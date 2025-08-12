Řemeslníci provádí výměnu šindelové krytiny včetně nových latí, opravy krovu, jeho čištění a konzervaci.
„Není to úplně jednoduché, ale naštěstí je na Valašsku řada specializovaných firem, které to umí,“ řekl malenovický farář Miroslav Strnad, pod něhož spadá i tečovický svatostánek. „Musíme k opravě přistupovat s respektem ke stáří kostela. Samozřejmě spolupracujeme s památkáři, jakékoliv úpravy se dějí v úzké součinnosti s nimi,“ dodal.
„V našem regionu je původní gotický kostel raritou, pro celou oblast jihovýchodní Moravy je to ojedinělá a velmi významná památka,“ zdůraznil zlínský projektant Vít Kolmačka, který je uznávaným specialistou na dřevěné stavby a dohlíží i na opravu střechy v Tečovicích. „Tento kostel je navíc významný tím, že má velmi zachovalý historický krov z počátku 15. století,“ upozornil.
Při průzkumu před opravou byly nalezeny ohořelé pozůstatky ještě starších konstrukcí pocházející zřejmě ze 13. nebo 14. století. Později tedy kostel pravděpodobně vyhořel.
„Co nejvíce poškozených částí se snažíme zachránit a zrestaurovat,“ podotkl Kolmačka. „Velká část konstrukce se zachovala ve velmi dobrém stavu, protože bylo v té době při stavbě použito kvalitní a odolné dubové dřevo.“
Výraznější zásahy bude vyžadovat strop kostela. Na pokrytí střechy řemeslníci používají ručně štípané dřevěné šindele, které jsou pro tečovický kostel charakteristické.
„Je to běžná krytina, která už byla poničena povětrnostními vlivy, a proto je nutné ji vyměnit kompletně,“ vysvětlil projektant.
Oprava je rozdělena na tři etapy. Teď pokračuje už druhým rokem a protáhne se ještě do příštího. Jen letos vydá farnost na opravu střechy přes 2,3 milionu korun. Z toho půl milionu korun zaplatí dotace ministerstva kultury.
Tečovice jsou známé už skoro 900 let
Tečovice patří k nejstarším obcím v okolí Zlína. První písemná zmínka o nich pochází z roku 1141. Počátky raně gotického kostela svatého Jakuba Většího archeologové datují do šedesátých let 13. století. Pyšní se působivým gotickým portálem, jehož původ je přisuzován stavební huti kláštera na Velehradě.
Chrámovou loď osvětlují typická gotická okna, strop nesou kamenné klenby. Kostel je navíc vyzdoben původními nástěnnými malbami, které vznikaly ve 14. století. Nejzřetelněji se dochovaly na oblouku a čelní stěně chrámové lodi.