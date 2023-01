Lyžařské svahy v kraji živoří a čekají na sníh, přijít má o víkendu

Zimní počasí se má vrátit v těchto dnech, takže provozovatelé věří, že sezona může být slušná, i když ztráty způsobené teplým počasím už nedoženou. Navíc v době, kdy platí několikanásobně více za energie.

„Tak nepříznivé zimní počasí jako letos, kdy takřka nesněžilo a kvůli vyšším teplotám nemůžeme ani rozjet sněžná děla, dlouho nepamatujeme,“ posteskla si Martina Žáčková, mluvčí Resortu Valachy, který provozuje sjezdovku Horal ve Velkých Karlovicích. „Naštěstí jsme si v závěru roku připravili dost technického sněhu, takže sjezdovka Horal je stále v provozu. Nyní zde máme 30 centimetrů technického sněhu. Zavřeli jsme ji jen na krátký čas ve dnech, kdy pršelo a lyžaři nechodili. Jinak je návštěvnost dobrá.“

Druhou sjezdovku Razula však firma vůbec neotevřela kvůli vysokým nákladům na energie a hledá model, jak ji provozovat dál.

Provozovatelé svahů se shodují, že i když měli na sjezdovce technický sníh, tak se v deštivých dnech lidé na lyže nehrnuli.

„Zájem je každý den jiný, je to podle počasí. Když prší, tak to lidi odradí,“ potvrdil provozovatel areálu ve Stupavě Lubomír Orel. „Před Vánocemi bylo počasí ideální, ale všichni byli v nákupních centrech. Po Vánocích je teplo. Registrujeme o 50 procent méně lidí než normálně,“ odhadl. Navíc se ve Stupavě stále tenčí zásoba technického sněhu, i když se tam pořád lyžuje.

Někde už ale sjezdovky pro veřejnost zavřeli, což se týká svahu ve Zlíně či na Trojáku, kde je v provozu jen lyžařská škola. Podobně jako na Kohútce u Nového Hrozenkova.

„Toužebně vyhlížíme přírodní sníh a ochlazení, abychom mohli zase zasněžit svah,“ konstatoval provozovatel Ski centra Kohútka Miroslav Maczko. „Lyžujeme v omezeném režimu jen pro lyžařské školy.“ Pro veřejnost je areál zavřený od 5. ledna. Může za to počasí, které se kolem Vánoc měnilo. „Od té doby čelíme největší oblevě za poslední roky,“ upozornil Maczko. „Doplatili jsme i na to, že bylo inverzní počasí. Níže položená střediska měla větší mráz než my. Proto nebylo možné připravovat sjezdovky, jak bychom chtěli.“

Inverze naopak pomohla areálu v Karolince, který se ještě nezastavil. „Dlouhou oblevu jsme přežili relativně dobře, poněvadž jsme přípravu na zasněžování zahájili už v listopadu. A měli jsme i štěstí na počasí,“ uvažuje provozovatel Ski Karolinka Jan Dudek.

Ani on ale nemůže říci, že po dvou nestandardních zimách přišla jedna standardní. Pokles návštěvnosti kvůli teplu a dešťům odhaduje na 40 procent. „Na druhou stranu si řekněme, jaká zimní sezona je standardní. Děláme byznys, který je založený na počasí,“ řekl Dudek.

Meteorologové předpovídají mráz a sněžení

Nicméně pro areály znamená pokles návštěvnosti finanční ztráty a méně peněz na investice. Ve Stupavě potřebují koupit traktor a vyměnit infrastrukturu pro zasněžování. Jestli na to budou peníze, ale nevědí. „Nebude to až tak velká investice, jak bychom si přáli,“ tuší Orel.

Navíc se provozovatelé musejí vyrovnávat s drahými energiemi. „Jen u nás to dělá 3 až 4 miliony korun navíc při zasněžování,“ nastínil Maczko. „A nikdo neví, jestli lidé budou mít na lyžování peníze. Museli jsme zdražovat o desítky procent.“

Peníze, o které areály přišly, už nedostanou. „Nejsme schopni vytáhnout peníze jako králíky z klobouku,“ poznamenal Dudek. „Na hodnocení sezony je ale ještě brzo.“

Ani přes špatnou první polovinu ještě nemusí být tato zima tragická. Do konce tohoto týdne čekají meteorologové celonoční mrazy a v sobotu by mělo přijít intenzivnější sněžení.

Pro areály je to naděje, že se vleky opět ve velkém rozjedou a sezona může být ještě dlouhá. Loni na mnoha místech trvala do konce března. Navíc jsou ve Zlínském kraji od 13. do 19. února jarní prázdniny. „V současném teplejším počasí lidé otálejí s plánováním zimní dovolené. Jakmile se ale v posledních dvou dnech ochladilo a začalo se mluvit o blížícím se sněžení, rezervace začínají postupně přibývat,“ přiblížila Žáčková za Resort Valachy, který provozuje také hotely.

Naopak v nízko položené Stupavě k jarním prázdninám nevzhlíží právě proto, že lidé odjíždějí na hory. „A když se vrátí, nejdou zase hned lyžovat,“ připomněl Orel.