„V souvislosti s tímto případem policisté provedli opakovanou kontrolu prodejny ve Vsetíně, kde byla látka zajištěna a předána k odborné expertize. Orientační předběžná analýza potvrdila, že šlo o syntetický kanabinoid zařazený na seznam psychoaktivních látek,“ informovala policejní mluvčí Šárka Trnková.
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Syntetické kanabinoidy byly vyvinuty k napodobení účinků konopí, ale jsou škodlivější a méně předvídatelné. Některé jsou až stokrát silnější než přirozeně se vyskytující kanabinoidy.
„Mohou mít nepředvídatelné a velmi závažné zdravotní účinky, zejména u dětí a mladistvých. I malé množství může způsobit otravu, ztrátu vědomí, psychické obtíže nebo dokonce ztrátu života,“ varuje Trnková.
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Současně připomíná, že lidé starší 15 let nesou trestní odpovědnost. „Poskytnutí zakázané látky dítěti může být posuzováno jako trestný čin, a to i tehdy, pokud pachatel sám ještě nedosáhl zletilosti,“ podotkla mluvčí policie.
Kriminalisté se případem intenzivně zabývají, všechny okolnosti dále prověřují a zároveň apelují na rodiče, školy i veřejnost, aby věnovali zvýšenou pozornost tomu, s kým se děti stýkají, co si mezi sebou předávají a jaké látky mohou být v jejich okolí dostupné.