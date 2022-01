Testy odhalily jen málo pozitivních lidí ve firmách, nákaza však sílí

Podle šéfky krajské hygieny ve Zlíně Evy Sedláčkové je to dáno tím, že zaměstnanci, kteří mají příznaky respiračních potíží, většinou zůstávají doma.

„To je z preventivního hlediska dobře. Firmy mají navíc testování perfektně zorganizované,“ řekla Sedláčková.

Nemocných je aktuálně více mezi školáky ve věkovém rozmezí 12 až 19 let. I proto by lidé měli nadále dodržovat hygienická opatření.

V otrokovické pneumatikárně Continental Barum, kde pracuje přes pět tisíc lidí, antigenní testy odhalily necelá dvě procenta nakažených.

„Tři týmy testují každý den průřezově na různých místech ve výrobách a na různých směnách tak, abychom stihli otestovat dvakrát v týdnu všechny zaměstnance. Systém je zkombinován i s testováním samotesty,“ uvedla mluvčí Regina Feiferlíková.

Ve zlínské strojírenské společnosti Tajmac-ZPS, která má přes 600 zaměstnanců, antigenní testy ukázaly tři pozitivní výsledky, z toho jeden následný PCR test nepotvrdil. „Lidé si dávají pozor, když se cítí nemocní a mají obavu z nákazy, tak jdou domů. Vysokou nemocnost ale nemáme, v prosinci to bylo horší,“ zmínil finanční ředitel TajmacuZPS Jan Kurinec, který by preferoval testování jen jednou týdně.

Nakažených přibylo Počty nakažených covidem-19 ve Zlínském kraji se za uplynulý týden proti předchozímu týdnu zdvojnásobily. Přibylo 6 820 případů, minulý týden jich bylo 3 202. Nárůsty nakažených jsou skokové zejména v posledních dnech, zatím se ale neprojevují na obsazenosti nemocnic. V regionu, který má téměř 580 tisíc obyvatel, se dosud nakazilo přes 155 tisíc lidí a v souvislosti s covidem jich zemřelo 2 106. Ukončené očkování má téměř 338 tisíc lidí a třetí dávku už dostalo 170 tisíc obyvatel kraje.

Ve zlínské plastikářské společnosti Spur v uplynulém týdnu otestovali zhruba 500 pracovníků. Pozitivních bylo šest.

„Několik lidí je doma v karanténě kvůli blízkému kontaktu s nakaženým. Nemocnost je mírně vyšší, ale zatím to není nic zásadního, co by ohrožovalo chod firmy,“ přiblížila mluvčí podniku Kateřina Martykánová.

Ve zlínské Kovárně Viva měli dva pozitivní případy. „Počítáme s tím, že příští týden se situace zhorší, a z obavy šíření nákazy zejména v mladších kolektivech jsme připraveni testovat i častěji,“ naznačil ředitel František Červenka.

Na deset nakažených ukázaly testy u vsetínského výrobce stínicí techniky Climax, kde je 600 pracovníků. „Testování je pro firmu časovou i finanční zátěží, ale vnímáme to jako krok k tomu, abychom chránili naše zaměstnance a jejich okolí,“ sdělil ředitel sekce vnitřní služby Climaxu Lubomír Galeta.

„Počty lidí, kteří jsou v karanténě nebo jsou pozitivní, postupně rostou. Na začátku týdne jsme měli takových dvacet zaměstnanců, dnes je jich téměř dvojnásobek,“ doplnil.