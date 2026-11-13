Teplárna Zlín změní majitele, kupuje ji firma Marius Pedersen

Firma sdělila, že po dokončení transakce se pro zákazníky, partnery ani zaměstnance Teplárny Zlín nic nezmění. Společnost bude nadále poskytovat služby v dosavadním rozsahu a kvalitě.
Firma také počítá s tím, že zachová stávající provozní procesy i dlouhodobé vztahy se všemi zákazníky a obchodními partnery.
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„Teplárna Zlín je stabilní a respektovanou společností s významnou rolí v regionu a naším cílem je navázat na její úspěšné fungování, zachovat kontinuitu poskytovaných služeb a dále rozvíjet její potenciál,“ řekl výkonný ředitel společnosti Marius Pedersen CZ Jakub Kvapil.
Teplárna Zlín má instalovaný výkon pro výrobu elektřiny 64 megawattů (MW) a pro výrobu tepla 373 MW. Kromě uhlí může spalovat i biomasu a bioplyn.
Společnost Marius Pedersen se sídlem v Hradci Králové zaměstnává v Česku zhruba 3 500 lidí na více než 80 pracovištích a zařízeních.
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Služby poskytuje 25 tisícům průmyslových zákazníků a téměř 2 000 samosprávných celků, pro které zajišťuje nakládání se dvěma miliony tun odpadu ročně.
Loni měla firma obrat 7,3 miliardy korun. Francouzská společnost Paprec tento měsíc oznámila, že kupuje od dánské skupiny veškeré aktivity společnosti Marius Pedersen v nakládání s odpady v Česku a na Slovensku.