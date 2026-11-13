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Teplárna Zlín změní majitele, kupuje ji firma Marius Pedersen

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  8:48
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Teplárna Zlín vyrábí teplo pro tisíce domácností. (červen 2023)

Teplárna Zlín vyrábí teplo pro tisíce domácností. (červen 2023) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Teplárna Zlín zásobuje teplem tisíce domácností. (červen 2023)
Teplárna Zlín zásobuje teplem tisíce domácností. (červen 2023)
Teplárna Zlín vyrábí teplo pro tisíce domácností. (červen 2023)
Teplárna Zlín vyrábí teplo pro tisíce domácností. (červen 2023)
6 fotografií
Firma Marius Pedersen, která se zabývá především nakládáním s odpady, kupuje Teplárnu Zlín. Dosavadním vlastníkem teplárny byla energetická skupina Sev.en podnikatele Pavla Tykače. Hodnotu transakce, kterou musí ještě schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), firma Marius Pedersen neuvedla.

Firma sdělila, že po dokončení transakce se pro zákazníky, partnery ani zaměstnance Teplárny Zlín nic nezmění. Společnost bude nadále poskytovat služby v dosavadním rozsahu a kvalitě.

Firma také počítá s tím, že zachová stávající provozní procesy i dlouhodobé vztahy se všemi zákazníky a obchodními partnery.

Zlín chce vyrábět energii z odpadu, která by pomohla topit v městských bytech

„Teplárna Zlín je stabilní a respektovanou společností s významnou rolí v regionu a naším cílem je navázat na její úspěšné fungování, zachovat kontinuitu poskytovaných služeb a dále rozvíjet její potenciál,“ řekl výkonný ředitel společnosti Marius Pedersen CZ Jakub Kvapil.

Teplárna Zlín má instalovaný výkon pro výrobu elektřiny 64 megawattů (MW) a pro výrobu tepla 373 MW. Kromě uhlí může spalovat i biomasu a bioplyn.

Společnost Marius Pedersen se sídlem v Hradci Králové zaměstnává v Česku zhruba 3 500 lidí na více než 80 pracovištích a zařízeních.

Miliardář Pavel Tykač kupuje teplárny skupiny Alpiq ve Zlíně a Kladně

Služby poskytuje 25 tisícům průmyslových zákazníků a téměř 2 000 samosprávných celků, pro které zajišťuje nakládání se dvěma miliony tun odpadu ročně.

Loni měla firma obrat 7,3 miliardy korun. Francouzská společnost Paprec tento měsíc oznámila, že kupuje od dánské skupiny veškeré aktivity společnosti Marius Pedersen v nakládání s odpady v Česku a na Slovensku.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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