově je testovací tým přímo ve vstupním vestibulu. Pro případné použití máme i samotesty,“ uvedla mluvčí Continental Barumu Regina Feiferlíková.

Firmy ve Zlínském kraji jsou připravené povinnost splnit, ale někde si myslí, že antigenní testování je do značné míry zbytečné, protože je poměrně nespolehlivé.

Ve zlínské strojírenské firmě Tajmac ZPS tak v prosinci sami testovali neočkované zaměstnance a žádný nebyl pozitivní. Ve skutečnosti jich ale koronavirem hodně onemocnělo.

„Nedával bych peníze do antigenních testů, ale do PCR testů, které jsou sice dražší, ale spolehlivější,“ míní finanční ředitel Tajmacu Jan Kurinec. Ve firmě přistoupí k samotestování na čtyřech místech, kde budou na průběh dohlížet vybrané osoby. „Bude to trvat zhruba půl dne, dvakrát týdně. To už naruší výrobní proces,“ tuší Kurinec.

„Testování dvakrát týdně je z organizačních důvodů při směnném provozu určitá komplikace,“ připustil ředitel zlínské Kovárny Viva František Červenka.

Tady testují delší dobu, ale méně často. „Při vývoji mutací viru je ale určitá nejistota, zda antigenní testy odhalí všechny mutace,“ obává se Červenka. Výrobní podniky mohou počítat s tím, že jim stát bude dál posílat 60 korun za test. Této možnosti už nějakou dobu využívají.

„V nákladech firmy jsou testy zanedbatelná položka, takže nemáme problém si je hradit případně i sami. Prioritou je, aby výroba běžela,“ upozornila Kateřina Martykánová, mluvčí zlínské plastikářské společnosti Spur. Tam testují jednou týdně, samotestem pod dohledem mistra směny.

Firma nabídla testy i rodinným příslušníkům

Také Česká zbrojovka Uherský Brod umožňovala zaměstnancům testování, i když to stát nepožadoval. „Novou povinnost testovat dvakrát týdně jsme připraveni splnit,“ řekl manažer pro vnější vztahy České zbrojovky Radek Hauerland. „Testování probíhá přímo v areálu společnosti. Na firemním intranetu máme registrační stránku, na které se každý zaměstnanec může k testování přihlásit,“ doplnil.

Testování firmě zajišťuje soukromá poliklinika. V sazovické strojírenské společnosti Dudr Tools poskytovali testy zaměstnancům i jejich rodinným příslušníkům. S povinným dvoutýdenním prověřováním nemají problém. „Za zbytečné to nepovažujeme, ochromení výroby by pro nás byl velký problém,“ vysvětlil ředitel firmy Ondřej Turecký. Také zde na průběh samotestování dohlížejí předáci směn.

Změna čeká od příštího týdne ale také obecní, městské a krajské úřady. Ty musely testovat od loňského listopadu jednou týdně jen úředníky. Teď to bude dvakrát týdně a vztahuje se to i na politiky či vedení městských a krajských firem.

„Jedná se o velkou změnu. Zejména pokud jde o počet osob a rozsah testování. V souvislosti s tím se zvyšuje i finanční náročnost, čas strávený vyhodnocením a předáním informací na krajskou hygienickou stanici,“ přiblížil mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

„Dosud jsme testovali jednou týdně 62 zaměstnanců a teď budeme testovat dvakrát týdně 205 zaměstnanců zařazených do struktury městského úřadu,“ upřesnil mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Stát proplatí testy i úřadům

Úřady může těšit aspoň fakt, že stát jim má začít přispívat na každý test podobně jako firmám 60 korunami. Od začátku si samosprávy hradily náklady spojené s pandemií samy. Ve Zlíně na to padlo už skoro devět milionů korun.

„Není důvod činit rozdíly mezi zaměstnavateli, když se nečiní rozdíly mezi stanovenými povinnostmi,“ reagoval Vondrášek. Kroměříž vydala kvůli pandemii už zhruba 1,5 milionu korun, z toho téměř čtvrt milionu na testy.

„Očekáváme, že náklady na současná opatření budou státem uhrazena,“ uvedl Jan Pášma, mluvčí radnice v Uherském Hradišti. Tam vyčíslili náklady kvůli koronaviru za loňský rok na více než 400 tisíc korun.

Městské úřady používají samotesty, ve Vsetíně budou spolupracovat s Červeným křížem. „Jeho zástupkyně budou zaměstnance instruovat a také dohlížet na správné provedení testů,“ řekla mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

Jinou formu zvolí Zlínský kraj, který by podle hejtmana Radima Holiše nestihl včas nakoupit dostatek samotestů, protože nebyl vyhlášen nouzový stav. „Využijeme nabídku od subjektu, který zajistí kompletní servis. Bude to pro nás nejkomfortnější řešení,“ dodal Holiš.