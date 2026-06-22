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Dívka skončila na JIP, zřejmě se otrávila syntetickým kanabinoidem od kamarádky

Petr Fojtík
  16:05

Syntetická marihuana neboli "koření" připomíná vzhledem skutečné usušené konopí. Většinou jde o směs bylin napuštěných syntetickými kanabinoidy | foto: U.S. NAVY

Na jednotce intenzivní péče v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně skončila minulý týden nezletilá dívka. Podle všeho utrpěla otravu neznámou látkou, s největší pravděpodobností šlo o syntetický kanabinoid. Dívce ho podle policie poskytla její kamarádka.

„V souvislosti s tímto případem policisté provedli opakovanou kontrolu prodejny ve Vsetíně, kde byla látka zajištěna a předána k odborné expertize. Orientační předběžná analýza potvrdila, že šlo o syntetický kanabinoid zařazený na seznam psychoaktivních látek,“ informovala policejní mluvčí Šárka Trnková.

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Syntetické kanabinoidy byly vyvinuty k napodobení účinků konopí, ale jsou škodlivější a méně předvídatelné. Některé jsou až stokrát silnější než přirozeně se vyskytující kanabinoidy.

„Mohou mít nepředvídatelné a velmi závažné zdravotní účinky, zejména u dětí a mladistvých. I malé množství může způsobit otravu, ztrátu vědomí, psychické obtíže nebo dokonce ztrátu života,“ varuje Trnková.

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Současně připomíná, že lidé starší 15 let nesou trestní odpovědnost. „Poskytnutí zakázané látky dítěti může být posuzováno jako trestný čin, a to i tehdy, pokud pachatel sám ještě nedosáhl zletilosti,“ podotkla mluvčí policie.

Kriminalisté se případem intenzivně zabývají, všechny okolnosti dále prověřují a zároveň apelují na rodiče, školy i veřejnost, aby věnovali zvýšenou pozornost tomu, s kým se děti stýkají, co si mezi sebou předávají a jaké látky mohou být v jejich okolí dostupné.

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