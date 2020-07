Za shánění jedů v USA navrhl žalobce muži pět let, řeči o sebevraždě nevěří

Neobvyklý případ u zlínského soudu dospěl do fáze závěrečných řečí a příští týden ve středu padne rozsudek.

Miloslav H., který trpí paranoidní schizofrenií a je ve vězení za únos, k soudu nechodí. Hájí se tím, že chtěl spáchat sebevraždu, čemuž obžaloba nevěří. Opírá se přitom mimo jiné o tvrzení svědka, jemuž měl k činu obžalovaný říct, že „buď z toho budou miliony, nebo vězení“.

„Je z toho zřejmý ekonomický motiv, není možné uvěřit obhajobě, že chtěl spáchat sebevraždu,“ míní žalobce Marek Vagai.

Obžalovaný měl kromě duševních potíží problém s gamblerstvím. Prohrál velké peníze, čímž dostal do nesnází i své příbuzné. O tom, že nechtěl zabít sám sebe, podle Vagaie svědčí i další věci.

„Savem v rukavicích čistil ampulky s látkami, aby na nich nezůstaly pachové a daktyloskopické stopy. To není jednání, když chcete spáchat sebevraždu,“ řekl Vagai.

Muž se měl zločinu dopustit na přelomu let 2017 a 2018, když si přes darknet, což je ilegální webová stránka, která funguje jako černý trh pro obchod s drogami, zbraněmi, padělky peněz nebo nebezpečnými chemikáliemi schopnými zabíjet, objednal abrin a dimethylrtuť. To jsou vysoce toxické látky.

O jeho objednávce se dozvěděla americká FBI, která o tom informovala českou policii. Do České republiky už zřejmě přišly neškodné látky, přesto je policie vyměnila, aniž by to muž věděl. Vzápětí byl zadržený a obviněný z přípravy teroristického útoku a nedovoleného ozbrojování. Co přesně chtěl ale udělat, není jasné.

Vězení, nebo detence?

Obhajoba tvrdí, že hodlal spáchat sebevraždu. Pokud jde o značné množství látek, argumentoval Miloslav H. údajně tak, že „chtěl mít jistotu, že zemře“. I proto údajně chtěl získat i výbušniny, což se mu ale nepodařilo. O sebevraždě mluvil podle své matky opakovaně, když se dostal do psychických potíží.

„Nemáme prokázán úmysl, že by pan obžalovaný chtěl útočit proti neznámé skupině lidí,“ prohlásila obhájkyně Jana Rejžková. „Nemáme důkazy z analýzy jeho počítače, tabletu a mobilního telefonu, z nichž by bylo možné dovodit, že by se zajímal o to, kde se budou konat velké hromadné akce. Nenašla se u něho vstupenka na koncert, do divadla. Pokud by to tak bylo, pak bychom mohli uvažovat o tom, že chtěl látky použít proti neznámé skupině lidí,“ doplnila.

Pro svého klienta navrhuje zastavení trestního řízení s tím, že i podle psychiatrů by měl pobývat nikoliv ve vězení, ale v detenčním zařízení. Jeho duševní stav se stále zhoršuje. Muž může být podle znalců nebezpečný pro sebe i své okolí.

Pokud by byl soudem uznaný vinným, Rejžková navrhuje roční trest vězení s tím, že podle ní nešlo o přípravu teroristického útoku, ale o nedovolené ozbrojování. „Neexistuje důkaz, který by vyvrátil, že se můj klient chtěl zabít,“ řekl Rejžková

Soud zase zvažuje, zda není přiléhavější kvalifikace obecné ohrožení a příprava vraždy.

Přestože Miloslav H. trpí paranoidní schizofrenií, podle odborníků byl v době spáchání trestního činu příčetný a věděl tedy dobře, co dělá. Nemoc tehdy u něho nebyla ještě tak rozvinutá.

O tom podle žalobce svědčí i to, že o toxické látky usiloval vytrvale a sofistikovaně. Upozornil také na nebezpečí, které vyplývalo už z jejich přepravy, byť nelze dnes s jistotou říci, jestli v letadle nebyly už látky neškodné, o což se mohla postarat FBI.

„Musel si být vědom toho, že jakékoliv poškození obalů by vedlo k úmrtí značného počtu osob. Nechal látky přepravovat veřejně a běžnou dopravou, rozbití obalu by vyvolalo paniku a ochromení letového provozu, značně by omezilo i hospodářskou sféru České republiky,“ naznačil Vagai.

U soud už dříve vypovídala matka obžalovaného. „Můj syn je psychicky nemocný a musí se léčit. Někdo si myslí, že ne, ale musí. Chtěla bych, aby se už vyléčil,“ řekl.

Popsala i situaci, jak se její syn na týden zamknul v pokoji jejich domu a odmítal vyjít ven. Dveře vylomila až přivolaná policie.