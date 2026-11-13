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Švestek je letos málo. Takovou bídu dlouho nepamatujeme, hlásí páleničáři

Milan Libiger
  12:52
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Pálenice v Přílepích, kde působí Vladimír Hanák, i ostatní pálenice ve Zlínském...

Pálenice v Přílepích, kde působí Vladimír Hanák, i ostatní pálenice ve Zlínském kraji hlásí podprůměrnou sezonu. (listopad) | foto: Dalibor Glück, ČTK

Pálenice v Přílepích, kde působí Vladimír Hanák, i ostatní pálenice ve Zlínském...
Pálenice v Přílepích, kde působí Vladimír Hanák, i ostatní pálenice ve Zlínském...
Pálenice v Přílepích, kde působí Vladimír Hanák, i ostatní pálenice ve Zlínském...
Pálenice v Přílepích, kde působí Vladimír Hanák, i ostatní pálenice ve Zlínském...
9 fotografií
Asi nic nemůže lépe ilustrovat špatnou situaci ohledně pálení ve Zlínském kraji než to, že ve Vizovicích a okolí jsou otevřené pouze tři pálenice. Ostatní sezonu ani nezahájily, protože by neměly z čeho pálit. Lidé mají málo kvasu – urodilo se málo švestek i jiného ovoce, z něhož se dá vyrábět pálenka.

„Letos je to slabší, ale tím, že neotevřely ostatní pálenice, sbíráme objednávky z širokého okolí,“ sdělil Dominik Rafaja z pálenice v Zádveřicích. „Pálenice v Loučce, Jasenné, Chrámečném a Horní Lhotě jsou zavřené. V okolí jsou otevřené jen dvě staré typické pálenice a jedna z nich je Jelínek ve Vizovicích, další je ve Slušovicích a pak už jen my,“ popsal.

Ovoce je méně, ceny vzrostly. Sezona pálení startuje, bude slabší než minulá

Pálit začal v září a skončí zřejmě v půlce ledna. Pokud by nebyly zavřené pálenice v okolí, bylo by to ale dříve. Důvodem je neúroda způsobená suchem a vedrem, které panovaly po velkou část léta. Některé zájemce mohlo odradit i to, že se pálení zdražovalo, protože stát opět zvyšoval spotřební daň.

Když je dobrá sezona, pálenice bývají běžně v provozu až do následujícího roku, letos to tak ale většinou nebude.

„Je to bída, jakou dlouho nikdo nepamatuje. Pálit budeme zhruba do poloviny prosince. Doby, kdy se pálilo déle, jsou pryč,“ hlásil Josef Vycudilík z pěstitelské pálenice v Březnici. „Částečně to způsobuje spotřební daň, která vyhání lidi do ilegality. A roli hraje i to, že se neurodily švestky,“ shrnul.

Pálenice v Přílepích, kde působí Vladimír Hanák, i ostatní pálenice ve Zlínském kraji hlásí podprůměrnou sezonu. (listopad)
Pálenice v Přílepích, kde působí Vladimír Hanák, i ostatní pálenice ve Zlínském kraji hlásí podprůměrnou sezonu. (listopad)
Pálenice v Přílepích, kde působí Vladimír Hanák, i ostatní pálenice ve Zlínském kraji hlásí podprůměrnou sezonu. (listopad)
Pálenice v Přílepích, kde působí Vladimír Hanák, i ostatní pálenice ve Zlínském kraji hlásí podprůměrnou sezonu. (listopad)
9 fotografií

V březnické pálenici, která patří k nejoblíbenějším v blízkém okolí Zlína, nepálí ani každý den. Pouze obden. Poslední objednávku mají zatím na 21. prosince.

„Oproti loňskému roku bude sezona kratší minimálně o třetinu,“ přiblížil páleničář Jan Svízela z Kelníků. „Začali jsme pálit v půlce října a poslední objednávky máme na 15. prosince.“ Teprve od minulého týdne pálí každý den. Cenu oproti loňsku zvyšoval jen o pět korun, za hlavní příčinu slabší sezony považuje mizernou úrodu, ne vyšší ceny.

Švestek je letos hodně, v kraji slivovici zaslíbeném však scházejí páleničáři

„Bylo sucho, ovoce není tolik jako loni. Úroda je minimálně o šedesát procent slabší,“ odhadl Svízela. Krátká sezona má na páleničáře také ekonomický dopad. Svízela provozuje rodinnou pálenici a není na ní úplně ekonomicky závislý.

„Není to naše živobytí, takže nás to ekonomicky nezruinuje. Je to spíše přivýdělek do rodinného rozpočtu,“ nastínil.

Podprůměrnou sezonu potvrzuje i pálenice v Přílepích. „Ovoce postihlo sucho. Tady v Přílepech bylo trnek hodně, ale než dozrály, většina jich spadla na zem a zůstalo minimum,“ přiblížil pracovník pálenice v Přílepích Vladimír Hanák.

Městská pálenice ve Slavičíně na Zlínsku

Když je dobrá sezona, pálí do března, včetně sobot a nedělí. Aktuálně má pálenice otevřeno čtyři dny v týdnu.

Špatně dopadly i další druhy ovoce. Meruňky nebyly téměř vůbec, protože je poničily jarní mrazíky. Jablek je také málo a na nich se podepsalo už i sucho. Jsou malá a spíše na zpracování než konzumaci, hůře dopadly i hrušky.

„My jsme tady takové zakleté území, kde málo prší. Bylo sucho, strašné sucho. Těch pár dešťů, co byly na podzim, to už nezachránilo,“ domnívá se Hanák.

Sezona pálení skončí už před Vánocemi

Přílepská pálenice zahájila provoz v červenci, říjen měla slušný, na listopad už má skoro všechny termíny plné, ale na prosinec jen čtyři objednávky. „To je málo. Vypadá to, že do Vánoc je hotovo,“ tuší Hanák.

Podle páleničářů je alespoň kvalita ovoce dobrá, i když je ho málo. Švestky obsahují hodně cukru a slivovice z nich teče dost. Způsobil to dostatek slunečního záření.

Tisíce litrů kvasu i distribuční síť. V kraji odhalili tuto zimu už čtyři černé pálenice

Stát zvýšil pro tento rok spotřební daň z lihu o pět procent, za poslední tři roky už o 25 procent. Pálenice letos zdražovaly v průměru o 10 až 30 procent. Litr čistého vypáleného lihu stojí většinou v rozmezí od 350 do 400 korun.

Páleničáři se obávají, že rostoucí ceny mohou lidi nutit k nelegálnímu pálení, které se příliš nedaří potírat. I tak mají převážně stejnou klientelu, jež se obměňuje jenom postupně. „Pálím třicet let a cena má rozhodně vliv,“ nepochybuje páleničář Josef Holásek z Koryčan. „Peníze řeší každý, a proto se pálí čím dál méně,“ dodal.

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