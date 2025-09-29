Ředitelku střediska volného času stíhá policie, z kasy zmizelo přes půl milionu

  13:07
Policisté z oddělení hospodářské kriminality v minulých dnech zahájili trestní stíhání bývalé ředitelky Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka v Kroměříži kvůli zpronevěře. Podle spisu neoprávněně odčerpala přes 600 tisíc korun.
Bývalou ředitelku SVČ Šipka Kroměříži obvinila policie za pronevěru více než 600 tisíc korun. | foto: Město Kroměříž

Bývalá ředitelka, jako statutární zástupkyně příspěvkové organizace města, podle provedené kontroly hospodaření s veřejnými prostředky, v průběhu let 2022 a 2023 v rámci správy majetku jí řízené organizace neoprávněně použila peníze ze státního rozpočtu a rozpočtu zřizovatele.

„Neoprávněně získané finanční prostředky následně použila pro sebe a pro osoby v příbuzenském, či blízkém vztahu k ní, které byly rovněž zaměstnány u jí řízené příspěvkové organizace,“ uvedl mluvčí kroměřížské policie Radomír Šiška.

Bývalou ředitelku SVČ Šipka Kroměříži obvinila policie za pronevěru více než 600 tisíc korun.

Za dobu výkonu funkce ředitelky tak postupně odčerpala z veřejných prostředků téměř 650 tisíc korun.

„Nyní obviněné šestašedesátileté ženě hrozí za trestný čin zpronevěra až pětileté vězení, nebo peněžitý trest,“ dodal mluvčí.

Ředitel školy prohrál v kasinu peníze na plavání, obědy i výuku v přírodě

Přestože dřívější kontroly hospodaření neodhalily žádné pochybení, v souvislosti s odchodem ředitelky do důchodu byl na základě podezření jedné z pracovnic proveden důkladný vnitřní audit, který odhalil neoprávněné využívání peněz. Redakci iDNES.cz to sdělil důvěryhodný zdroj z kroměřížské radnice. Věc pak byla předána policii.

Dlouholetá ředitelka SVČ Šipka odešla do důchodu na jaře 2023. Novou ředitelkou se od listopadu 2023 stala Lucie Žourková.

SVČ Šipka sídlí v kroměřížské Úprkově ulici. Zaměřuje se na výchovu a mimo školní výuku. Nabízí řadu kroužků a volnočasových aktivit především pro děti a mládež, ale také pro dospělé.

